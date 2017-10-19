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Игорь Акинфеев
Текст: Олег Лысенко

ЦСКА в тоске. Худший матч «армейцев» в году

ЦСКА порадовал швейцарских болельщиков и обнадёжил петербургских.
19 октября 2017, четверг. 08:30 Футбол

К оценке игры команды можно подходить с разными мерками. Кто-то больше доверяет цифрам, кто-то – чувствам и эмоциям. Вчера, по-моему, был редкий случай, когда приверженцы обоих подходов сошлись во мнении: ЦСКА провалился. Во всех отношениях.

Ладно если бы только результата – игры не было. Давно футбол красно-синих не отдавал такой тотальной безысходностью. Даже против «Манчестер Юнайтед», при вдвое большем количестве пропущенных мячей, «армейцы» дали больше поводов для осторожного оптимизма – настроем, дерзостью, моментами. А тут даже зацепиться не за что: пусто-пусто. Будто не эта команда четырьмя днями ранее демонстрировала чудеса героизма и самоотверженности в Краснодаре, а её клон. Недаром постфактум Виктор Гончаренко аттестовал действия собственных футболистов до перерыва как «трусливые». Обидно, но, наверное, справедливо. Настолько растерянной и беспомощной команду в этом году видеть ещё не приходилось.

Гончаренко: играли боязливо и трусливо. Если это вообще можно назвать игрой
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Что случилось?

Если в глобальном масштабе, ничего необычного. К ежегодным приступам осенней хандры у «армейцев» мы, к сожалению, уже привыкли. Причины её тоже, в общем-то, хорошо и давно известны: ограниченность и изношенность основной обоймы, в последнее время пополняемой только из внутренних источников – на другие у клуба денег нет. Кто бы ни командовал красно-синей армией из «технического» прямоугольника, ситуация повторяется из года в год: пока у команды хватает сил, она летит, сминает соперников, а если не выходит – выгрызает очки вопреки обстоятельствам. Но как только её накрывает волна физической и моральной усталости – получается «Базель». Или «Монако».

На этот раз предпосылок к достойному выступлению вроде бы было в достатке: волевая, на жилах победа в Краснодаре должна была способствовать скорейшему восстановлению красно-синего отряда. Возвращение в строй после травм Васина, Вернблума и Головина – повысить оборонительный и созидательный потенциал команды. На деле, увы, ни того, ни другого не произошло. Игра чемпионата «съела» чересчур много эмоций – этого драйва москвичам вчера и не хватило. А люди, способные дать его команде, сделать это по тем или иным причинам не сумели.

Матч лишний раз засвидетельствовал зависимость современного ЦСКА от формы и настроения Головина. С Александром и без – это разные команды. Вчера Александр был на поле. В смысле – присутствовал. Привычного Головина, инициативного, предприимчивого, по-хорошему наглого мы, к сожалению, не увидели. Травма сбила хавбека с соревновательного ритма. Видимо, поэтому рисковым, не очевидным ходам в созидании он всё больше предпочитал более простые по замыслу и исполнению. Простые для себя – и противника. Швейцарцам не составляло труда предугадывать замыслы «армейского» конструктора. А более оригинальных идей на поле оказалось некому сгенерировать.

Глядя на игру ЦСКА, мне трудно было избавиться от впечатления, что наблюдаю товарищеский (Станислав Черчесов наверняка поправил бы – контрольный) матч на сборах. Примерно так обычно и выглядят зимние матчи на фоне пресловутых нагрузок – много борьбы, желания, мало осмысленности, тонкости. Увы, даже банально перебегать неприятеля вице-чемпиону России не удалось. «Базель» внимательно изучил соперника и перекрыл ему практически все пути наступления.

ЦСКА традиционно натужно даются матчи с родственными в тактическом плане командами. Стоит сопернику выстроиться зеркально, в три центральных защитника, как у «армейцев» неминуемо возникают сложности. Все четыре домашних поражения в сезоне – теперь уже пять – красно-синие потерпели от апологетов аналогичной тактической системы. «Локомотив», «Рубин», «Ахмат», «Манчестер Юнайтед» — все они прибегли на «Песчанке» к модулю с тройкой стопперов – и увезли домой по три очка. «Базель» не стал выдумывать ничего революционного и сделал то же самое. Для победы этого оказалось достаточно.

О продуктивности красно-синей атаки лучше многих слов скажет одна цифра – 0. Ноль ударов в створ чужих ворот – это не только штатным форвардам упрёк, окружению – тоже. Молодой Жамалетдинов не потому упорно лез в обводку, что эгоист по жизни. Нет. Он просто не видел других вариантов – полузащита их нападающему не предлагала. Со своей созидательной миссией средняя линия ЦСКА не справилась. Но вопросов к нападению это не отменяет. От снайпера класса Витиньо мы, наверное, вправе ожидать более точной стрельбы, чем вчера. В среду все четыре его выстрела ушли в молоко.

0 ударов в створ. Так ЦСКА играет в Лиге чемпионов
«Армейцы» проигрывают важнейший матч в своей группе и почти теряют шансы на выход в 1/8 финала.

Когда ошибками грешит молодёжь, это грустно, но объяснимо. Когда «привозят» бывалые бойцы, у новобранцев опускаются руки. У Сергея Игнашевича на 29-й минуте было примерно четыре более или менее надёжных варианта для передачи – он выбрал пятый, самый рискованный. И ЦСКА получил первую голевую атаку на свои ворота.

Она и предопределил исход встречи. Одно дело – терпеливо ждать в засаде своего шанса, а найдя – героически отстоять минимальное преимущество, как в Краснодаре. Другое – вести планомерное наступление на соперника, ведущего в счёте. Умного, умелого соперника. С этим у «армейцев» возникли проблемы. Разрешить их переходом на более наступательную систему игры после перерыва не удалось. 0:2 – это ещё не худшее, что могло случиться с ЦСКА по такой игре. Могло быть и больше.

Полагаю, Роберто Манчини в среду вечером с чувством удовлетворения выключил телевизор. К игре с «Зенитом», одной из важнейших в первом круге РФПЛ, ЦСКА подходит, мягко говоря, не в лучшем состоянии. Вся надежда – на морально-волевые. Ничего нового.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Базель ПФК ЦСКА
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