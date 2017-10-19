7 вещей, которые не попали в трансляцию матча ЦСКА – «Базель»

1. Фанаты парковали машины на пешеходных дорогах

Поход на футбол для многих болельщиков начинается с парковки. Большинство фанатов паркуются во дворах перед стадионом. Причем приезжать лучше за час до матча – потом места не найти. Стоят буквально машина на машине. Кому-то приходится парковаться на пешеходных дорогах, что печалит местных жителей. Хотя с «Открытие Ареной» ситуация точно не лучше. Там парковаться получается еще дальше от стадиона. Правда, там хоть метро поблизости.

Фото: «Чемпионат»

2. ЦСКА развлек зрителей еще до игры

Зато, есть чем заняться на «ВЭБ Арене», если ты приехал за час до матча. Пускай, у ЦСКА нет такой просторной территории, как у «Локомотива», но и тут нашлось место развлечениям. Болельщики могли бесплатно сделать себе временную татуировку ЦСКА, покрасить волосы в красно-синий цвет (тоже временно), поиграть в футбол в клетке, а так же порубиться в настольный футбол. Это все мелочи, но именно они привлекают людей на трибуны. Еще бы точек питания было побольше…

3. Лучше всего болельщиков зажег битбоксер

Одним из главных развлечений стало шоу битбокса. Парень с микрофоном демонстрировал звуки, которые, казалось, не способен издавать человек. Объяснив суть музыкального направления, битбоксер устроил соревнование среди зрителей. Их в какой-то момент собралось весьма прилично. Поугарать над не самым умелым битбоксом пришли даже дети и мужчины в возрасте.

4. Болельщики спели и нарисовали выдержки из песни Басты

Фанаты ЦСКА приготовили перфоманс, в котором использовали строчки из песни Басты «Сансара». Там поется:

«Когда меня не станет, я буду петь голосами моих детей и голосами их детей».

Болельщики немного переделали:

«Когда меня не станет, трибуна споет голосами моих детей и голосами их детей»

Эти слова были изображены на баннере во время перфоманса. Кроме того, эти строчки фанаты сначала несколько раз отрепетировали, а потом еще несколько раз исполнили после старта игры. За всем этим с трибуны наблюдал Василий Вакуленко (Баста). Раньше он был далек от футбола, но теперь оказался на стадионе. Почему эта задумка была использована именно здесь и сейчас – не совсем понятно. Зато известно, что Баста – посол ЧМ-2018 от Ростова-на-Дону.

Василий Вакуленко Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

5. Большинство зрителей ушли с матча до финального свистка

Две недели назад тренер ЦСКА заявил, что матчи с «Базелем» будут определяющими. Увы, что-то пошло не так. Хотя матч держал в напряжении до 90-й минуты. «Базель» не использовал два убойных момента, но с третей попытки сделал счет 0:2. Бóльшая половина зрителей в этот момент поднялась с сидений и направилась к выходу. Красноречивое фото, сделанное на 90-й минуте:

Фото: «Чемпионат»

После игры диктор объявил по стадиону поклонникам ЦСКА: «Чтобы не случилось, вы – самые лучшие болельщики в мире». Услышали эту фразу далеко не все «самые лучшие». Кто-то уже подходил к упомянутым парковкам.

6. Акинфеев не пошел вместе с партнерами к болельщикам

Активные фанаты за воротами остались на своих местах и после второго гола. Для кого-то это был вопрос принципа. Кому-то просто хотелось сказать пару слов игрокам. Только к фанатской трибуне подошли не все. Например, Акинфеев направился сразу в раздевалку. Видимо, голкипер был настолько разочарован ситуацией. Если не учитывать отборочные матчи, его антисухая серия в ЛЧ продолжается.

К фанатам подошли другие игроки ЦСКА. Хотя не так близко, как хотелось некоторым болельщикам. Один из них кричал Головину: «Саня, иди сюда. У тебя ноль ударов за матч. Ноль! Иди сюда».

7. В смешанной зоне по-русски говорил только один человек

Не пришел Акинфеев и в смешанную зону к журналистам, как и другие игроки ЦСКА. Это, кстати, нарушение регламента, но всем плевать. Такой уж уровень организации. Вроде за этим должен следить делегат, но где же его найти в 0:30 ночи.



В результате в микст-зоне интервью дал на русском лишь один человек. И это не футболист ЦСКА, а «Базеля» – Марек Сухи. Экс-спартаковец признался, что для него даже спустя время встречи с «армейцами» остаются принципиальными.

Все вопросы к ЦСКА были адресованы Виктору Гончаренко. Вот что сказал тренер: