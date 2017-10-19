«Челси» пропускает три мяча в огненном матче. Конте исчерпал себя?

Обычно «Рома» приезжает в Англию, чтобы вернуться домой с баранкой, абсолютно разбитой. Выезд в Манчестер 10-летней давности останется в истории навсегда – просто потому, что 7:1 в четвертьфинале Лиги чемпионов случаются редко. Но в матче с «Челси» римляне вели себя так дерзко, как никогда: установили 60-процентное владение мячом, забили сказочный гол имени Эдина Джеко и превратили 0:2 в 3:2. Не выиграли, но победу «Ромы» можно было считать логичной по такому течению матча. «Наш второй тайм получился блестящим», – говорит Эусебио Ди Франческо, один из сильнейших итальянских тренеров новой волны, и он имеет право на эти слова: и «Рома» была сильнее «Челси», и Ди Франческо тактически переиграл Антонио Конте.

Римляне прилетели в Лондон очень вовремя, застав мини-кризис «Челси». Конте впервые в английской карьере проиграл два матча кряду, мог спокойно проиграть и третий. Легко назначить тренера виноватым и припомнить «синдром второго сезона» (два предыдущих чемпиона АПЛ получали отставку уже зимой), но проблемы «Челси» не в Конте.

Без Канте центр поля «Челси» – дыра

После матча с «Ромой» вообще должен отпасть вопрос, кто именно является ключевым игроком «Челси». Гэри Кэхилл готов бегать с разбитой головой, Сесар Аспиликуэта отчаянно выполняет большой объём работы в прессинге и начале атаки, Эден Азар раскручивает все контратаки при слабом контроле мяча (и забивает дважды). Но центр полузащиты обеднел без железного Н’Голо Канте. Француз повредил подколенное сухожилие в сборной, и быстро выяснилось, что больше никто не готов показывать бешеный объём черновой работы и выжигать атаки соперника. За год работы с Канте Конте нашёл всего один недостаток в его игре – замедление начала атаки горизонтальными передачами, – но француза идеально дополнял в центре Сеск Фабрегас. С таким диспетчером начинать атаки через Канте и не нужно.

Против «Ромы», использующей жёсткий модуль 4-3-3, Антонио Конте построил «Челси» по схеме 3-1-4-2. Центр поля он насытил Давидом Луисом, и тренерский план держался на двух установках: а) против «Ромы» и полузащиты со Стротманом и Найнгголаном обязательно нужно выставить ответную тройку, б) между Бакайоко и Луисом можно поделить функции Канте.

Это была вынужденная, но жестокая ошибка. После матча Антонио Конте сказал, что заменил Давида Луиса из-за травмы – а жаль, потому что тактическая замена Луиса напрашивалась весь первый тайм. Бразилец открыл счёт, получил высокую оценку от Whoscored, но у автоматических генераторов статистики есть проблемка. Они оценивают только действия с мячом, и здесь Луис со своим длинным пасом хорош. Но работа без мяча проходит мимо компьютера – а в ней Давид Луис ужасающе плох, причём уже не у первого тренера «Челси».

Примерно так Луис встречал атаки «Ромы» каждый раз:

Мой коллега Григорий Телингатер, пообщавшись с бразильскими журналистами, чётко раскрыл психологический портрет Давида Луиса. Он – фанат игры на публику, которому нужны обложки и громкие заголовки. Даже добрые дела Луис делает, выискивая глазами камеры… Ну, вы поняли, что такой игрок не может быть страхующим. Весь первый тайм «Рома» ловила «Челси» на ужасном быстром переходе из атаки в оборону, и главной мишенью был как раз Луис. Бразилец должен был страховать Бакайоко и Фабрегаса, но страховать приходилось его самого – он постоянно терял позицию, давал живчику Диего Перотти срезать с фланга в свою зону и был ужасен в переходе из атаки в оборону. Момент на скриншоте – лишь один из эпизодов первого тайма, где Луис наплевательски отнёсся к обязанностям: даже Мората успел вернуться за мячом и вступить в отбор с Джеко (пусть и неудачно), а Луис продолжал неторопливо бежать в свою зону ответственности.

В контексте игры, когда о проблемах Давида Луиса с икроножной мышцей не было известно, его замена казалась главным источником усиления «Челси». Синие перестроились на традиционные 3-4-3 при атаке и 5-4-1 при защите, и вакуум в центре поля внезапно пропал.

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Раньше уязвим был один фланг «Челси». Теперь – оба

На силе «Челси» пагубно сказалась и ещё одна травма – Виктора Мозеса. Нигериец незаметно выжигает правый край, однако для системы защиты «Челси» он крайне важен. В оптимальном состоянии крайний и центральный защитники синих как бы уравнивают друг друга. Алонсо и Кэхилл – связка латераля, активно участвующего в атаке, и крепкого сбитого защитника, нацеленного на силовую борьбу. Мозес и Аспиликуэта – связка больше рискующего дефа и меньше рискующего крайнего защитника. Такой баланс делал зоны менее уязвимыми: Мозес помогал Аспи в силовой борьбе, Кэхилл подчищал за Алонсо и закрывал свободное пространство.

Ближайший месяц Мозес пропустит, а против «Ромы» вместо африканца сыграл Давиде Дзаппакоста. Перестановка разрушает искомый баланс: Дзаппакоста – игрок типажа Алонсо, тоже активно бегущий в атаку и более полезный в прессинге, чем в статичном перекрытии зон. Ещё уязвимее фланг сделал переход с 3-4-2-1 на 3-1-4-2. При обычной системе Конте черновую работу помогает обеспечивать Педро, но при новой схеме Дзаппакоста и Аспиликуэта остались защищать фланг вдвоём.

Из-за этого «Рома» атаковала левым краем значительно чаще, чем правым, и организовала два из трёх мячей оттуда. Феерию подключениями в атаку устроил Александр Коларов, и камбэк «Ромы» начался как раз с его смелого рывка между правым и правым центральным защитниками «Челси». Аспиликуэта был вынужден встречать атаки римлян агрессивнее, чем обычно, из-за чего попадал под раздачу. Как минимум трижды Коларов ловил Дзаппакосту и Аспиликуэту на резких рывках в их край штрафной, создавая ситуацию 2v2, и однажды Перотти покатил ему мяч – и «Рома» сразу создала опасность.

Правый фланг – ещё одна тактическая проблема, исправленная Конте по ходу матча. С выходом Педро «Рома» лишь однажды смогла создать подобную ситуацию на фланге, а при счёте 3:3 Дзаппакоста был заменён на Рюдигера. Так на обоих краях был создан баланс «атакующий – мощный разрушающий». То есть да, дело действительно не в Конте, но тренер сам добавил себе головной боли.

И почему Граф не выстроил такую тактику с первых минут?

«Рома» была очень хороша

Пока весь мир теряет голову от космического комбинационного футбола «Наполи», мало кто замечает схожую стройку в Риме. Летом тренером джаллоросси стал Эусебио Ди Франческо, и сам выбор кандидата говорит о том, какую идеологию выбирает «Рома». Ди Франческо – ученик Зденека Земана, восхищённый его пониманием футбола и подготовкой к матчам, но к его фанатичной преданности атакующему стилю Ди Франческо добавляет баланс. Тренируя «Сассуоло», Эусебио рассказывал, что учит игроков только схеме 4-3-3. В «Роме» Ди Франческо пока не отступает от своих принципов, модуль 4-3-3 остаётся жёстким и единственным.

Меняются только акценты схемы. Это предсказуемо, если вы следили за «Сассуоло»: обычно у команд подобного стиля главными креативщиками становятся центральные хавбеки, у Ди Франческо таким был левый инсайд Доменико Берарди. Лидер «Ромы» Эусебио – тоже не Стротман или Найнгголан, а Диего Перотти. Его функционал стал сильно шире, чем раньше. Если пасовая активность и количество касаний центральных хавбеков стало меньше, то у Перотти, наоборот, увеличилось.

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Секрет, как и в случае с Берарди, в расширенных полномочиях инсайда. «Рома» активно использует треугольники в построении атаки, и Диего Перотти часто занимает центральную позицию в левофланговом треугольнике. Стротман при этом уходит глубоко в край. Диего чаще возникает в центре, что показывает тепловая карта, делает больше касаний, чем оба полузащитника, и наслаждается своей ролью: «Наши головоломки и смены позиций очень позитивно влияют на мой стиль игры. Ди Франческо любит играть с инвертированными вингерами, это мне нравится. От моей старой роли отличается установка искать мяч между линиями и постоянно оставаться открытым».

Движение Перотти делает «Рому» сильнее на всех участках поля. Уходя с фланга, Диего открывает простор для включений в атаку Коларова. В центре же он превращает треугольник в ромб, даёт Стротману и Найнгголану чаще возникать в завершающей фазе атаки. Голландец и бельгиец теперь реже касаются мяча и меньше контролируют центр, но уже понимают свои задачи. Ну, Стротман понимает точно: Кевин и обеспечивал «Роме» выход из-под прессинга, выдёргиваясь из глубины, и заполнял фланг, когда Дзаппакоста дёргался на Коларова.

Главное, что Ди Франческо привнёс команде – компактность всех линий. Треугольник Гоналон – Стротман – Найнгголан без мяча движется синхронно, игроки держатся на расстоянии 6-8 метров друг от друга. Когда мячом владеет единственный свободный художник в команде, Перотти, Джеко и Жерсон держатся рядом, а крайние защитники готовятся к забеганию. Джеко, кстати, тоже стал прибавлять в системе Ди Франческо. В первую очередь – в движении без мяча: босниец чувствовал момент для рывка и летел в штрафную, отклеиваясь от Кристенсена. Где-то, как в моменте на скриншоте, Джеко организовывал так свободную зону для открывания партнёра (для Перотти, конечно). Где-то Эдину давали диагональ от центрального круга, а он ловил мяч в воздухе и разряжал пушку. Ну, вы поняли – так «Рома» сравняла счёт.

Футбол Ди Франческо сложен для усвоения. Тренер хочет, чтобы команда атаковала вертикально, и ненавидит, когда игроки делают больше двух передач назад или поперёк. Подход откровенного маньяка в «Сассуоло» обеспечивали Маньянелли и Миссироли – люди, чьи фамилии вы забудете через минуту после прочтения. Революционного подхода, как в «Наполи» Сарри, у «Ромы» пока нет. Но есть вкусный стиль игры, с нескучным продвижением мяча к чужим воротам, делающий джаллоросси одной из самых интересных команд нынешнего сезона.

И вам до сих пор нужны объяснения, зачем смотреть чемпионат Италии?