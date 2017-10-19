Беззубый и безобидный. Каким швейцарцы увидели ЦСКА

Отсутствие моментов и вдохновения, споры из-за гола и Путин в онлайн-трансляции – матч «армейцев» с «Базелем» глазами иностранных СМИ.

Вечер среды получился приятным для швейцарцев – вся местная пресса ликует и раздаёт комплименты своим игрокам, победившим на выезде московский ЦСКА (2:0). Главное спортивное издание страны, портал Blick, уже отправляет «Базель» в 1/8 финала Лиги чемпионов, о чём и повествуется в заголовке материала. Впрочем, впечатления от самого матча выглядят не такими радостными.



«За первые полчаса команды не смогли создать ничего толкового, но в итоге Джака завершает мучения гостей. После гола ЦСКА выглядит на удивление безобидным. Напряжение возвращается в игру лишь во втором тайме, когда судья принимает весьма спорное решение об отмене гола», — заключает журналист.

0 ударов в створ. Так ЦСКА играет в Лиге чемпионов «Армейцы» проигрывают важнейший матч в своей группе и почти теряют шансы на выход в 1/8 финала.

Игра в Москве мало кого держала в тонусе – в том числе и зрителей. «После перерыва «Базель» продолжил защищаться и был сконцентрирован, однако ЦСКА был напрочь лишён вдохновения. И без того беззубый прессинг хозяев постепенно растворился в воздухе и оставил свободные пространства для оппонента», — так описывает игру автор колонки в издании TagesWoche.

«Базель» ставит восклицательный знак», — констатирует газета Tages Anzeiger. «После разгромной победы над «Бенфикой» парой недель ранее команда вновь демонстрирует солидную игру. Такую, которую, скорее, стоило ожидать от опытных Акинфеева, Игнашевича и Алексея Березуцкого, проведших больше еврокубковых матчей, чем весь стартовый состав «Базеля» вместе взятый, — делает справедливый укол автор. – В атаке у соперника во втором тайме была всего пара полумоментов, с которыми команда легко справилась. К счастью, даже помощь арбитра не сумела встряхнуть ЦСКА».

Во франкоязычном La Liberte вышла заметка под названием «Базель» подтверждает свой авторитет». У Le Matin – более загадочный заголовок: «Запахло весной». На той же странице издание выделяет самое яркое выступление в матче («Le top») и самое провальное («Le flop»). Очевидно, что «топом» стал один из игроков «Базеля» — в данном случае хавбек Рауль Петретта. Ну а провал дня отошёл к арбитру Бьорну Кейперсу.

Многие сайты швейцарских СМИ вынесли видеоповтор эпизода с отменённым голом в отдельный материал. Многие не усмотрели в этом эпизоде ни офсайда, ни фола Аети на Березуцком. Официальный «твиттер» «Базеля» взрывается: «Гол не засчитан, и никто не понимает почему. Извините, это скандал!»

«Пока что голландец на поле – лучший из россиян», — шутит автор онлайн-трансляции на портале Watson. А вы что думаете?

«Похоже, в перерыве арбитр выпил стопку водки, и ЦСКА снова активен. Владимир, что скажешь о незасчитанном голе?» — вторит ведущий онлайн-трансляции в другом издании, Barfi.

Наиболее полное освещение в печатных СМИ матч ЦСКА и «Базеля» получил в газете Basler Zeitung. Здесь и отчёт о матче, и тактическая расстановка, и персональные оценки игрокам. Увы, футболистов «армейского» клуба авторы обошли вниманием – баллы только для своих.

Заголовок: «Базель» ставит восклицательный знак»

Заголовки: «Его день», «Звёзды сияют над «Базелем»

А вот маленький привет ЦСКА из Лиссабона. Жемчужинка в португальской прессе перед матчем «Бенфика» — «Манчестер Юнайтед». Де Хеа был бы не слишком рад увидеть фамилию Акинфеева в составе «МЮ» вместо своей.

«Какая жалость, ЦСКА. Бесполезные русские», — пишет разочарованный зритель.

«ЦСКА проиграл «Базелю» в Москве. Швейцарцы очень удивили. Вот так контраст по сравнению со вчерашним «Спартаком».

«Реально могу представить, как ЦСКА и через 10 лет будет играть с Игнашевичем и одним из Березуцких в составе».

Но на самом деле главный вопрос, который волновал швейцарских журналистов в Москве, звучит так: «Почему у «Базеля» нет своего маскота? Даже у ЦСКА есть…»