Билетные спекулянты атакуют «Зенит». И это не шутка

В России с билетами на футбол дело обстоит просто: либо их готовы раздавать даже бесплатно, лишь бы собрать на трибунах сколь-нибудь приличное количество болельщиков, либо их не достать, если речь идёт о топ-матчах, Лиге чемпионов или главных (не товарищеских) матчах сборной. Добившись высокой посещаемости на новом стадионе на Крестовском, «Зенит» в придачу получил и извечную русскую беду, спутницу ажиотажа – спекулянтов.

Практически с самого начала сезона в соцсетях стали появляться сообщения от болельщиков из Петербурга, которые то обнаруживали на своих местах других зрителей с такими же билетами, то оказывались оградой арены с недействительными билетами, которые просто не считывал автомат. Кульминацией стал матч Лиги Европы с «Реалом Сосьедад». На него все выпущенные билеты распродали ещё за два дня до игры, но те, кто по доброй традиции отложил всё на последний момент, конечно, нашли места, где их ещё можно было купить. И оказались банально и очень топорно обмануты.

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Понять их можно – от того, что на футбол в России может быть непросто попасть, а билеты могут оказаться фальшивкой от находчивых спекулянтов, мы как-то давно отвыкли. Говорят, последний раз в Питере такое случалось в 2008 году, когда в полуфинале Кубка УЕФА на «Петровский» приезжала «Бавария». В 2000-х, когда «Зенит» переживал период ажиотажного интереса сначала при Петржеле, а затем при Адвокате, проблему спекулянтов не сразу, но решили: максимально увеличили количество сезонных абонементов (их количество доходило в отдельные годы до 18 тысяч на 21-тысячный «Петровский»), оборудовали стадион электронными считывающими устройствами.

Но с открытием нового стадиона они появились снова. Ещё в феврале 2017-го, когда петербуржцев пригласили на первые тестовые мероприятия на Крестовском — экскурсию по арене и мотошоу, — 10 тысяч бесплатных приглашений разлетелись на сайте организаторов за несколько минут. После чего предприимчивые коммерсанты, а точнее, попросту барыги, стали предлагать тем, кто не успел, бесплатные билеты… за деньги. Причём цена доходила до 3 тысяч рублей. Наибольшим шоком для людей стал не факт покупки бесплатных билетов, а тот факт, что они оказались поддельными. Никогда такого не было, и вот опять.



В этом сезоне «Зенит» заиграл так, что даже на проходные матчи с командами вроде израильского «Бней Иегуда» или «Уфы» на стадионе собиралось тысяч по 40 и больше. Сказался, конечно, и фактор новой арены, тем более такой обсуждаемой. Стадион «Санкт-Петербург» — это уже практически достопримечательность города. Сюда приезжают туристы, а семьи приходят как в ТРЦ – развлекаться. Программа «Фан-Променад», которую устраивает «Зенит» для своих болельщиков, действительно мотивирует приходить на стадион не за пять минут до стартового свистка, а за несколько часов. Да и то их не всегда хватает, когда дети тянут в одну сторону, друзья – в другую.

Возросший по сравнению с прошлым сезоном втрое спрос на посещение арены рождает предложение, в том числе незаконное. Спекулянты придумали «клонировать» настоящие билеты с повышением их стоимости в разы. Речь в первую очередь касается электронных билетов. Это ноу-хау впервые появилось в России в 2016 году во время чемпионата мира по хоккею. Главными лайфхаками в то время стали советы не выкладывать фото распечатанных билетов в открытый доступ, поскольку ловкачи легко копируют уникальный штрих-код и с его помощью рисуют компьютерную подделку на любое место на арене. Сотрудники стадиона «Санкт-Петербург» с этим тоже столкнулись. Реже подделывают билеты традиционные: их защитить сегодня проще – с помощью качественной полиграфии, уникального дизайна и голограмм, копировать которые «один в один» — удовольствие не из дешёвых, а поэтому бессмысленно для спекулянтов.

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Вообще, подделка билетов наказуема по закону, и ловить мошенников за руку должны полицейские. Но тут, сами понимаете, подводных камней много. Клуб поймать спекулянтов не может, но должен что-то делать с обманутыми «фальшивобилетчиками». Что «Зенит» предлагает болельщикам? Способов защиты от подделок не так уж и много, самый простой и действенный – покупать билеты только у официальных продавцов и заранее. О начале реализации билетов сообщается на офсайте, причём есть там и все точки продажи: клиентский офис клуба, фирменные магазины и терминалы, раздел tickets.fc-zenit.ru. Если времени и возможностей отслеживать начало продажи билетов на каждый матч нет, всегда можно приобрести абонемент и больше вообще не заморачиваться проблемой – абонементы пока, к счастью, подделывать не начали. Конечно, всегда найдутся те, кто будет перед игрой ходить у стадиона и спрашивать, нет ли лишнего билетика. И, конечно, всегда откликнется «добропорядочный болельщик», друг или родственник которого не смог пойти на матч. Продаст билет, может быть даже, «по номиналу», а что ждёт довольного покупателя на входе – уже не его проблемы. Кому нужны такие проблемы? В клубе надеются, что никому.



Конечно, есть различные способы борьбы с мошенниками, которые в «Зените» планируют также использовать. Но главное, конечно, — разумность самих зрителей, которые за свои кровные не должны оставаться у разбитого корыта – с билетом, по которому на стадион не попасть. Тем более что на арене на Крестовском острове действительно в этом сезоне есть на что посмотреть и чем развлечься.