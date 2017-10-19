«С меня сняли джинсы, и я вышел на улицу». Как Бендтнер слил свою карьеру

Кому нужна эта напускная скромность, когда ты настолько крут?



На протяжении всей карьеры Никлас Бендтнер искренне недоумевал, почему он не имеет права пробовать в этой жизни всё, если судьба подарила ему такую возможность. Напарники Никласа по «Русенборгу» с восхищением осматривали громадину «Крестовского». Большинство из них в жизни не играло на таких огромных стадионах. Бендтнер в это время жевал жвачку и залипал в смартфоне, а потом лениво трусил за основной группой игроков на разминке.



Его такой обстановкой не удивишь. Сколько лет он выступал на «Эмирейтс», «Олд Траффорд», «Камп Ноу» и других великих стадионах, порой восхищая собравшуюся публику, но чаще заставляя зрителей заливисто смеяться от его неуклюжих попыток попасть по мячу.

Бендтнер попал в «Арсенал» в 16 лет, в основе заиграл в 19, но звездой он привык быть гораздо раньше.



«Да не было у меня никаких кумиров, — рассказывал он ещё в бытность форвардом «Арсенала». — В детстве я был черепашкой-мутантом-ниндзя, они были моими героями. А ещё Бэтмен».

С меня сняли джинсы, и я вышел на улицу, где увидел порядка 10-15 фотографов, поджидающих, когда это случится.

Наколотив огромное количество мячей за «Копенгаген» в «молодёжке», Бендтнер отправился в «Арсенал», чтобы стать лучшим форвардом в мире. Ну, он так считал. После 22 голов в 27 матчах за молодёжную команду и яркого выступления в бирмингемской аренде Никлас вернулся в «Арсенал», вышел на замену в дерби с «Тоттенхэмом» и спустя две секунды после возобновления игры отправил мяч в ворота, превратив в гол подачу Фабрегаса.

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Бендтнер быстро почувствовал себя звездой. Ещё недавно он околачивался у лондонского метро, а сегодня забивает за основу «Арсенала», гуляет на светских раутах, а девушка из датской королевской семьи Каролин Луэль-Брокдорф с состоянием в 400 млн евро не сводит с него глаз во время приёмов. Баронесса сопровождала 20-летнего парня во время его походов по ночным клубам и барам Лондона, присутствовала на фотосессиях для постеров у «Эмирейтс», даже родила Бендтнеру наследника. С тех пор Никласа величают не иначе как Лорд. Но терпение Каролин лопнуло, когда её бойфренд попал на все обложки британских таблоидов со спущенными штанами после попойки в клубе.

«Мне очень жаль, что у людей сложилось неверное мнение обо мне. Та фотография — уловка репортёров. Уловка, которая хорошо сработала. Ну, сами подумайте, зачем бы я стал идти в подобном виде? С меня сняли джинсы, и я вышел на улицу, где увидел порядка 10-15 фотографов, поджидающих, когда это случится. Понятно, что всё это было спланировано заранее», — оправдывался Бендтнер. Всё это во время матча «Арсенала» с «Олимпиакосом», который датчанин пропускал из-за повреждения в аварии.



Это был не первый звоночек для Арсена Венгера. За несколько дней до пьянки датчанин вдребезги разбил свой шикарный «Астон Мартин», вписавшись в дерево по дороге на тренировку. Полиция нашла Никласа абсолютно голым, разглядывающим себя в покорёженном зеркале заднего вида. Он хотел убедиться, что с его телом всё в порядке. Царапин не было, только спина побаливала. От греха подальше Бендтнер отказался играть с «Олимпиакосом».

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Форвард игнорировал правила клуба, вёл себя по-хамски в отношении старших игроков. В матче Кубка лиги с «Тоттенхэмом» даже получил в нос от Адебайора после того, как показал ему средний палец. Но всё равно не успокаивался. Ему было плевать на всё. На вопрос, что он может сказать о новом одноклубнике Андрее Аршавине, Никлас ответил, что вообще не знает, кто это такой, а Евро-2008 вообще не видел. Зачем, когда можно пересмотреть свои же немногочисленные голы? Особенно тот самый, в ворота «Барселоны».

«Если вы спросите, считаю ли я себя одним из лучших нападающих в мире, я честно отвечу — да!», — бахвалился Никлас. Может, наш герой просто большой тролль с изрядным чувством самоиронии. А может, британская пресса права, и он не особо дружит с головой и здравым смыслом.

В любом случае чувство собственного величия росло вместе с популярностью Бендтнера. Масла в огонь его «известности» подлил эпизод, когда в состоянии алкогольного опьянения он начал орать на таксиста в Копенгагене и бить по его машине снятым ремнём. Подоспевшие полицейские уладили конфликт, Бендтнер заплатил штраф и отправился в бар смотреть, как его «Арсенал» играет с «Баварией» в Лиге чемпионов. «За свою 25-летнюю работу я видел множество алкоголиков, но с таким встретился впервые», — расскажет позже таксист.

«Да вы знаете, кто я такой? Я куплю всю вашу пиццерию!» — орал Бендтнер на официанта, который отказался бесплатно покормить звезду датского футбола. Всё это спустя всего месяц.



Во время всё более редких появлений на поле Никлас всё чаще слышал свист «Эмирейтс» в свой адрес. Годы гулянок превратили пластичного и резкого нападающего в ленивого рохлю, который не часто утруждал себя лишними рывками и коряво работал с мячом. Несмотря на это, Никлас переподписал контракт с «Арсеналом», сказал, что заслуживает зарплату в 52 тыс. фунтов в неделю, потому что футбол не позволяет ему кататься на лыжах когда он захочет, и сменил 26-й номер на 52-й, посчитав, что с двукратным увеличением цифры на спине ему будет везти в два раза больше. А ещё пообещал возместить затраты фанатам, которые приобрели футболки со старым номером. Только всё без толку. Забивать с новой цифрой на спине Никлас больше не стал. Более того, вялые выступления заставили датчанина смотреть большую часть матчей со скамейки запасных.

«Я заслуживаю шанса играть в основе, — негодовал форвард. – Если отношение ко мне не изменится, я буду искать новую команду».



В конце концов терпение Венгера лопнуло, и он отправил 23-летнего нападающего в аренду. На этот раз в «Сандерленд». Обиженный на весь мир Бендтнер забил 8 мячей за сезон, в очередной раз уверился в своей крутости и с пафосом заявил, что в «Арсенал» больше никогда не вернётся.



Ну и попал в очередную идиотскую историю, разумеется. Перед самым Новым годом Никлас с партнёром Ли Каттермолом был арестован по подозрению в причинении вреда чужому имуществу. Пьяный Бенднтер вместе с одноклубником протаранил ряд стоящих на обочине машин болельщиков «Ньюкасла» у стадиона «Сент-Джеймс Парк» и скрылся с места происшествия. Найти обоих удалось благодаря камере видеонаблюдения.

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«Очень прошу меня простить, — говорил лишённый на два месяца прав Никлас. — В принципе, я нормальный парень с необычной работой. Время от времени я забываю об этом, но в глубине души я хорошо об этом знаю. Моя семья, мой сын, моя драгоценная подруга и болельщики – вот что важнее всего в моей жизни».



Кто-то ему поверил?



Не прошло и года, как Бендтнер вновь оказался в полицейском участке. Уже в копенгагенском. Форварду «Ювентуса» выписали штраф 112 тыс. евро за управление автомобилем в нетрезвом виде и лишили прав на три года. А ещё был на полгода отлучён от игр за сборную Дании. Что Никлас делал в Копенгагене, будучи игроком «Ювентуса»? Проходил курс восстановления после травмы. Весьма оригинальный курс, судя по всему.

Если вы спросите, считаю ли я себя одним из лучших нападающих в мире, я честно отвечу: да!

«Я знаю, что это очень серьёзно. Могу заверить, что сегодняшний день — худший в моей жизни. Каждый из нас в своей жизни делает ошибки», — Бендтнер снова извинялся. Уже на автомате.



Даже выступление на Евро-2012 (где Никлас вновь угодил в скандал, прорекламировав букмекерскую контору после забитого гола весьма необычным образом) не помогло ему воспользоваться одним из последних шансов в своей карьере. Во всяком случае, он наверняка проставился агенту после того, как тот выбил для него аренду в «Ювентус».

Фото: Reuters

Растренированный Бендтнер поразил штаб Аллегри заплывшим животом и был отправлен в тренажёрный зал со списком запрещённых к употреблению продуктов. Ничего не помогло. 0 забитых голов за полгода не смутили «Вольфсбург», который зачем-то согласился платить Бендтнеру 3 млн евро в год.



«Приглашение Бендтнера было экспериментом, который оказался провальным. Он очень талантливый игрок, но одного таланта недостаточно. Бендтнер – противоречивый человек, который испортил свою карьеру. Мы очень расстроены и разочарованы, что он не смог реализовать свой потенциал в «Вольфсбурге», — подытожил карьеру Никласа в Германии спортивный директор «волков» Клаус Аллофс.



Единственным светлым пятном в «Вольфсбурге» стал гол «Баварии» и победный пенальти в Суперкубке Германии. «Подача получилась классной, а Никлас здорово попал по мячу. Такое случается не каждый день», — отреагировал на гол Лорда Мануэль Нойер.

«Я не понимаю, почему меня выпускают только на замену, — жаловался вновь почувствовавший себя королём Бендтнер. – Я хочу начинать каждую игру с первых минут, это даже не обсуждается. И если бы зависело от меня, то я постоянно ставил бы сам себя в основу».

В один день в очередной раз проспавший тренировку Бендтнер прибыл на базу клуба, услышал, что с ним разрывают контракт, заплатил штраф в 2000 евро, потребовал свои 1,4 млн за досрочное расторжение договора и со спокойной душой вернулся в Англию. Только уже в Чемпионшип.



Что было интересного в «Ноттингем Форрест»? Да ничего. Разве что Бендтнер официально стал лордом. Один датский журнал подарил Никласу один квадратный фут земли в шотландской долине Гленко, зарегистрировав его на имя футболиста. Таким образом, Бендтнер официально получил статус шотландского лорда.

И если бы зависело от меня, то я постоянно ставил бы сам себя в основу.

С лета 2017-го Бендтнер – футболист «Русенборга». Норвежского клуба, который, пожалуй, соответствует нынешнему уровню недавней звезды. Здесь он действительно забивает много – в последних трёх матчах аж пять мячей – и намерен улучшить статистику в игре с «Зенитом». Впервые за долгую карьеру у него всё получается.

Как и всегда, Никлас не особо парится и играет в своё удовольствие. Всю свою карьеру он идёт своим странным, одному ему известным путём. К 29 годам, прожив жизнь, наполненную всем, о чём может мечтать настоящая рок-звезда, Бендтнер окинул взглядом ещё один огромный стадион. Предстоящий матч для него совсем не особенный. Голы для него – лишь способ жить так, как ему хочется. А ещё приятно, когда на трибунах кричат твою фамилию. Забить сегодня? Почему бы и нет, раз все в команде так этого хотят.