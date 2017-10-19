«Лестер» опять сделал это. Нет, не то, что вы подумали

В наше время цитаток, мемов и демотиваторов даже не обязательно читать библию, чтобы выяснить: чрезмерная гордость – это плохо. Не стоит быть слишком высокого мнения о себе. Это подводит умных героев в голливудских фильмах и некоторых правителей стран третьего мира в реальной жизни. Об этом предупреждают Боромир, Ленин и Джейсон Стэтхем. Но у «Лестера» своя истина.

«Лестер» уволил Крэйга Шекспира, сделав больше, чем глупость, – ошибку. На всякий случай напомню: это уже не первая подобная ошибка клуба. Всего полгода назад здесь решили рассчитать Клаудио Раньери. И независимо от места в турнирной таблице это выглядело нелепо. Как если бы Дюймовочка уволила Ганса Христиана Андерсена.

Почему «Лестер» должен вылететь из АПЛ. Навсегда Мнение о том, что нужно быть идиотом, чтобы уволить Клаудио Раньери.

Так что этот поступок можно назвать системным. О чём он говорит? О том, что «Лестер» неправильно оценивает себя. Мы к этому вернёмся, а пока – пару слов о ситуации, в которой Шекспир потерял работу.



Итак, «Лестер» неудачно начал сезон. Шесть очков в восьми турах, слабая защита (13 голов пропущено): команда уверенно нащупала ногами дно. Если вы не знаете об АПЛ больше ничего, это может показаться убедительным. И да, значит вы знаете об АПЛ столько же, сколько владелец «Лестера» Вишай Шриваддана… ах, да ну его. Но что происходит же на самом деле?

Что происходит

На самом деле в первых восьми турах «Лестер» сыграл в ом числе с «Арсеналом», «Челси», «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпулем». Немножко не повезло с календарём, да. Так вот, с «Арсеналом» «лисы» пропустили решающий гол на последних минутах. С «Ливерпулем» — Варди в концовке не забил пенальти. В последнем туре с «Вест Бромом» команда имела подавляющее преимущество весь матч, создавала неплохие моменты… пропустила в контратаке, но забила ответный гол. Понимаете, так не ведут себя обречённые команды. Так ведут себя команды, которые сражаются.



По всем статистическим показателям «Лестер» не проваливается. В смысле, не проваливается относительно нормального себя. Всё, как было ещё при Раньери: ужасное качество паса, низкая линия защиты, отсутствие прессинга, пока мяч не окажется у штрафной, мгновенные вертикальные атаки. У Варди пять голов в восьми матчах, у Окадзаки три в пяти. Правда, Марез похож на себя только эпизодически. Но это же не новость. Он хотел уйти прошлым летом и заставил всех пожалеть, что его не продали. Последний день августа Марез провёл в Барселоне, для чего ему пришлось уехать из сборной. Но в «Лестере» намёк снова не поняли.



Серьёзная проблема, которую в своё время не смог решить Раньери – потеря Н’Голо Канте, – так и осталась нерешённой, но это ошибка не Шекспира, а селекции. Тренер просто поставил в центр поля другого футболиста с похожим набором функций. Ндиди ещё более узкоспециализированный футболист, но старается делать на поле то же, что делал Канте. Ему не хватает более разностороннего партнёра, но тут руководство опять может обвинять только себя. «Лестер» затянул переговоры со «Спортингом» по Адриену Силве и в итоге подал необходимые документы на несколько секунд позже дедлайна. Сейчас Силва тренируется с командой, но ФИФА не разрешает ему играть: трансфер не зарегистрирован. А «Лестер» жалуется в ФИФА на ФИФА и собирается судиться… Профессионально.



Так вот, при всех этих проблемах команда Шекспира не выглядит безнадёжной. Она в игре. Так же, как в игре «Суонси», «Вест Хэм» и «Сток», которые расположились рядом. Но только руководство «Лестера» считает, что всё пропало и надо срочно менять тренера. Слушайте, даже у «Челси» было больше терпения, когда клуб шёл практически в зоне вылета два года назад. «Лестер» больше «Челси»? «Лестер» сейчас упускает шансы стать чемпионом? Какие вообще причины для того, чтобы увольнять тренера?

Палка в твёрдой руке

К сожалению, официальное сообщение клуба не проясняет этот вопрос. В обращении к болельщикам говорится, что под его руководством команда не смогла сохранить стабильность, поэтому для дальнейшего движения вперёд необходимы перемены.

В «Твиттере» болельщики «Лестера» этот ход не оценили. Среди комментарием – смеющийся Раньери, шутки над руководством и недоумение. Единственная причина, которую высказывают как возможную скрытую причину увольнения, – падение дисциплины. Многие требуют большей жёсткости к игрокам. «Им нужен сержант, а не менеджер», «отправьте их в армию», «они думают, что они звёзды?»…

Даже если это правда… И игроки «Лестера» действительно расслабленны. Нетрудно догадаться, в какой момент они могли впервые потерять берега. Когда тренера, который сделал их чемпионом, уволило руководство. Вместо того чтобы занять его сторону в конфликте с обычными, ничем не выдающимися футболистами. Нет, это же был не слив. А то, что «Лестер» после увольнения Раньери выдал серию побед, – чистое совпадение.

Влюбленный Шекспир. Кто сделал «Лестер» четвертьфиналистом ЛЧ Крэйг Шекспир вдруг стал одним из самых обсуждаемых тренеров Англии. После двух побед в АПЛ сегодня он вывел «Лестер» в 1/4 ЛЧ.

Тогда эмоциональный подъём добившихся своего футболистов поднял Шекспира довольно высоко. Вспомнили даже, что он был близок с командой, и, наверное, он-то и стоит за чемпионством. Что ж, а теперь забыли. Или близость с командой так быстро закончилась?

Руководство само создало эту ситуацию, когда забыло о том, что «Лестер» — маленький клуб. И стало вести себя с тренерами в стиле раннего Романа Абрамовича или Флорентино Переса первого периода в «Реале». Только не подкрепив это трансферной политикой «Реала» и «Челси». В «Челси» или «Реале» поддержка ключевых игроков логично имеет решающее значение для тренера. Ведь речь о звёздах и следовательно об огромных деньгах на кону для клуба. А «Лестер» остался маленьким клубом, в котором играют неплохие, но уже пережившие свой исторический пик провинциальные футболисты. И по своим меркам маленького клуба «Лестер» не провалился.



Если руководство считает, что Варди, Марез и Морган должны всегда бороться за титул, возвращение в реальность будет болезненным. В первую очередь для преемника Шекспира. А ещё хуже ему придётся, если игроки «Лестера» разделяют это мнение.