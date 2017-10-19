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Лига Европы. «Зенит» — «Русенборг» — 3:1
Текст: Кирилл Хаит
Фото: Reuters

«Зенит» опять победил 3:1. В составе снова 8 легионеров

Хет-трик Ригони, рекорд и рабона.
19 октября 2017, четверг. 22:05 Футбол

Недавно Роберто Манчини ответил на слова Владимира Путина о количестве легионеров в составе «Зенита». «Не могу не согласиться с нашим президентом», — сказал итальянец. И снова выставил в Лиге Европы восемь легионеров. С первой минуты «Зенит» начал приводить аргументы в пользу этой позиции.

Первый в игре навес привёл к первому в игре удару и первому голу. На подачу Кришито откликнулся Ригони, но отметим, что в штрафной гостей в тот момент можно было, скажем, выгулять собаку и не встретить сопротивления. «Русенборг» проспал начало игры. А Ригони, отличившись на 59-й секунде, забил второй по скорости гол «Зенита» в еврокубках.

Лига Европы. Группа L. 3-й тур
19 октября 2017, четверг. 20:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
3 : 1
Русенборг
Тронхейм, Норвегия
1:0 – Ригони – 1, 2:0 – Ригони – 68, 3:0 – Ригони – 75, 3:1 – Хелланн – 88

Как играл «Зенит»

Официальная расстановка от УЕФА убеждала, что Кришито играет в центре защиты, а Мевля – на фланге, а Ригони занял место центрфорварда. Ошибки бросались в глаза, но если Мевлю с Кришито банально перепутали, то в группе атаки всё было интереснее.

Базовые позиции в группе атаки были именно такими, как можно предположить, глядя на состав: Дриусси в центре, Ригони справа, Кокорин слева. Но это очень, очень условно. Во время атак все трое менялись местами. Кокорин наиболее активно, оказываясь не только в центре но и на правой бровке. На 25-й минуте Кокорин и Дриусси скрестили забегания в штрафную: защитники растерялись, потеряли Кокорина и оставили зону перед штрафной. К сожалению, Ригони чуть затянул с пасом, и удар Паредеса успели накрыть. В оборонительной фазе «Зенит» перестраивался на 4-4-2: форвард, с чьего фланга шла опасность воротам Лунёва, садился в полузащиту, двое других оставались впереди.

Если «Русенборг» проспал начало матча, то «Зенит» задремал после гола. Отдав без борьбы центр поля, хозяева не накрывали соперников и на флангах, позволяли грузить в штрафную. Момент на 25-й минуте с ударом Паредеса был первым после гола. За это время гости успели создать действительно опасный момент, причём, так же просто, как свой момент создал «Зенит». Банальный прострел с правого фланга – и защитники потеряли одновременно Бендтнера и Адегбенро, которые отскочили к линии штрафной. Бендтнер бил опасно. После этого Манчини стал так эмоционально показывать игрокам не прижиматься к воротам, что это заметил режиссёр трансляции.

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Как играл «Русенборг»

Команда с суммарной стоимостью всех игроков 16 млн евро (меньше, чем Паредес) играла смело. Вероятно, «Русенборг» был готов к рубке за мяч, но, так как хозяева её не предложили, завладел территорией. Гости старались играть низом, избегали навесов и несколько раз применяли одинаковый приём, когда нападающий открывается под удар, отходя от ворот в позиционной атаке. Хотя, главные трудности «Русенборг» всё же приберёг не для футболистов «Зенита», а для комментаторов. Торе Региниуссен – это действительно суровое испытание. К счастью, он вступал в игру реже других.

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«Зенит» включился. Сохранялся крен на правый фланг: активно играл Иванович, Дриусси и Ригони постоянно сваливались на бровку. Отличную атаку три в три Дриусси испортил пасом в недодачу. Кстати, в концовке тайма была ещё одна перспективная контратака правым флангом, и снова не удалось отдать точный последний пас. Слушайте, это как-то даже не по-итальянски.

Видимо, Манчини тоже заметил трудности перевода и сказал в перерыве пару фраз по-русски. Во втором тайме «Зенит» задвигал мяч с нормальной скоростью и «Русенборг» сразу поплыл. Фланговые атаки и прострелы по диагонали – это было похоже на то, как пытались играть гости, только острее. После перерыва включился высокий прессинг, защитники ответили на это индивидуальными ошибками. Во время отличной пятиминутки Дриусси и Ригони должны были увеличивать счёт. Были два дальних удара Ригони, но одним он попал в угловой флажок, другим сбил баклана.

Количество неиспользованных моментов уже стало нервировать, когда «Зенит» исправился. Или это «Русенборг»? Гости стали привозить себе моменты, которые просто стыдно не реализовать. Вратарь Хансен после пары эффектных спасений пустил довольно корявый парашют от Ригони, задев мяч ладонью. Потом защитник Йенсен дал такой пас на аргентинца, что и Паредес бы позавидовал. Спокойно, между ног вратарю, Эмилиано забил третий гол. И вышел в лидеры бомбардиров турнира.

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Что «Зениту» нужно улучшить

Контроль над игрой. Об этом странно говорить после уверенной по счёту победы, но. По ходу часа игры невозможно было понять, как предпочитают играть хозяева: давить соперников или отдать им мяч и спокойно держать защиту. Второй вариант явно не работал, потому что «Зенит» слишком прижимался к воротам и позволял бить. Но и с первым были проблемы: владение, даже без моментов, не было уверенным, «Русенборг» легко возвращал мяч прессингом. «Зенит» рисковал.

Эмоции команды – слишком абстрактны, чтобы можно было говорить о них объективно, поэтому позволю себе сказать субъективно. После ничьей с «Анжи» и поражения от «Арсенала» от «Зенита» можно было рассчитывать на более агрессивную игру в первом тайме. Движения не хватало. Показательный пример: Кузяев контролирует мяч под прессингом двоих соперников, делает два, три шага, оглядывается, разворачивается, разводит руками, наконец теряет мяч. За шесть секунд ему некому было отдать пас в центре поля. Или: Лунёв играет на выходе, бежит к линии штрафной замахивается – и останавливается. Некому отдать сразу, никто не побежал. Команда забегала после перерыва, но почему для этого опять понадобился тренер?

Что некуда улучшать

Рабону Паредеса. Она была идеальной. И нужно отметить работу Кокорина без мяча. Он не забил, и вряд ли получит много внимания после матча, но Александр мастерски создавал пространство для партнёров. И последнее, «Зенит» пока лидирует в Лиге Европы по количеству забитых голов. 11 в трёх матчах. Лучше некуда.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Русенборг ФК Зенит Роберто Манчини Эмилиано Ригони Лига Европы
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