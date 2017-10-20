Фото с Месси и послушный Бендтнер. Что было после матча «Зенита»

«Зенит» опять победил — 3:1. В составе снова 8 легионеров Хет-трик Ригони, рекорд и рабона.

После матча «Зенит» – «Русенборг» журналисты с нетерпением ждали его героя – атакующего полузащитника Эмилиано Ригони. Автор хет-трика появился в микст-зоне одним из последних. Может, задержался в раздевалке, принимая поздравления от главного тренера сборной Аргентины или даже от Лионеля Месси, с которым Ригони недавно сфотографировался в расположении национальной команды?

— Я забрал мяч после хет-трика. Оставлю его себе на память, – признался Ригони.

— Что скажете по игре? Всё-таки не в каждом матча удаётся оформить хет-трик.

— Я хорошо себя чувствовал, нахожусь в хорошей физической форме. Голы добавляют мотивации. Сегодня вся команда ответственно подошла к матчу. Быстрый гол помог нам. «Зенит» превосходил соперника.

— В сборной Аргетины вы сфотографировались с Месси, после чего сделали хет-трик. С кем надо сделать фото, чтобы забить три гола в следующем матче с ЦСКА?

— Месси – лучший игрок в мире. Все мечтают с ним сфотографироваться. Для меня это отличная вещь на память. Чтобы в следующий раз сделать хет-трик, надо снова сфотографироваться с Месси. Это самое надёжное.

— Это ваш первый хет-трик на таком уровне?

— Да, раньше делал дубли, а вот три гола забил впервые.

— Кто сильнее – «Русенборг» или ЦСКА?

— Честно говоря, не знаю. Никогда не видел игры ЦСКА. Будем готовиться к этой команде, анализировать её.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Столь же сильно, как и с Ригони, хотелось поговорить с нападающим «Русенборга» Никласом Бендтнером. Легендарный датский «Лорд» не забил на «Арене Санкт-Петербург», тем не менее, находился в достаточно хорошем настроении, чтобы поговорить об игре. Правда, его интервью длилось лишь… 52 секунды. После этого подошёл кто-то из руководителей «Русенборга» и дал Бендтнеру команду закругляться. Послушный легионер поспешил в автобус.

— Мы совершили ошибку в самом начале и пропустили лёгкий гол, – вздохнул нападающий. – Это поменяло весь сценарий игры для нас. «Зенит» был силён с первых минут, так что мы должны были действовать организованно и внимательно в обороне. Ну, очень обидная ошибка! Наша команда создала несколько шансов забить, но хозяева, конечно, заслужили победу. Они сыграли лучше. Думаю, «Зенит» будет одним из фаворитов этой Лиги Европы. Повторюсь, эта очень сильная команда. Здорово атакует… ой, извините, мне пора!

«С меня сняли джинсы, и я вышел на улицу». Как Бендтнер слил свою карьеру Сегодня он попробует забить «Зениту».

Про Ригони удалось спросить защитника норвежцев Биргера Мелинга, который противостоял зенитовцу на левом фланге обороны.

— Биргер, как вам Ригони?

— Да, он часто играл против меня, и я почувствовал, насколько Ригони хороший футболист. Забил три гола – это хорошая игра.

Молодой отец Александр Ерохин проявил отеческую заботу о представителях СМИ. Не только согласился на комментарий, но и поднял ручку, выпавшую по ходу интервью за ограждение у одного из журналистов. Вернув «писаке» орудие труда, Ерохин с улыбкой продолжил беседу:

— Удивила ли тактика «Русенборга» в пять защитников?

— Мы смотрели их матчи и знали, что они могут играть в более оборонительный футбол. Сегодня это и увидели. Думаю, мы были готовы к тому, как сыграет соперник. Знали, как и где атаковать.

— Было бы сложнее, если бы не быстрый гол в первой атаке?

— Если бы да кабы… Главное, чтобы мы забили и выиграли.

Тем временем главного тренера «Зенита» Роберто Манчини снова спрашивали на пресс-конференции о количестве легионеров в составе петербургской команды. Как и в матче с «Реалом Сосьедад» итальянский тренер, выпустил в «основе» восьмерых иностранцев. Этот факт в отличие от результата понравится не всем любителям российского футбола.

— Важно понимать, что команда, которая сегодня играла, — это «Зенит», – коротко ответил Манчини.

— Выбором стартового состава вы показали, что его определяет не президент «Зенита» или России. Позвольте выразить вами восхищение!

— Мы все-таки российский клуб и надо уважать российский футбол, продвигать его. Конечно, над этим тоже нужно работать.

— «Зенит» после трех туров набрал девять очков и практически гарантировал себе выход в плей-офф. Планируется ли ротация в следующих играх или на поле будет выходить боевой состав?

— Для нас важно в первую очередь то, что мы на первом месте в группе. Это большой успех, учитывая, что перед стартом турнира мы считались третьей командой в группе. «Русенборг» и «Реал Сосьедад» — сильные соперники. Норвежцы вообще недавно играли в Лиге чемпионов. Самое главное — выйти из группы с первого места, мы не думаем о ротации.

— Ригони оформил хет-трик. Радует ли вас его личная результативность или важнее, чтобы голы забивали разные игроки?

— Главное, чтобы голы забивались. Неважно кто — Ригони с хет-триком, либо, например, Ригони, Кокорин и Полоз с одним мячом.

Наставник «Русенборга» Коре Ингебритсен уверен, что хет-трик Ригони – это скорее подарок его команды, чем заслуга самого аргентинца. Ингебритсен торопился в аэропорт, поэтом ограничился кратким комментарием.

— Ригони – очень хороший игрок, однако мы сами позволили ему забить как минимум два мяча. Голы аргентинца — во многом наша вина. Правда, я должен признать, что российский футбол за последние годы сильно изменился, и вы должны быть рады этим переменам.