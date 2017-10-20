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Лига Европы. «Шериф» — «Локомотив» — 1:1
Текст: Антон Михашенок
Фото: Reuters

Вы задержаны. «Шериф» заставил «Локомотив» отбиваться

Отдохнуть перед важнейшей игрой с «Краснодаром» у «Локо» не получилось: в Тирасполе до последней минуты команда была ближе к поражению.
20 октября 2017, пятница. 00:50 Футбол

«Локомотив» удивителен. Нет прямо сейчас в России другой такой команды, где настолько явно прослеживались бы и сильные игроки, и — на фоне их крутых действий — слабости в организации игры. Ману Фернандеш, Алексей Миранчук, ныне травмированный Ари и воскресивший благодаря возможности попасть на чемпионат мира карьеру Джефферсон Фарфан — временами кажется, что весь остальной более-менее бессистемный «Локомотив» этих ребят не заслуживает. Очки почти всегда набираются благодаря индивидуальным прозрениям кого-то из них.

Так случилось и в Тирасполе. Свой мяч в первом тайме «Локомотив» забил после того, как Фарфан выдумал роскошную передачу пяткой на Антона Миранчука, который (и это произошло единственный раз за тайм с гостями) получил коридор между защитников и классно пробил в дальний угол. К исходу часа игры этот пас Фарфана пяткой так и оставался единственной острой передачей на всю команду из Москвы вместе взятую.

Лига Европы. Группа F. 3-й тур
19 октября 2017, четверг. 22:05 МСК
Шериф
Тирасполь, Молдавия
1 : 1
Локомотив М
Москва, Россия
0:1 – Миранчук – 17, 1:1 – Бадибанга – 31

«Шериф» при этом не выглядит командой, которая может арестовать. Да, на чумовом желании рвать и метать до и после перерыва, на дриблинге Жайро и непредсказуемых передвижениях бесёнка Зигея Бадибанги хозяева продирались вперёд — но при этом игрового коллективного мышления у тираспольцев мало. Отсюда с полдюжины фолов со спины после потерь, отсюда не лучшие решения в моментах, когда «Локомотив» открывал гигантские зоны.

Но и этого хватило, чтобы держать российский клуб в страхе до последней минуты. «Шериф» не делал ничего сверхъестественного, просто пользовался тем, что «Локомотив» постоянно проигрывал опорную зону, а когда мяч проходил туда, крайние защитники ужимались к центру, позволяя самым техничным игрокам соперника иметь по пять секунд на принятие решений. Самый показательный момент — навес в первом тайме, после которого мяч пролетел через всю штрафную на другой край, Жайро скинул на Мугошу, и тот в касание протыкал мяч мимо уже статичного Гильерме. Не попал. Спустя несколько секунд ситуация повторилась не в игровом эпизоде, а со стандарта — «Локомотив» вжался, Бадибангу забыли вообще все, и он с трёх метров кивнул дредами так, что Гильерме справился только со второго раза и уже за линией ворот.

Залог плохой игры «Локомотива» в опорной зоне — всё та же игра, далёкая от современности. Дмитрий Тарасов и Игорь Денисов умеют бороться лучше, чем на 3/10 и 1/8 в статистике единоборств по итогам таймов, но слишком низкая оборонительная линия и создающийся из-за неё разрыв между линиями заставляют опорников: а) разрываться (особенно если соперник играет в три полузащитника и концентрирует наступление через центр поля); б) дёргаться в последний момент, что существенно снижает вероятность выигрыша в борьбе и существенно повышает вероятность продвижения мяча соперником вперёд. Гильерме трижды или четырежды за матч тащил неприятные дальние удары с отскоком от газоны — у Брежовеца и Кендыша была всякий раз масса времени, чтобы вложить в удар и силу, и интеллект.

Так, без какого-то удивительного футбола, «Шериф» заставлял «Локомотив» играть в живительные выносы мяча (26 на пару Кверквелия — Пейчинович!), бить по аутам и оставлять возможность Гильерме геройствовать — в одной из последних атак бразилец отбил два удара в створ. В итоге «Шериф» если не арестовал, то точно задержал соперника на пути в плей-офф Лиги Европы, и, к сожалению, нет уверенности, в том, что дома «Локомотив» сыграет сильнее. Если раньше проблемы у команды прослеживались с закрывающимися соперниками, то теперь понятно, что сложно «железнодорожникам» и против тех, кто на кураже лихо несётся обводить и бить.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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