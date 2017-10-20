До 10 000 рублей каждому на первый депозит! Получить!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра
Квинси Промес
Текст: «Чемпионат»
Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

Промес получил признание в Европе. На очереди Ригони?

Еврокубковая неделя в целом сложилась для наших клубов успешно. Об этом и другом – в обзоре новостей дня.
20 октября 2017, пятница. 01:30 Футбол

Хет-трик Ригони принёс «Зениту» победу над «Русенборгом»

«Зенит» в домашнем матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы со счётом 3:1 обыграл норвежский «Русенборг».

«Зенит» быстро открыл счёт — уже на 59-й секунде отличился Эмилиано Ригони. Второй гол петербургская команда забила на 68-й минуте — отличился также Ригони. На 75-й минуте аргентинец сумел оформить хет-трик. «Русенборг» в концовке сумел один мяч отыграть — на 88-й минуте отличился Поль-Андре Хелланн.

В другом матче группы L испанский «Реал Сосьедад» в Македонии со счётом 6:0 разгромил местный «Вардар».

У победителей покер сумел оформить Виллиан Жозе, а ещё по одному мячу забили Микель Оярсабаль и Альберто де ла Белья.

Турнирная таблица группы L: 1. «Зенит» — 9 очков; 2. «Реал Сосьедад» — 6; 3. «Русенборг» — 3; 4. «Вардар» — 0.

Лига Европы. Группа L. 3-й тур
19 октября 2017, четверг. 20:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
3 : 1
Русенборг
Тронхейм, Норвегия
1:0 – Ригони – 1, 2:0 – Ригони – 68, 3:0 – Ригони – 75, 3:1 – Хелланн – 88
Фото с Месси и послушный Бендтнер. Что было после матча «Зенита»
Автор зенитовского хет-трика Эмилиано Ригони хочет почаще фотографироваться с Месси, а Никласа Бендтнера оборвали на полуслове.

«Локомотив» сыграл вничью с «Шерифом» в Тирасполе

В матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы «Локомотив» в гостях сыграл вничью с молдавским «Шерифом». Встреча в Тирасполе завершилась со счётом 1:1.

На 17-й минуте Антон Миранчук вывел «железнодорожников» вперёд. Отыгрались хозяева на 31-й минуте — счёт сравнял Зигей Бадибанга.

Другой матч этой группы между чешским «Фаставом» и датским «Копенгагеном» был остановлен во втором тайме при счёте 1:1 из-за густого тумана.

Турнирное положение в группе F: 1. «Локомотив» — 5 очков (3 матча); 2. «Шериф» — 3 (3); 3. «Копенгаген» — 2 (2); 4. «Фастав» — 1 (2).

Лига Европы. Группа F. 3-й тур
19 октября 2017, четверг. 22:05 МСК
Шериф
Тирасполь, Молдавия
1 : 1
Локомотив М
Москва, Россия
0:1 – Миранчук – 17, 1:1 – Бадибанга – 31
Вы задержаны. «Шериф» заставил «Локомотив» отбиваться
Отдохнуть перед важнейшей игрой с «Краснодаром» у «Локо» не получилось: в Тирасполе до последней минуты команда была ближе к поражению.

Россия укрепилась на 6-м месте в рейтинге УЕФА, Португалия провалила неделю

По итогам этой еврокубковой недели Россия заметно увеличила отрыв от Португалии, занимающей седьмое место в рейтинге УЕФА.

Россия: ЦСКА проиграл «Базелю» (0:2), «Спартак» разгромил «Севилью» (5:1), «Зенит» переиграл «Русенборг» (3:1), а «Локомотив» сыграл вничью с «Шерифом» (1:1). Это принесло в копилку России 1,000 балла.

Португалия: «Порту» проиграл «РБ Лейпциг» (2:3), «Бенфика» уступила «Манчестер Юнайтед» (0:1), «Спортинг» оказался слабее «Ювентуса» (1:2), «Витория Гимарайнш» оступился в матче с «Марселем» (1:2), а «Брага» была повержена «Лудогорцем» (0:2). Они не принесли своей ассоциации ни одного балла.

Франция: «Монако» проиграл «Бешикташу» (1:2), «ПСЖ» разгромил «Андерлехт» (4:0), «Ницца» уступила «Лацио» (1:3), «Марсель» выиграл у «Витории Гимарайнш» (2:1), а «Лион» одолел «Эвертон» (2:1). Таким образом, в активе французской ассоциации стало на 1,000 балла больше.

Рейтинг ассоциаций УЕФА
1. Испания — 93,998
2. Англия — 67,891
3. Италия — 66,249
4. Германия — 64,998
5. Франция — 50,248
6. Россия — 47,382
7. Португалия — 42,248
8. Украина — 37,533

Промес вошёл в команду недели Лиги чемпионов

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес вошёл в команду недели Лиги чемпионов по итогам 3-го тура группового этапа.

Напомним, что голландец сделал дубль и отметился двумя голевыми передачами в матче с «Севильей», которую «Спартак» разгромил со счётом 5:1.

В команду недели, состав которой был опубликован УЕФА, также вошли Роберто Фирмино, Мохамед Салах, Филиппе Коутиньо, Трент Александер-Арнольд (все — «Ливерпуль»), Бернард («Шахтёр»), Таулант Джака («Базель»), Эден Азар («Челси»), Матс Хуммельс («Бавария»), Александар Коларов («Рома») и Альфонс Ареола («ПСЖ»).

Вопрос дня. «Спартак» — «Севилья» — 5:1: вы в шоке?
Эмоциями от одной из самых впечатляющих еврокубковых побед красно-белых делятся эксперты и читатели «Чемпионата».

Экс-игрок ЦСКА Олич вошёл в тренерский штаб сборной Хорватии

Бывший нападающий ЦСКА и сборной Хорватии Ивица Олич вошёл в тренерский штаб своей национальной команды, сообщает официальный сайт Хорватского футбольного союза. Олич будет помогать главному тренеру сборной Златко Даличу в предстоящих стыковых матчах чемпионата мира—2018 с командой Греции.

«Для меня большая честь снова быть частью сборной Хорватии, на этот раз в новой роли. Я благодарю Далича за доверие и сделаю всё, что поспособствует достижению нашей общей цели, которая заключается в выходе на чемпионат мира по футболу в России», — сказал Олич.

Последним клубом Олича был «Мюнхен-1860», с которым он вылетел из второй Бундеслиги по итогам минувшего сезона. Форвард имеет в активе 104 матча за сборную Хорватии.

«Спартак» передал Ромуло золотую медаль за победу в чемпионате России

Руководство «Спартака» передало бывшему полузащитнику красно-белых Ромуло золотую медаль за чемпионство в сезоне-2016/17 российской Премьер-Лиги. Об этом говорится на официальной странице красно-белых в «Твиттере».

В офисе «Спартака» побывал брат бразильца Даниэль, который получил медаль и футболку Ромуло из рук генерального директора московской команды Сергея Родионова.

Ромуло в сезоне-2016/17 РФПЛ принял участие в 8 матчах (3 в основном составе) и отдал 2 результативных паса. В «Спартаке» бразилец играл на протяжении пяти лет. В январе 2017 года 27-летний футболист перешёл во «Фламенго».

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Всего голосов: 0
Теги
Обзор главных событий дня
Новости. Футбол
20 октября 2017, пятница
01:39 Главный тренер «Герты» о матче с «Зарёй»: игра была как карусель
01:30 Сёмин: в игре с «Шерифом» линия атаки «Локомотива» не впечатлила
01:18 Ермакович: БАТЭ не успевал за «Кёльном», но затем немцы начали уставать
01:13 Вернидуб: отдать преимущество «Герте» в начале матча было запланированным ходом
01:00 Антон Миранчук назван лучшим игроком матча «Шериф» — «Локомотив»
00:59 Уилшир: гол Жиру в ворота «Црвены Звезды» получился особенным
00:57 Ригони признан лучшим игроком матча «Зенит» — «Русенборг»
00:54 Нигматуллин: у «Локомотива» нет конкурентов в борьбе за первое место в группе ЛЕ
00:35 Сёмин: наверное, никто не засчитал бы мяч «Шерифа» без системы фиксации гола
00:19 Матч «Фастав» — «Копенгаген», прерывавшийся из-за тумана, завершился вничью
00:18 Иванович: «Зениту» в матче с «Русенборгом» очень помог быстрый гол
00:16 Манчини: во втором тайме «Зенит» мог забить «Русенборгу» намного больше
00:04 «Лион» обыграл «Эвертон», «Аталанта» победила «Аполлон»
00:03 Россия укрепилась на 6-м месте в рейтинге УЕФА, Португалия провалила неделю
00:02 «Милан» на своём поле сыграл вничью с АЕК в Лиге Европы
00:01 Киевское «Динамо» сыграло вничью с «Янг Бойз» в Лиге Европы
19 октября 2017, четверг
23:59 «Брага» дома уступила «Лудогорцу», «Хоффенхайм» обыграл «Истанбул Башакшехир»
23:57 Бубнов: «Зенит» де-факто вышел в плей-офф ЛЕ и может сосредоточиться на РФПЛ
23:57 Голы Нецида и Данни помогли «Славии» сыграть вничью с «Вильярреалом» Черышева
23:56 «Локомотив» сыграл вничью с «Шерифом» в Тирасполе
23:52 Веденеев: Ригони сыграл как настоящий лидер, голы помогут ему раскрепоститься
23:47 Защитник «Русенборга» Мелинг: Ригони прекрасен
23:18 Кришито: «Зенит» должен был ответить на поражение в РФПЛ и сделал это
23:14 Маммана — о пропущенном «Зенитом» голе: я не очень хорошо оценил ситуацию
23:05 «Зенит» — «Русенборг» — 3:1. Видеообзор матча Лиги Европы
22:49 Бендтнер: стоит признать, что «Зенит» оказался сильнее «Русенборга»
22:45 Ригони: чтобы сделать ещё один хет-трик, надо ещё раз сфотографироваться с Месси
22:36 Лепёхин: соглашусь с Путиным, такое число иностранцев — это не дело
22:26 Ерохин: игроки «Зенита» довольны уверенной победой над «Русенборгом»
22:24 Манчини: независимо от состава, важно помнить, что «Зенит» — российский клуб
22:18 Наставник «Русенборга»: Ригони — хороший игрок, но в его хет-трике наша вина
22:16 «Осасуну» могут оштрафовать за скандирование фанатами клуба «Смерть Зозуле!»
22:15 Ригони забрал себе мяч, которым оформил хет-трик. Фото «Зенит» — «Русенборг»
21:58 «Марсель» выиграл у «Витории Гимарайнш», «Ред Булл Зальцбург» — у «Коньяспора»
21:57 «Заря» обыграла «Герту», «Атлетик» едва не проиграл «Эстерсунду»
21:55 БАТЭ одолел «Кёльн», лондонский «Арсенал» переиграл «Црвену Звезду»
21:54 Гол Балотелли не спас «Ниццу» от поражения в матче с «Лацио»
21:51 Хет-трик Ригони принёс «Зениту» победу над «Русенборгом»
21:46 Неймар оштрафован на $ 1,2 млн за уклонение от уплаты налогов
21:24 Ал. Миранчук не поможет «Локомотиву» в матче с «Шерифом» из-за повреждения
21:09 Женская сборная России U17 получила путёвку в элитный раунд Евро-2018
20:59 Стал известен стартовый состав «Локомотива» на матч с «Шерифом»
20:58 Неймар: хочу сделать для Мбаппе то, что Месси сделал для меня в «Барселоне»
20:51 Marca утверждает, что Месси во время матча съел не таблетку, а конфету
20:41 Ригони забил второй по скорости гол «Зенита» в еврокубках
Все новости RSS
Партнерский контент