Промес получил признание в Европе. На очереди Ригони?

Еврокубковая неделя в целом сложилась для наших клубов успешно. Об этом и другом – в обзоре новостей дня.

Хет-трик Ригони принёс «Зениту» победу над «Русенборгом»

«Зенит» в домашнем матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы со счётом 3:1 обыграл норвежский «Русенборг».

«Зенит» быстро открыл счёт — уже на 59-й секунде отличился Эмилиано Ригони. Второй гол петербургская команда забила на 68-й минуте — отличился также Ригони. На 75-й минуте аргентинец сумел оформить хет-трик. «Русенборг» в концовке сумел один мяч отыграть — на 88-й минуте отличился Поль-Андре Хелланн.

В другом матче группы L испанский «Реал Сосьедад» в Македонии со счётом 6:0 разгромил местный «Вардар».

У победителей покер сумел оформить Виллиан Жозе, а ещё по одному мячу забили Микель Оярсабаль и Альберто де ла Белья.

Турнирная таблица группы L: 1. «Зенит» — 9 очков; 2. «Реал Сосьедад» — 6; 3. «Русенборг» — 3; 4. «Вардар» — 0.

Фото с Месси и послушный Бендтнер. Что было после матча «Зенита» Автор зенитовского хет-трика Эмилиано Ригони хочет почаще фотографироваться с Месси, а Никласа Бендтнера оборвали на полуслове.

«Локомотив» сыграл вничью с «Шерифом» в Тирасполе

В матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы «Локомотив» в гостях сыграл вничью с молдавским «Шерифом». Встреча в Тирасполе завершилась со счётом 1:1.

На 17-й минуте Антон Миранчук вывел «железнодорожников» вперёд. Отыгрались хозяева на 31-й минуте — счёт сравнял Зигей Бадибанга.

Другой матч этой группы между чешским «Фаставом» и датским «Копенгагеном» был остановлен во втором тайме при счёте 1:1 из-за густого тумана.

Турнирное положение в группе F: 1. «Локомотив» — 5 очков (3 матча); 2. «Шериф» — 3 (3); 3. «Копенгаген» — 2 (2); 4. «Фастав» — 1 (2).

Вы задержаны. «Шериф» заставил «Локомотив» отбиваться Отдохнуть перед важнейшей игрой с «Краснодаром» у «Локо» не получилось: в Тирасполе до последней минуты команда была ближе к поражению.

Россия укрепилась на 6-м месте в рейтинге УЕФА, Португалия провалила неделю

По итогам этой еврокубковой недели Россия заметно увеличила отрыв от Португалии, занимающей седьмое место в рейтинге УЕФА.

Россия: ЦСКА проиграл «Базелю» (0:2), «Спартак» разгромил «Севилью» (5:1), «Зенит» переиграл «Русенборг» (3:1), а «Локомотив» сыграл вничью с «Шерифом» (1:1). Это принесло в копилку России 1,000 балла.

Португалия: «Порту» проиграл «РБ Лейпциг» (2:3), «Бенфика» уступила «Манчестер Юнайтед» (0:1), «Спортинг» оказался слабее «Ювентуса» (1:2), «Витория Гимарайнш» оступился в матче с «Марселем» (1:2), а «Брага» была повержена «Лудогорцем» (0:2). Они не принесли своей ассоциации ни одного балла.

Франция: «Монако» проиграл «Бешикташу» (1:2), «ПСЖ» разгромил «Андерлехт» (4:0), «Ницца» уступила «Лацио» (1:3), «Марсель» выиграл у «Витории Гимарайнш» (2:1), а «Лион» одолел «Эвертон» (2:1). Таким образом, в активе французской ассоциации стало на 1,000 балла больше.

Рейтинг ассоциаций УЕФА

1. Испания — 93,998

2. Англия — 67,891

3. Италия — 66,249

4. Германия — 64,998

5. Франция — 50,248

6. Россия — 47,382

7. Португалия — 42,248

8. Украина — 37,533

Промес вошёл в команду недели Лиги чемпионов

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес вошёл в команду недели Лиги чемпионов по итогам 3-го тура группового этапа.

Напомним, что голландец сделал дубль и отметился двумя голевыми передачами в матче с «Севильей», которую «Спартак» разгромил со счётом 5:1.

В команду недели, состав которой был опубликован УЕФА, также вошли Роберто Фирмино, Мохамед Салах, Филиппе Коутиньо, Трент Александер-Арнольд (все — «Ливерпуль»), Бернард («Шахтёр»), Таулант Джака («Базель»), Эден Азар («Челси»), Матс Хуммельс («Бавария»), Александар Коларов («Рома») и Альфонс Ареола («ПСЖ»).

Вопрос дня. «Спартак» — «Севилья» — 5:1: вы в шоке? Эмоциями от одной из самых впечатляющих еврокубковых побед красно-белых делятся эксперты и читатели «Чемпионата».

Экс-игрок ЦСКА Олич вошёл в тренерский штаб сборной Хорватии

Бывший нападающий ЦСКА и сборной Хорватии Ивица Олич вошёл в тренерский штаб своей национальной команды, сообщает официальный сайт Хорватского футбольного союза. Олич будет помогать главному тренеру сборной Златко Даличу в предстоящих стыковых матчах чемпионата мира—2018 с командой Греции.

«Для меня большая честь снова быть частью сборной Хорватии, на этот раз в новой роли. Я благодарю Далича за доверие и сделаю всё, что поспособствует достижению нашей общей цели, которая заключается в выходе на чемпионат мира по футболу в России», — сказал Олич.

Последним клубом Олича был «Мюнхен-1860», с которым он вылетел из второй Бундеслиги по итогам минувшего сезона. Форвард имеет в активе 104 матча за сборную Хорватии.

«Спартак» передал Ромуло золотую медаль за победу в чемпионате России

Руководство «Спартака» передало бывшему полузащитнику красно-белых Ромуло золотую медаль за чемпионство в сезоне-2016/17 российской Премьер-Лиги. Об этом говорится на официальной странице красно-белых в «Твиттере».

В офисе «Спартака» побывал брат бразильца Даниэль, который получил медаль и футболку Ромуло из рук генерального директора московской команды Сергея Родионова.

Ромуло в сезоне-2016/17 РФПЛ принял участие в 8 матчах (3 в основном составе) и отдал 2 результативных паса. В «Спартаке» бразилец играл на протяжении пяти лет. В январе 2017 года 27-летний футболист перешёл во «Фламенго».