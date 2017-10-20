Промес получил признание в Европе. На очереди Ригони?

Хет-трик Ригони принёс «Зениту» победу над «Русенборгом»
«Зенит» в домашнем матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы со счётом 3:1 обыграл норвежский «Русенборг».
«Зенит» быстро открыл счёт — уже на 59-й секунде отличился Эмилиано Ригони. Второй гол петербургская команда забила на 68-й минуте — отличился также Ригони. На 75-й минуте аргентинец сумел оформить хет-трик. «Русенборг» в концовке сумел один мяч отыграть — на 88-й минуте отличился Поль-Андре Хелланн.
В другом матче группы L испанский «Реал Сосьедад» в Македонии со счётом 6:0 разгромил местный «Вардар».
У победителей покер сумел оформить Виллиан Жозе, а ещё по одному мячу забили Микель Оярсабаль и Альберто де ла Белья.
Турнирная таблица группы L: 1. «Зенит» — 9 очков; 2. «Реал Сосьедад» — 6; 3. «Русенборг» — 3; 4. «Вардар» — 0.
«Локомотив» сыграл вничью с «Шерифом» в Тирасполе
В матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы «Локомотив» в гостях сыграл вничью с молдавским «Шерифом». Встреча в Тирасполе завершилась со счётом 1:1.
На 17-й минуте Антон Миранчук вывел «железнодорожников» вперёд. Отыгрались хозяева на 31-й минуте — счёт сравнял Зигей Бадибанга.
Другой матч этой группы между чешским «Фаставом» и датским «Копенгагеном» был остановлен во втором тайме при счёте 1:1 из-за густого тумана.
Турнирное положение в группе F: 1. «Локомотив» — 5 очков (3 матча); 2. «Шериф» — 3 (3); 3. «Копенгаген» — 2 (2); 4. «Фастав» — 1 (2).
Россия укрепилась на 6-м месте в рейтинге УЕФА, Португалия провалила неделю
По итогам этой еврокубковой недели Россия заметно увеличила отрыв от Португалии, занимающей седьмое место в рейтинге УЕФА.
Россия: ЦСКА проиграл «Базелю» (0:2), «Спартак» разгромил «Севилью» (5:1), «Зенит» переиграл «Русенборг» (3:1), а «Локомотив» сыграл вничью с «Шерифом» (1:1). Это принесло в копилку России 1,000 балла.
Португалия: «Порту» проиграл «РБ Лейпциг» (2:3), «Бенфика» уступила «Манчестер Юнайтед» (0:1), «Спортинг» оказался слабее «Ювентуса» (1:2), «Витория Гимарайнш» оступился в матче с «Марселем» (1:2), а «Брага» была повержена «Лудогорцем» (0:2). Они не принесли своей ассоциации ни одного балла.
Франция: «Монако» проиграл «Бешикташу» (1:2), «ПСЖ» разгромил «Андерлехт» (4:0), «Ницца» уступила «Лацио» (1:3), «Марсель» выиграл у «Витории Гимарайнш» (2:1), а «Лион» одолел «Эвертон» (2:1). Таким образом, в активе французской ассоциации стало на 1,000 балла больше.
Рейтинг ассоциаций УЕФА
1. Испания — 93,998
2. Англия — 67,891
3. Италия — 66,249
4. Германия — 64,998
5. Франция — 50,248
6. Россия — 47,382
7. Португалия — 42,248
8. Украина — 37,533
Промес вошёл в команду недели Лиги чемпионов
Полузащитник «Спартака» Квинси Промес вошёл в команду недели Лиги чемпионов по итогам 3-го тура группового этапа.
Напомним, что голландец сделал дубль и отметился двумя голевыми передачами в матче с «Севильей», которую «Спартак» разгромил со счётом 5:1.
В команду недели, состав которой был опубликован УЕФА, также вошли Роберто Фирмино, Мохамед Салах, Филиппе Коутиньо, Трент Александер-Арнольд (все — «Ливерпуль»), Бернард («Шахтёр»), Таулант Джака («Базель»), Эден Азар («Челси»), Матс Хуммельс («Бавария»), Александар Коларов («Рома») и Альфонс Ареола («ПСЖ»).
Экс-игрок ЦСКА Олич вошёл в тренерский штаб сборной Хорватии
Бывший нападающий ЦСКА и сборной Хорватии Ивица Олич вошёл в тренерский штаб своей национальной команды, сообщает официальный сайт Хорватского футбольного союза. Олич будет помогать главному тренеру сборной Златко Даличу в предстоящих стыковых матчах чемпионата мира—2018 с командой Греции.
«Для меня большая честь снова быть частью сборной Хорватии, на этот раз в новой роли. Я благодарю Далича за доверие и сделаю всё, что поспособствует достижению нашей общей цели, которая заключается в выходе на чемпионат мира по футболу в России», — сказал Олич.
Последним клубом Олича был «Мюнхен-1860», с которым он вылетел из второй Бундеслиги по итогам минувшего сезона. Форвард имеет в активе 104 матча за сборную Хорватии.
«Спартак» передал Ромуло золотую медаль за победу в чемпионате России
Руководство «Спартака» передало бывшему полузащитнику красно-белых Ромуло золотую медаль за чемпионство в сезоне-2016/17 российской Премьер-Лиги. Об этом говорится на официальной странице красно-белых в «Твиттере».
В офисе «Спартака» побывал брат бразильца Даниэль, который получил медаль и футболку Ромуло из рук генерального директора московской команды Сергея Родионова.
Ромуло в сезоне-2016/17 РФПЛ принял участие в 8 матчах (3 в основном составе) и отдал 2 результативных паса. В «Спартаке» бразилец играл на протяжении пяти лет. В январе 2017 года 27-летний футболист перешёл во «Фламенго».