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Текст: Данила Игнатов
Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

Таблица коэффициентов УЕФА: Россия ушла от Португалии, а до Франции далеко

Неожиданная победа «Спартака» и 5 поражений португальских команд помогают России закрепиться на шестом месте таблицы коэффициентов УЕФА.
20 октября 2017, пятница. 08:30 Футбол

Россия

На этой еврокубковой неделе принести очки России снова не смог только ЦСКА. Неожиданная победа «Спартака», очередной триумф «Зенита» и ничья «Локомотива» позволили набрать чуть больше баллов, чем французы, которые в целом выступили даже лучше.

Через 14 дней нашим командам предстоит сыграть с теми же соперниками, и оптимизма придаёт тот факт, что ЦСКА и «Локо» по силам улучшить результат. Больше России набирают очки только команды из топ-тройки европейских лиг — испанцы, итальянцы и англичане. После нас, на пятом месте, внезапно оказался Кипр.

КлубТурнирСоперникСчётОчкиКоэф.
«Спартак»ЛЧ«Севилья»5:1 д20,400
ЦСКАЛЧ«Базель»0:2 д00,000
«Локомотив»ЛЕ«Шериф»1:1 г10,200
«Зенит»ЛЕ«Русенборг»3:1 д20,400

Итого: очки — 5, коэффициент — 1,000.

Франция

Французы в этом туре были бескомпромиссны: «Монако» и «Ницца» показали очень невзрачную игру дома, а «ПСЖ», «Лион» и «Марсель» уверенно победили. Прошлогодние чемпионы, монегаски, пока набрали всего одно очко в своей группе ЛЧ и, похоже, останутся весной без еврокубков.

Однако позиции Франции пока не выглядят для нас досягаемыми. Россия отстаёт от пятой строчки чуть меньше чем на три балла и вряд ли сможет туда забраться. Если, конечно, не случится ничего экстраординарного. Например, победы «Зенита» в Лиге Европы.

КлубТурнирСоперникСчётОчкиКоэф.
«Монако»ЛЧ«Бешикташ»1:2 д00,000
«ПСЖ»ЛЧ«Андерлехт»4:0 г20,333
«Ницца»ЛЕ«Лацио»1:3 д00,000
«Лион»ЛЕ«Эвертон»2:1 г20,333
«Марсель»ЛЕ«Витория»2:1 д20,333

Итого: очки — 6, коэффициент — 0,999

Португалия

Для португальцев третьи туры групповых этапов стали худшими за последнее время — все местные команды проиграли. И в Лиге чемпионов, и в Лиге Европы. Причём многие поражения получились очень обидными. Посмотрите хотя бы гол «Манчестер Юнайтед» за шиворот самому молодому вратарю в истории ЛЧ, выступающему за «Бенфику». Похоже, кумир бельгийского парня — Александр Филимонов.

Однако для нас такая игра португальских команд выгодна. Всё идет к тому, что как минимум две команды с родины Роналду не попадут в евровесну. А значит отрыв России от конкурента в таблице коэффициентов продолжит расти. Места для трёх команд в ЛЧ, надеемся, нам будут обеспечены надолго.

КлубТурнирСоперникСчётОчкиКоэф.
«Бенфика»ЛЧ«Манчестер Юн»0:1 д00,000
«Порту»ЛЧ«Лейпциг»2:3 г00,000
«Спортинг»ЛЧ«Ювентус»1:2 г00,000
«Витория»ЛЕ«Марсель»1:2 г00,000
«Брага»ЛЕ«Лудогорец»0:2 д00,000

Итого: очки — 0, коэффициент — 0.

Суммарная таблица коэффициентов УЕФА за последние пять сезонов

Страна13/1414/1515/1616/1717/18СуммаКлубыЛЧЛЕ
1. Испания23.00020.21423.92820.1426.71493.9987/743
2. Англия16.78513.57114.25014.9288.35767.8917/743
3. Италия14.16619.00011.50014.2507.33366.2496/643
4. Германия14.71415.85716.42814.5713.42864.9986/743
5. Франция8.50010.91611.08314.4165.33350.2485/633
6. Россия10.4169.66611.5009.2006.60047.3824/533
7. Португалия9.9169.08310.5008.0834.66642.2485/623
8. Украина7.83310.0009.8005.5004.40037.5334/523
9. Бельгия6.4009.6007.40012.5001.40037.3002/523
10. Турция5.9166.0006.6009.7003.40032.4003/523
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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