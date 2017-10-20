Таблица коэффициентов УЕФА: Россия ушла от Португалии, а до Франции далеко

Россия
На этой еврокубковой неделе принести очки России снова не смог только ЦСКА. Неожиданная победа «Спартака», очередной триумф «Зенита» и ничья «Локомотива» позволили набрать чуть больше баллов, чем французы, которые в целом выступили даже лучше.
Через 14 дней нашим командам предстоит сыграть с теми же соперниками, и оптимизма придаёт тот факт, что ЦСКА и «Локо» по силам улучшить результат. Больше России набирают очки только команды из топ-тройки европейских лиг — испанцы, итальянцы и англичане. После нас, на пятом месте, внезапно оказался Кипр.
|Клуб
|Турнир
|Соперник
|Счёт
|Очки
|Коэф.
|«Спартак»
|ЛЧ
|«Севилья»
|5:1 д
|2
|0,400
|ЦСКА
|ЛЧ
|«Базель»
|0:2 д
|0
|0,000
|«Локомотив»
|ЛЕ
|«Шериф»
|1:1 г
|1
|0,200
|«Зенит»
|ЛЕ
|«Русенборг»
|3:1 д
|2
|0,400
Итого: очки — 5, коэффициент — 1,000.
Франция
Французы в этом туре были бескомпромиссны: «Монако» и «Ницца» показали очень невзрачную игру дома, а «ПСЖ», «Лион» и «Марсель» уверенно победили. Прошлогодние чемпионы, монегаски, пока набрали всего одно очко в своей группе ЛЧ и, похоже, останутся весной без еврокубков.
Однако позиции Франции пока не выглядят для нас досягаемыми. Россия отстаёт от пятой строчки чуть меньше чем на три балла и вряд ли сможет туда забраться. Если, конечно, не случится ничего экстраординарного. Например, победы «Зенита» в Лиге Европы.
|Клуб
|Турнир
|Соперник
|Счёт
|Очки
|Коэф.
|«Монако»
|ЛЧ
|«Бешикташ»
|1:2 д
|0
|0,000
|«ПСЖ»
|ЛЧ
|«Андерлехт»
|4:0 г
|2
|0,333
|«Ницца»
|ЛЕ
|«Лацио»
|1:3 д
|0
|0,000
|«Лион»
|ЛЕ
|«Эвертон»
|2:1 г
|2
|0,333
|«Марсель»
|ЛЕ
|«Витория»
|2:1 д
|2
|0,333
Итого: очки — 6, коэффициент — 0,999
Португалия
Для португальцев третьи туры групповых этапов стали худшими за последнее время — все местные команды проиграли. И в Лиге чемпионов, и в Лиге Европы. Причём многие поражения получились очень обидными. Посмотрите хотя бы гол «Манчестер Юнайтед» за шиворот самому молодому вратарю в истории ЛЧ, выступающему за «Бенфику». Похоже, кумир бельгийского парня — Александр Филимонов.
Однако для нас такая игра португальских команд выгодна. Всё идет к тому, что как минимум две команды с родины Роналду не попадут в евровесну. А значит отрыв России от конкурента в таблице коэффициентов продолжит расти. Места для трёх команд в ЛЧ, надеемся, нам будут обеспечены надолго.
|Клуб
|Турнир
|Соперник
|Счёт
|Очки
|Коэф.
|«Бенфика»
|ЛЧ
|«Манчестер Юн»
|0:1 д
|0
|0,000
|«Порту»
|ЛЧ
|«Лейпциг»
|2:3 г
|0
|0,000
|«Спортинг»
|ЛЧ
|«Ювентус»
|1:2 г
|0
|0,000
|«Витория»
|ЛЕ
|«Марсель»
|1:2 г
|0
|0,000
|«Брага»
|ЛЕ
|«Лудогорец»
|0:2 д
|0
|0,000
Итого: очки — 0, коэффициент — 0.
Суммарная таблица коэффициентов УЕФА за последние пять сезонов
|Страна
|13/14
|14/15
|15/16
|16/17
|17/18
|Сумма
|Клубы
|ЛЧ
|ЛЕ
|1. Испания
|23.000
|20.214
|23.928
|20.142
|6.714
|93.998
|7/7
|4
|3
|2. Англия
|16.785
|13.571
|14.250
|14.928
|8.357
|67.891
|7/7
|4
|3
|3. Италия
|14.166
|19.000
|11.500
|14.250
|7.333
|66.249
|6/6
|4
|3
|4. Германия
|14.714
|15.857
|16.428
|14.571
|3.428
|64.998
|6/7
|4
|3
|5. Франция
|8.500
|10.916
|11.083
|14.416
|5.333
|50.248
|5/6
|3
|3
|6. Россия
|10.416
|9.666
|11.500
|9.200
|6.600
|47.382
|4/5
|3
|3
|7. Португалия
|9.916
|9.083
|10.500
|8.083
|4.666
|42.248
|5/6
|2
|3
|8. Украина
|7.833
|10.000
|9.800
|5.500
|4.400
|37.533
|4/5
|2
|3
|9. Бельгия
|6.400
|9.600
|7.400
|12.500
|1.400
|37.300
|2/5
|2
|3
|10. Турция
|5.916
|6.000
|6.600
|9.700
|3.400
|32.400
|3/5
|2
|3