Таблица коэффициентов УЕФА: Россия ушла от Португалии, а до Франции далеко

Россия

На этой еврокубковой неделе принести очки России снова не смог только ЦСКА. Неожиданная победа «Спартака», очередной триумф «Зенита» и ничья «Локомотива» позволили набрать чуть больше баллов, чем французы, которые в целом выступили даже лучше.

Через 14 дней нашим командам предстоит сыграть с теми же соперниками, и оптимизма придаёт тот факт, что ЦСКА и «Локо» по силам улучшить результат. Больше России набирают очки только команды из топ-тройки европейских лиг — испанцы, итальянцы и англичане. После нас, на пятом месте, внезапно оказался Кипр.

Клуб Турнир Соперник Счёт Очки Коэф. «Спартак» ЛЧ «Севилья» 5:1 д 2 0,400 ЦСКА ЛЧ «Базель» 0:2 д 0 0,000 «Локомотив» ЛЕ «Шериф» 1:1 г 1 0,200 «Зенит» ЛЕ «Русенборг» 3:1 д 2 0,400

Итого: очки — 5, коэффициент — 1,000.

Франция

Французы в этом туре были бескомпромиссны: «Монако» и «Ницца» показали очень невзрачную игру дома, а «ПСЖ», «Лион» и «Марсель» уверенно победили. Прошлогодние чемпионы, монегаски, пока набрали всего одно очко в своей группе ЛЧ и, похоже, останутся весной без еврокубков.

Однако позиции Франции пока не выглядят для нас досягаемыми. Россия отстаёт от пятой строчки чуть меньше чем на три балла и вряд ли сможет туда забраться. Если, конечно, не случится ничего экстраординарного. Например, победы «Зенита» в Лиге Европы.

Клуб Турнир Соперник Счёт Очки Коэф. «Монако» ЛЧ «Бешикташ» 1:2 д 0 0,000 «ПСЖ» ЛЧ «Андерлехт» 4:0 г 2 0,333 «Ницца» ЛЕ «Лацио» 1:3 д 0 0,000 «Лион» ЛЕ «Эвертон» 2:1 г 2 0,333 «Марсель» ЛЕ «Витория» 2:1 д 2 0,333

Итого: очки — 6, коэффициент — 0,999

Португалия

Для португальцев третьи туры групповых этапов стали худшими за последнее время — все местные команды проиграли. И в Лиге чемпионов, и в Лиге Европы. Причём многие поражения получились очень обидными. Посмотрите хотя бы гол «Манчестер Юнайтед» за шиворот самому молодому вратарю в истории ЛЧ, выступающему за «Бенфику». Похоже, кумир бельгийского парня — Александр Филимонов.



Однако для нас такая игра португальских команд выгодна. Всё идет к тому, что как минимум две команды с родины Роналду не попадут в евровесну. А значит отрыв России от конкурента в таблице коэффициентов продолжит расти. Места для трёх команд в ЛЧ, надеемся, нам будут обеспечены надолго.

Клуб Турнир Соперник Счёт Очки Коэф. «Бенфика» ЛЧ «Манчестер Юн» 0:1 д 0 0,000 «Порту» ЛЧ «Лейпциг» 2:3 г 0 0,000 «Спортинг» ЛЧ «Ювентус» 1:2 г 0 0,000 «Витория» ЛЕ «Марсель» 1:2 г 0 0,000 «Брага» ЛЕ «Лудогорец» 0:2 д 0 0,000

Итого: очки — 0, коэффициент — 0.

Суммарная таблица коэффициентов УЕФА за последние пять сезонов