«Что вы на этих несчастных мальчишек из ЦСКА обрушились? Мне их жалко!»

«Зенит» победил «Русенборг» 3:1, повторив результат двухнедельной давности с «Реалом Сосьедад». Тогда на поле появилось 8 легионеров, сейчас ситуация повторилась. Путин удивлялся, почему их так много, а сейчас может совсем не понять. Что с этим делать, в своей регулярной колонке объясняет Геннадий Орлов.

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Послушайте, результат говорит: этот состав «Зенита» — лучший на текущий момент. Замечу, что в матче со «Спартаком» у «Севильи» было четыре испанца. Евротурниры — это большой бизнес. Никто не думает о паспорте, а только о мастерстве и профессионализме. В «Реале», кажется, два испанца было в игре с «Тоттенхэмом» — да везде так, никуда не деться. Хотим участвовать в еврокубках — надо покупать классных футболистов.

Предположим, стало по два легионера в команде — народ пойдёт на это смотреть? Сомневаюсь. Мы видели, как русские ребята играли с «Базелем». А в «Спартаке» кто задаёт тон? Промес, и он не местный. Так везде, нужно уходить от мысли играть только своими силами. И если клуб хочет выжить, нужно зарабатывать.

«Из «Севильи» сделали посмешище». Что пишут в Испании о победе «Спартака» Ещё там сравнили унижение своей команды с парилкой в русской бане.

Победа в матче Лиги чемпионов стоит 1,5 млн евро, ничья 500 тысяч. Сыграл в группе — ещё 16 миллионов. ЦСКА и «Спартак» молодцы, сделали задел на будущее. Есть русская пословица «нельзя быть немножко беременной». Раз играем с европейцами, надо забыть о лимите и разговорах, что в России нет хороших футболистов.

Кстати, они появляются. Аршавин же вырос и Кержаков. Сейчас — братья Миранчуки, Головин. Это что, не русские ребята? Периодически они будут вырастать — но как часто, вот в чём вопрос.

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Путин сделал замечание Фурсенко о количестве легионеров. Но почему он не сделал замечание своему правительству: «Где поддержка детско-юношеского футбола?» Ноги же оттуда растут. А клуб — это ножницы: с одной стороны, нужно зарабатывать деньги, играя в европейских турнирах, с другой — готовить футболистов. И как это сделать?

Правительство, взгляните на зарплату детского тренера и условия его работы! В регионах получают по 8-12 тысяч, и это дополнительный заработок, надо же как-то сводить концы с концами. Поэтому тренеры так и относятся к своим обязанностям. Важно создать условия для развития детско-юношеских команд — нужна государственная поддержка, а её нет. Помогите, а уже потом спрашивайте: «Почему так мало русских игроков?».

Предположим, стало по два легионера в команде — народ пойдёт на это смотреть? Мы видели, как русские ребята играли с «Базелем».

Худо-бедно в хоккее система подготовки работает, хотя тоже есть проблемы. Но в футболе её просто нет. РФС не может всё настроить, это общественная организация. Должно помочь государство. У нас 11 новых стадионов и баз для сборных — создайте на их основе футбольные центры! Соберите там лучших тренеров и игроков из региона — по всей стране появятся академии. Нужно использовать этот шанс, ведь дети — будущее нашей жизни.

Фурсенко: мы все хотим, чтобы играли только российские футболисты Президент «Зенита» — об ироничном замечании Владимира Путина в адрес «Зенита» и легионеров в его составе.

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«Зенит» необычно сыграл уже второй матч в Европе. Сначала был «Реал Сосьедад», который сейчас на выезде обыграл «Вардар» — 6:0. Представляете, что это за команда? А «Зенит» её тактически переиграл. В матче с «Русенборгом» владение мячом было 48 на 52 не в пользу Питера. Это итальянский футбол, Манчини великолепно использует эту схему.

«Зенит» оставляет возможность — иди-нападай, отдаёт территорию. И использует скорость Кокорина, Дриусси, Ригони. Последний очень техничен. А как он прочитал защитника, сделавшего пас назад? Ни вратарь, ни партнёр его не поняли, а Ригони понял, выскочил и забил.

Ну какое отношение спортивный результат имеет к патриотизму? Позор — это когда человек предал родину.

В футболе бывают голы двух видов: разыграл блестящую комбинацию, или соперник ошибся, а ты этим воспользовался. Но это надо уметь. Такой же момент был, когда Кокорин отдал пас Кришито — итальянец выскочил, но не укротил мяч, который сильно отскочил от ноги. А Ригони бы на его месте забил. Это разница в искусстве владения мячом.

По Дриусси скажу, что он должен быть недоволен собой, а не заменой Манчини. Один раз мяч от него в штрафной отскочил метров на 10. А лучше бы на полметра, чтоб развернулся и забил. Претензии нужно предъявлять себе. Дриусси пока не показывает тот уровень, которого от него ждут. Он пришёл играть за большие деньги и должен отрабатывать контракт.

«Зенит» опять победил — 3:1. В составе снова 8 легионеров Хет-трик Ригони, рекорд и рабона.

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Насчёт проигрыша ЦСКА хочу сказать, что «Базель» сегодня — очень сильная команда. Это поражение вовсе не унижение, не 0:7 (с таким счётом «Марибор» проиграл «Ливерпулю». — Прим. «Чемпионата»). Что вы на этих несчастных мальчишек обрушились? Мне их жалко.

Особенно переусердствовал один господин из комитета по этике, который обвинил игроков ЦСКА в отсутствии патриотизма. Ну какое отношение спортивный результат имеет к патриотизму? Позор — это когда человек предал родину. Помните, как Сталин обвинил Аркадьева в поражении от сборной Югославии («команда лейтенантов» была расформирована, а Аркадьев лишился возможности работать. — Прим. «Чемпионата»)?

Дриусси и Кокорин — короли. Их бы получше обслуживали — больше бы забили.

Борис Андреевич — выдающийся интеллектуал, я имел счастье быть с ним знаком. Это он создал сборную на основе ЦДКА, а Сталин их всех разогнал за тот проигрыш. Почему? Он ненавидел Иосипа Броз Тито (лидер Югославии с 1945 года вплоть до своей смерти в 1980-м. — Прим. «Чемпионата») за то, что тот был молодой и красивый, в белом кителе. Тито пользовался успехом, его любили. Сталин завидовал, хотел быть главным. В СССР он всех подавил, чтобы быть на вершине, но не в Югославии.

Помню из детства карикатуры на Александра Ранковича (генерал, политический деятель, народный герой Югославии, на чьи похороны, несмотря на опалу из-за скандала с прослушкой Тито, пришло более 100 тысяч человек. — Прим. «Чемпионата») в «Крокодиле», где он держит секиру, с которой капают капли крови. Внушалось, что режим там «кровавый».

Сталин издевался над всеми, и сегодня вдруг появляются те же мотивы. Вот это действительно позор. Как и то, что позор — это средневековый режим, при котором всё держалось на страхе. Такого не может быть в XXI веке и уже не будет никогда. Нельзя войти в одну реку дважды, к чёрту эту карету прошлого.

ЦСКА нагнал тоску. Худший матч «армейцев» в году ЦСКА порадовал швейцарских болельщиков и обнадёжил петербургских.

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Возвращаясь к ЦСКА, у Гинера нет Вагнера Лава, и финансовое положение не позволяет иметь в составе звёзд. Витиньо и Оланаре звёздами не назовёшь, не тянут они на уровень Вагнера. При этом ЦСКА остаётся очень серьёзным соперником.

В начале репортажа я сказал одну вещь: «Реал Сосьедад» и «Русенборг» давали «Зениту» спокойно играть перед чужой штрафной. «Арсенал» и «Анжи» этого не позволяли, атаковали в момент приёма мяча. В России уже научились действовать против «Зенита» — прессинг, не дать разгонять атаки, закрыть фланги.

Вспомните первый гол — как легко Кришито получил мяч метров в восьми от штрафной, закрутил его, а Ригони выскочил из-за спины защитника и забил. Это полная расслабленность обороны — так же играл «Реал Сосьедад». Они допускали ошибки, думая: «Один раз можно, всё равно своё возьмём».

«Зенит» же играет по итальянской тактике, от обороны. Сзади всё перекрыто, расчёт на контратаки и мастерство нападающих. Два раза сработало, общий счёт 6:2. Разве обязательно сломя голову бежать вперёд, оставляя подходы к своим воротам открытыми, чтобы закончить 8:7? Пусть лучше будет 1:0 — один раз забили и выиграли.

Подводя итог: никакой лёгкой прогулки в Москве для «Зенита» не будет. ЦСКА знает, чем силён соперник — ему нельзя давать разбегаться и принимать мяч в свободные зоны. Тогда исчезнут «коридоры», вспомните сколько их было с «Русенборгом».

В этом смысле Дриусси и Кокорин — короли. Их бы получше обслуживали — больше бы забили, моментов-то много. С ЦСКА такого не будет. «Армейцы» постараются перекрыть «Зениту» воздух на каждом квадратном метре поля, особенно на своей половине. Как с этим справится «Зенит» — увидим.