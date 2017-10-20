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Серхио Рамос
Текст: Марк Бессонов
Фото: Reuters

Кто эта женщина, из-за которой Пике, Рамос и Бускетс могут уйти из сборной

В сборной Испании новый скандал. На этот раз он не связан с Каталонией.
20 октября 2017, пятница. 13:00 Футбол

Что произошло

В конце сентября у Королевской федерации футбола Испании появился новый президент – Хуан Луис Ларреа, который заменил на этом посту Анхеля Вильяра. Он сразу же сообщил, что намерен уволить директора по маркетингу сборной Испании Марию Хосе Кларамунт. Однако лидеры сборной, в том числе Серхио Рамос, Серхи Бускетс и Жерар Пике, пригрозили уходом из команды, если Кларамунт уберут. Разногласия привели к тому, что президента даже не пустили в раздевалку после матча с Лихтенштейном. 19 октября отставка Кларамунт официально состоялась, и теперь футбольная Испания ждёт реакции игроков.

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Кто такая Кларамунт

Мария Кларамунт – дочь легендарного футболиста «Валенсии» 70-х Пепе Кларамунта. В 2011 году она заняла пост директора по маркетингу в сборной, а затем по совместительству получила должность спортивного директора, заменив Фернандо Йерро. По сообщениям испанских изданий, в последние годы Кларамунт имела большое влияние на игроков, в то же время у неё были разногласия с предыдущим главным тренером Висенте Дель Боске. В документах федерации футбола Испании Кларамунт значится на загадочной должности «директор по маркетингу». В уставе федерации такой должности нет, потому и полномочия её не обозначены.

В сборной Кларамунт отвечает за продвижение бренда сборной Испании, регулирует общение игроков с прессой и организует все выезды, благотворительные акции и товарищеские встречи. При этом сама Мария остаётся в тени и ещё ни разу не дала интервью прессе.

Почему игроки стоят за неё

За несколько лет Кларамунт сдружилась со многими игроками сборной – Касильясом, Рамосом, Пике и другими, помогая им в кампаниях по продвижению личных брендов. Новый главный тренер сборной Хулен Лопетеги также был не против работать с Кларамунт, всё устраивало и предыдущего президента федерации. Но Хуан Лорреа придерживается стороны Дель Боске и считает, что Мария сильно влияет на поведение игроков и их отношение к делу.

Кларамунт одно время была напрямую связана с Vos Sportsmarketing & Entertainment. С тех пор как она пришла в федерацию, произошло значительное увеличение доходов Vos Sportsmarketing & Entertainment в результате работы с Королевской федерацией футбола (с 86 тыс. евро в 2010 году до 644 тыс. евро в 2011 году, т.е. на 746% за один год). По данным испанской прессы, увеличились и доходы отдельных футболистов от продаж футболок, особенно в Валенсии, родном городе Кларамунт. Мария завоевала расположение игроков сборной помощью в бизнесе и тёплым отношением – в сложных вопросах многие футболисты звонят именно ей, а не главному тренеру.

Почему её уволили

Нового президента Хуана Луиса Ларреа смутили странные доходы компании спортивного директора и связи Кларамунт с предыдущим президентом Анхелем Вильяром. Странные доходы Vos Sportsmarketing & Entertainment от федерации футбола привлекли внимание правоохранительных органов, но пока ничего доказать не удалось.

Между предыдущим штабом сборной и дирекцией команды давно были разногласия. В том числе Кларамунт обвиняли в провале сборной на ЧМ-2014, потому что она перед самым турниром организовала поездку «красной фурии» в США с открытой тренировкой в Вашингтоне и усроила товарищескую игру с Гондурасом. После этого утомлённая перелётами команда провалила матчи с Нидерландами и Чили.

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Видимо, поняв, какое влияние имеет Кларамунт в команде, новое руководство решило избавиться от серьёзной фигуры на шахматной доске, чтобы взять ситуацию под свой контроль. Однако привыкшие к стабильности при Кларамунт ветераны заявляют, что хотят отправиться в Россию при стабильном руководстве. Эта позиция выглядит как откровенный шантаж, и действия многих старожилов после увольнения Кларамунт предугадать сложно. Понятно одно – атмосфера в сборной накалена, и вполне вероятно, что всё это отразится на выступлениях «красной фурии» на чемпионате мира.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Сборная Испании — Футбол
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