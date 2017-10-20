10 Чаловых за Дриусси? У ЦСКА одна надежда против «Зенита»

Три с половиной года ЦСКА не побеждает «Зенит». С марта 2014-го – как отрезало. За восемь последующих встреч в чемпионате «армейцы» взяли всего тройку очков (трижды по одному) и пять раз уступили (а с учётом кубкового финала – все шесть).

Удивительность тенденции заключается в том, что до возвращения на вершину «Спартака» только эти двое и брали чемпионский трофей России в 10-х годах нового века – по три раза каждый. Если даже в золотые сезоны прервать неприятную серию москвичам не удавалось, покончить с ней теперь им будет особенно сложно. И дело тут не в убийственном поражении от «Базеля». Оно – следствие, причина – острый кадровый дефицит красно-синих. Пожалуй, никогда прежде человеческий ресурс «Зенита» не был настолько выше, чем у столичного конкурента. Аргументы? Извольте.

Нагрузка

ЦСКА – 21 матч, «Зенит» – 21.

В первые три месяца сезона команды провели поровну матчей во всех турнирах: по 13 в национальной лиге, по 7 в европейских и по одному в Кубке России. На первый взгляд, обе подверглись плюс-минус одинаковой нагрузке, но на самом деле это обманчивое равенство. Разные континентальные лиги предполагают разный уровень соперников и соответственно объём энергозатрат. Но главное даже не это. Куда важнее, как распределяется состязательная ноша между футболистами. В «Зените» она дозируется более равномерно, без перегруза.

Обойма*

ЦСКА – 24 игрока, «Зенит» – 28.

Если вынести за скобки Хави Гарсию, Эрнани, Жулиано и Нету, покинувших Санкт-Петербург после старта сезона, может сложиться впечатление эквивалентности составов – 24 игрока у одного тренера, 24 – у другого. В количественном отношении так оно и есть. Об однородности и качестве штатов этого не скажешь. В то время как Виктор Гончаренко затыкает то и дело возникающие в обойме дыры, его итальянский коллега-конкурент методично ротирует состав. На примере международных турниров это особенно чётко прослеживается.

«Зенит» опять победил — 3:1. В составе снова 8 легионеров Хет-трик Ригони, рекорд и рабона.

Роберто Манчини с лёгкостью может сформировать две команды, одну для внутреннего, другую – для внешнего использования, и разница между ними в плане боеспособности будет незначительной. В общей сложности в Лиге Европы «алленаторе» задействовал 25 игроков, из которых лишь троих – Кокорина, Ивановича да Полоза – во всех матчах.

У Гончаренко перечень условно незаменимых более чем вдвое длиннее (семь футболистов), тогда как обойма – реальная, а не воображаемая – короче. Во всех четырёх играх квалификации, где ЦСКА, подобно сапёру, был лишён права на неверный шаг, приняли участие 11 человек, во всех трёх турах группового турнира – 9, во всех семи матчах евросезона – 7.

На эту семёрку – Акинфеев, Фернандес, Васин, Щенников, Вернблум, Головин, Витиньо – осенью свалилась наибольшая моральная и физическая нагрузка. Пятерым жизнь дополнительно осложнили травмы, а бюллетень до полного восстановления сил и кондиций тренер не может им позволить – по причине фактической безальтернативности оных. Формально заменить любого в ЦСКА можно, без потери в качестве – от силы двух-трёх. Из первых одиннадцати.

«21 и младше»*

ЦСКА – 9 игроков, «Зенит» – 3.

Один из самых показательных параметров в сравнительном анализе серебряного и бронзового призёров РФПЛ – доля молодых (не старше 21 года) исполнителей в обойме. В современном «Зените» их в три раза меньше, и все трое – иностранцы. Возможно, в ближайшее время белорус Капленко перестанет считаться в России легионером, но Маммана с Дриусси – точно нет. Об уровне и перспективах аргентинской молодёжи более или менее исчерпывающе говорит покупная стоимость – более 30 млн евро за пару. Этих парней снисходительно назвать честолюбивыми дублёрами язык не повернётся.

В ЦСКА треть состава – резервисты, в недалёком прошлом, а то и настоящем. Из девятки «гришинцев» лишь Головин в полный голос заявил о себе на взрослом уровне. Остальные – Чалов и Жамалетдинов, Кучаев и Гордюшенко, Хосонов и Олейников, Помазун и Тикнизян – ещё в прошлом году за клубную «молодёжку» бегали, а кое-кто по сей день барражирует между первой командой и второй. При всём уважении к парням, многие из них повышением по службе обязаны в большей степени финансовым проблемам клуба, нежели резкому росту собственного мастерства.

«Что вы на этих несчастных мальчишек из ЦСКА обрушились? Мне их жалко!» Колонка Геннадия Орлова — о «позоре» ЦСКА, итальянской тактике «Зенита», словах Путина о лимите и сталинских мотивах, которые его пугают.

Согласно порталу transfermarkt.de, Себастьян Дриусси сегодня котируется на рынке в 10 раз дороже Фёдора Чалова (12 млн против 1,2). Это ли не подтверждение пропасти в кадровых возможностях клубов?

«Сборники»

ЦСКА – 8, «Зенит» – 14.

Ещё более объективный индикатор качества личного состава – представительство в национальных командах. В ЦСКА этот показатель последнее время неуклонно снижается, тогда как у «Зенита» – наоборот, растёт. В Петербурге «сборники» уже в стартовый состав не помещаются! 14 зенитовцев призываются (или призывались недавно) под знамёна своих стран, ещё минимум трое (Дзюба, Шатов, Краневиттер) могут рассчитывать на приглашение в обозримом будущем.

В ЦСКА «международный» отряд на треть меньше, а круг постоянных участников матчей под эгидой ФИФА ещё уже – Акинфеев, Васин, Головин, Натхо. Осенью 2017-го его пополнил натурализованный бразилец Фернандес, но общей картины это не меняет. Тут тоже соотношение в пользу «Зенита».

Замены

ЦСКА: Чалов (10 выходов), Натхо, Миланов (по 9). «Зенит»: Дзюба (10), Полоз (7), Дриусси (6).

Чтобы осознать всю серьёзность и жёсткость внутренней конкуренции в «Зените», достаточно окинуть взором скамейку запасных. Нобоа, Терентьев, Новосельцев были ключевыми фигурами «Ростова», ставившего на уши Россию, а затем и Европу. Полоз забивал «Аяксу», ПСВ и «Баварии». Жирков в «бронзовой» сборной зажигал. Дзюба в «Клубе 100 бомбардиров» состоит. Теперь всем им приходится заново доказывать своё соответствие наивысшим стандартам качества. Получается не у всех.

Если Манчини чаще всего поднимает с лавки Дзюбу, то Гончаренко – Чалова. При всём уважении к Фёдору, здесь и сейчас это форварды разного класса, не говоря уже об опыте.

В том числе поэтому победа ЦСКА в воскресенье станет сенсацией. Более или менее серьёзная предпосылка к ней есть примерно одна – уязвлённое «Базелем» самолюбие «армейцев». В том, что оно взыграет, не приходится сомневаться. Хватит ли этого для положительного результата – вопрос.

*Выходили на поле в сезоне-2017/18.