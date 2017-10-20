Каррера: больше ни слова о «Севилье». Все слышали?!

«Спартак» вышел из кризиса, и главный тренер теперь строг, как и раньше.

Хорошее – в деталях.

«Спартак» выходит на разминку, а Фернандо задаёт вопросы журналистам.

— Замёрзли?

— Нет, почему?

— А чего прыгаете?

— Просто так. Холодно в декабре будет.

— Да нормально будет, привык, — без акцента заканчивает интервью бразилец и снимает шапку. В «Спартаке» отличное настроение.

Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

Через минуту Фернандо начинает разминочный круг и получает удар локтем в солнечное сплетение от Карреры. В ту же секунду другой силовой приём совершает Георгий Джикия. Он хватает в охапку тренера по физподготовке Джиорджио Д’Урбано и двигает его в сторону. «Спартаку» сейчас весело.

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На запасном поле «отстёгивают» руки и повторяют «севильские» сейвы Александр Селихов и Александр Максименко. Это красиво.

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А Роман Зобнин проводит 20 минут в общей группе вместе со всей командой. Это тоже радует.

Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

А Массимо Каррера пытается забить из-за ворот, и у него всё получается.

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Ещё одно доказательство, что «Спартак» не испытывает прежних проблем – поведение главного тренера на пресс-конференции. В тяжёлое время он был максимально открыт, давал подробные, полные и острые ответы даже на простые вопросы. После победы над «Севильей» ему это уже не требуется.

— Победа над «Севильей» была названа президентом клуба величайшей. Как вы оцените статус того матча? Не тяжело ли после него готовиться к «Амкару»?

— Для меня «Севилья» уже забыта. Уже на следующий деньмы начали готовиться к «Амкару». Да, настраиваться после таких матчей сложнее, но игроки знают, что нужно делать. Мы уже спотыкались в этом сезоне и должны брать очки. «Амкар» из последних 4 матчей выиграл 3, ещё 1 закончил вничью и не пропустил. Где бы они ни находились в таблице – это сложный соперник.

— Связано ли улучшение игры «Спартака» с возвращением Промеса и Глушакова?

— «Спартак» встал на правильный путь, потому что мы себя хорошо чувствуем. Хотя так было всегда. Несмотря на то что журналисты выражали иную точку зрения… Что же касается названных вами футболистов, то они, безусловно, важны для «Спартака», но как и все остальные. Думаю, команда порадовалась их возвращению.

— Чем объяснить, что «Спартак» выздоравливает?

— Он и не болел. Просто были негативные моменты, которые бывают у всех команд. Иногда не получается воплотить то, что готовили на тренировке.

— Прибавил Мельгарехо. Что с ним случилось?

— Появилась какая-то уверенность. Думаю, что для нападающего гол – лучшее лекарство. Он профессионально работает и прогрессирует.

Восставший индеец. Как окупается самый провальный трансфер «Спартака» Лоренсо Мельгарехо забивает в Лиге чемпионов и становится самым эффективным игроком команды.

— Я сидел за воротами на матче с «Севильей». Сначала вы повторяли имя «Педро», но выпустили Мельгарехо. Почему?

— Просто мы посовещались и решили, что он лучше обороняется. Нам нужен был именно такой игрок на поле в тот момент.

— С «Севильей» «Спартак» играл по тактике 4-2-3-1.

— Хватит. Больше ни слова о «Севилье»! Этот матч прошёл! Если у вас есть вопросы про «Амкар» — задавайте. В футбол не играют одной схемой. Для каждого соперника подходит своя.

— Мотивирует ли вас, что конкуренты не идеальны: «Зенит» проигрывает в чемпионате, а ЦСКА – в Лиге чемпионов.

— Мы не обращаем внимания на соперников. То, что происходит вне, меня не касается. Тем более я не желаю кому-то чего-то плохого. Я не радовался, например, поражению ЦСКА, потому что это российский клуб в лиге чемпионов. Ещё раз: мне всё равно, как играют соперники.

— Сегодня день рождения у Дмитрия Аленичева…

— Я его уже поздравил. Что пожелал? Думаю, в подсказках он не нуждается.

«Сел в машину Романцева и за полсекунды принял решение». Аленичеву — 45! В 45-й день рождения Дмитрий Аленичев вспоминает людей, благодаря которым состоялся как футболист и продолжает расти как тренер.

На этом пресс-конференция закончилась, а Массимо пожелал всем «доброго вечера».

Отметим, что на матче с «Амкаром» будет объявлена минута молчания в память о жертвах трагедии на матче «Спартак» — «Харлем».