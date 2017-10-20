Кто меньше всех фолит и другие любопытные цифры РФПЛ

Голы

В 56 играх, состоявшихся после первого обзора, забито всего 108 мячей или в среднем 1,93 гола за матч. С начала сезона средняя результативность составила всего 2,12. Казалось бы, невозможно побить антирекорд прошлого чемпионата (2,13), но, к счастью, впереди ещё 17 туров и, надеемся, бомбардиры ещё скажут своё веское слово.

В очередной раз напомним цифры по средней результативности прошедших сезонов после перехода на систему «осень-весна»: 2015/16 – 2,45; 2014/15 – 2,43; 2013/14 – 2,55; 2012/13 – 2,61.

Больше остальных забили лидер чемпионата санкт-петербургский «Зенит» (23; 1,77) и действующий чемпион страны московский «Спартак» (20; 1,54). Всего 7 (0,54) мячей в активе пермского «Амкара» и 8 (0,62) – «СКА-Хабаровск».

Меньше остальных пропустили «Зенит» (6; 0,46) и московский ЦСКА с «Амкаром» – по 9 (0,69). Намного больше остальных клубов пропустил занимающий последнее место в турнирной таблице махачкалинский «Анжи» — 29 (2,23). Далее следуют «Спартак» и грозненский «Ахмат» — по 18 (1,38).

Наибольшее количество мячей забито в играх «Анжи» (41; 3,15) и «Спартака» (38; 2,92), а наименьшее – «Амкара» (16; 1,23) и «Уфы» (22; 1,69).

Самым результативным матчем (7 голов) за последние 7 туров была игра 7-го тура между «Спартаком» и московским «Локомотивом» — 3:4, который является рекордным с начала сезона.

Если за первые 6 туров (48 игр) было всего 2 нулевые ничьи, то в последующих семи турах (56 игр) их набралось ещё 9. Таким образом, в 104 матчах зафиксировано 11 нулевых ничьих (10,6 % от всех игр). В 34 матчах (32,7 %) забито всего по одному голу.

В гонке бомбардиров лидирует Александр Кокорин из «Зенита» — 8 мячей. За ним следуют Квинси Промес («Спартак») – 6 и Эрик Бикфалви (екатеринбургский «Урал») – 5.

«Зенит» — лидер по голам, а «Краснодар» — по владению мячом Статистика клубов РФПЛ сезона-2017/18 после 6 туров.

Пенальти

В 104 играх назначено 24 пенальти, 19 из которых реализованы (79,2%). По 4 раза били «Урал» (все удачно) и «Ростов» (один промах).

В ворота «Уфы» 11-метровые удары назначались 4 раза, но реализованы всего две попытки. В очередной раз показал себя мастером по отражению пенальти их голкипер Александр Беленов. В конце матча 12-го тура с ЦСКА при счёте 0:0 он спас свой клуб от поражения, а неудачником оказался обычно уверенный в себе штатный пенальтист «армейцев» Бибрас Натхо.

2 11-метровых удара назначено в ворота гостей в матче 11-го тура «Урал» — «Тосно». Это единственная игра за 13 туров, где было более одного пенальти.

Предупреждения

В 56 матчах чемпионата России последних семи туров показано 190 жёлтых карточек (в среднем 3,39), а с начала сезона в 104 играх – 369 (3,55).

Наибольшее количество предупреждений у футболистов «Ахмата» и «Амкара» — по 32 (2,83), а наименьшее – у московского «Динамо» (15; 1,15). По 29 (2,23) жёлтых карточек у соперников «Зенита», казанского «Рубина» и «Анжи» и всего 13 (1,0) – «Уфы».

Максимум «горчичников» зафиксирован в играх «Ахмата» — 56 (4,31), а минимум – «Краснодара» (34; 2,62).

8 (2+6) жёлтых карточек показано в вышеупомянутой игре 11-го тура «Урал» — «Тосно». К тому же в составе гостей было удаление. Это пока рекорд сезона.

Если в первых 48 матчах не было игр без предупреждений, то затем арбитры трижды обходились без них – Локомотив» — «Урал» (8-й тур), ЦСКА — «Уфа» (12-й тур) и «Динамо» — СКА «Хабаровск» (13-й тур). Интересно, что в последней игре зафиксировано 39 (23+16) фолов, что значительно выше средних цифр по чемпионату (27,8).

6 «горчичников» имеет на личном счету Владимир Гранат («Рубин») и по 5 — Максим Казанков («СКА-Хабаровск») и Уилкер Анхель («Ахмат»).

Удаления

За 13 туров было всего 11 удалений (7 за две жёлтые карточки и 4 прямые). Это намного меньше, чем за тот же период прошлого сезона (27).

По два раза красная карточка показана футболистам «Спартака», «Ахмата» и «Тосно». Трое удалены у соперников «Спартака» и по двое игроков – у оппонентов «Зенита» и «Локомотива».

Пока ни у одного футболиста РФПЛ нет больше одной красной карточки.

Фолы

Максимум фолов у «Уфы» — 230 (17,7), а минимум – «Зенита» (154; 11,8). По фолам соперников – соответственно «Урал» (218; 16,8) и «Краснодар» (141; 10,8).

В матчах «Уфы» зафиксировано наибольшее количество фолов – 409 (31,5), а наименьшее — «Краснодара» — 314 (24,2).

42 (20+22) фола было в матче 8-го тура «Анжи» — «Уфа». Максимум с начала сезона: игра 6-го тура «Арсенал» — «Урал» — 46(28+18).

За последние семь туров минимальное количество фолов было в матче 12-го тура Локомотив» — «Динамо» — 15 (8+7). Точно такие же показатели ранее встретились в игре 2-го тура «Краснодар» — «Тосно».

Удары по воротам

По чужим воротам: максимум – «Краснодар» (224; 17,2), минимум – «Уфа» (107; 8,2).

У собственных ворот: максимум – «СКА-Хабаровск» (246; 18,9), минимум – «Ростов» (113; 8,7).

Всего в играх: максимум – «Краснодар» (408; 31,4), минимум – «Ростов» (260; 20,0).

43 (19+24) удара по воротам произвели соперники в матче 10-го тура «СКА-Хабаровск» — «Ахмат». Этот показатель является максимальным с начала сезона.

Минимум как за последние 7 туров, так и за сыгранные 104 матча был в игре 8-го тура «Рубин» — «Тосно» — 12 (3+9).

Удары в створ ворот

По чужим воротам: максимум – «Спартак» (81; 6,2), минимум – «Амкар» (31; 2,4).

У собственных ворот: максимум – «СКА-Хабаровск» (84; 6,5), минимум – «Зенит» (30; 2,3).

Всего в играх: максимум – «Краснодар» (132; 10,2), минимум – «Рубин» (79; 6,1).

Как и в статистике по ударам по воротам, так и по ударам в створ ворот с начала сезона наибольшее количество встретилось в матче 10-го тура «СКА-Хабаровск» — «Ахмат» — 18 (8+10). Отметим, что игра завершилась боевой ничьей 2:2.

Всего 2 (1+1) удара в створ ворот был в игре 9-го тура «Динамо» — «Зенит». Антирекорд с начала сезона – матч 5-го тура «Амкар» — «Уфа» — 1(0+1).

Угловые удары

У чужих ворот: максимум – ЦСКА (93; 7,2), минимум – «Анжи» (39; 3,0).

У собственных ворот: максимум – «Урал» (78; 6,0), минимум – ЦСКА (33; 2,5).

Всего в играх: максимум – «Урал» (141; 10,8), минимум – тульский «Арсенал» (102; 7,8).

Рекордным с начала сезона стал матч 8-го тура «Зенит» — «Ростов» — 18 (13+5), который, к слову, не принёс голов соперникам.

За последние 7 туров минимальное количество корнеров было в игре 11-го тура «Ахмат» — «Рубин» — 3(3+0). Ранее столько же зафиксировано в 4 матчах (см. первый обзор).

Офсайды

У чужих ворот: максимум – «Ростов» (37; 2,8), минимум – «Арсенал» и «Тосно» — по 17(1,3).

У собственных ворот: максимум – «СКА-Хабаровск» (41; 3,2), минимум – «Уфа» (9; 0,7).

Всего в играх: максимум – «Ростов» (70; 5,4), минимум – «Уфа» (35; 2,7).

10 (6+4) раз попадали футболисты в положение вне игры в матче 11-го тура «Спартак»-«Анжи». Это максимальный показатель в сезоне.

В двух играх арбитры не зафиксировали ни одного офсайда: «Анжи» — «Уфа» (8-й тур) и «Зенит» — «Уфа» (10-й тур). В первых 6 турах это было однажды — в матче 5-го тура «Рубин» — «Локомотив».

Владение мячом

«Зенит» обогнал «Краснодар» по проценту владения мячом – 61,8% против 60,8%.

Меньше остальных владели мячом «Амкар» (39,9%) и «Анжи» (44,2%).

Наибольшая разница в контроле за мячом за последние 7 туров и с начала чемпионата была в матче 8-го тура ЦСКА — «Ахмат» — 75/25, но, тем не менее, единственный гол в игре забили гости.