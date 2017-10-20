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Текст: Анатолий Романов
Фото: Reuters

Манчини преследует Спаллетти. На чей рекорд замахивается «Зенит»

Роберто Манчини может повторить достижение Лучано Спаллетти с «Зенитом» в Лиге Европы.
20 октября 2017, пятница. 22:30 Футбол
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В текущем розыгрыше Лиги Европы остались четыре команды, которые набрали за три тура максимальное количество очков – «Зенит», «Арсенал», «Лацио» и «Стяуа». При этом у петербуржцев лучшая разница мячей (+9). Чей рекорд может повторить по очкам и превзойти по мячам команда Роберто Манчини, если продолжит в том же духе? Давайте вспомним, кому удавалось прежде выиграть все шесть матчей в своём квартете, начиная с сезона-2009/10, когда Кубок УЕФА был преобразован в Лигу Европы и изменился регламент группового этапа.

Сезон-2014/15. «Динамо» (Москва, Россия)

Разница мячей: +6

«Как игрок я одерживал шесть побед в Лиге чемпионов, теперь хочу сделать это как тренер», – признавался Станислав Черчесов накануне заключительного тура группового этапа ЛЕ. Его желание сбылось. Бело-голубые под руководством нынешнего главного тренера сборной России выдали три года назад одно из лучших выступлений. «Динамо» набрало 18 очков в противостоянии с ПСВ, «Эшторилом» и «Панатинаикосом». Интересно, что все свои матчи динамовцы выиграли в один мяч, поэтому общая разница голов у них оказалась минимальной. В плей-офф «Динамо» дошло до 1/8 финала, где уступило «Наполи».

Сезон-2009/10. «Зальцбург» (Австрия)

Разница мячей: +7

В первом розыгрыше Лиги Европы на групповом турнире сверкнул «Зальцбург». Несмотря на то, что австрийцам достались достаточно сложные соперники («Вильярреал», «Лацио» и «Левски»), команда Хуба Стевенса сумела пройти всю дистанцию без потерь. Где-то, конечно, и повезло. В частности, в Риме «Зальцбург» проигрывал до 81-й минуты со счётом 0:1, а решающий гол забил в компенсированное время. На третьей добавленной минуте удалось вырвать победу и в Софии. Шесть побед превращали австрийцев в одного из фаворитов ЛЕ, однако уже в 1/16 финала их выбил «Стандард».

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Сезон-2013/14. «Зальцбург» (Австрия)

Разница мячей: +12

Четыре года спустя «Зальцбургу» удалось повторить собственный рекорд и даже чуть-чуть улучшить с точки зрения разницы мячей. Забавно, что в группу к австрийцам попал «Стандард», побивший их ранее в плей-офф, кроме того, команда Родгера Шмидта сыграла с датским «Эсбьергом» и шведским «Эльфсборгом». Больших сложностей у «Зальцбурга» не возникло ни в одном туре, почти во всех матчах он вёл по ходу в два гола. От такого «Зальцбурга» можно было ждать многого в плей-офф. Австрийцы разгромили «Аякс» с общим счётом 6:1, однако в 1/8 финала их остановил «Базель».

Сезон-2010/11. «Зенит» (Санкт-Петербург)

Разница мячей: +12

«Зенит» Лучано Спаллетти – ориентир для команды Роберто Манчини. Семь лет назад петербуржцы под руководством итальянца добились стопроцентного результата на групповом этапе. Для Спаллетти это тоже был первый сезон в России, а в ЛЕ его «Зенит» попал после поражения от «Осера» в Лиге чемпионов. «Андерлехт», АЕК и «Хайдук» оказались слишком слабы, чтобы навязать борьбу сине-бело-голубым, которые во всех встречах, кроме домашней с хорватами, забивали не менее трёх голов. В 1/16 финала «Зенит» прошёл «Янг Бойз», а вот в 1/8 финала потерпел поражение от «Твенте».

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Сезон-2013/14. «Тоттенхэм» (Англия)

Разница мячей: +13

Английские клубы, мягко говоря, не ставят Лигу Европы на первое место в списке своих приоритетов, но разве мог Андре Виллаш-Боаш наплевательски отнестись к турниру, который сделал ему имя в Европе, когда португалец работал в «Порту»? «Тоттенхэм» под руководством АВБ одержал шесть побед в группе с «Тромсё», «Шерифом» и российским «Анжи». Махачкалинцев «шпоры» обыграли в Раменском со счётом 2:0, а затем на своём поле, в заключительном туре – 4:1. Хет-трик оформил Роберто Сольдадо. В плей-офф уже без уволенного Виллаш-Боаша англичане одолели «Днепр» и уступили в 1/8 финала «Бенфике».

Сезон-2011/12. «Андерлехт» (Бельгия)

Разница мячей: +13

Болельщики «Локомотива», возможно, не забыли евросезон-2011/12, по ходу которого «железнодорожники» выступали в Лиге Европы в группе с «Андерлехтом», АЕКом и «Штурмом». Тогда всё идеально сложилось для команды из Брюсселя, возглавляемой Ариэлем Якобсом. «Андерлехт» раз за разом уверенно выигрывал в два-три мяча, переиграл «Локомотив» в Москве – 2:0 и дома с хоккейным счётом 5:3. Впрочем, сказка бельгийского гранда быстро закончилась с наступлением нового года: в 1/16 финала они дважды проиграли с минимальным счётом АЗ из Алкмара.

Сезон-2016/17. «Шахтёр» (Донецк, Украина)

Разница мячей: +16

Мирча Луческу перед уходом в «Зенит» оставил хорошее наследство своему преемнику – Паулу Фонсеке. Донецкий «Шахтёр» под руководством португальца одержал шесть побед на групповом этапе ЛЕ с разницей мячей +16. Игроки «Гента», «Браги» и «Коньяспора» выступили в качестве тренировочных стоек для «горняков». Кстати, и «Зенит» Луческу был близок к шести победам в группе, но проиграл на финише АЗ в Алкмаре. В плей-офф поход «Шахтёра» закончился уже на стадии 1/16 финала. «Сельта» оказалась украинцам не по зубам.

Сезон-2015/16. «Наполи» (Италия)

Разница мячей: +19

Лучшее выступление на групповом этапе Лиги Европы удалось «Наполи» Маурицио Сарри – тренера, которого многие сейчас называют сильнейшим в европейском футболе наряду с Хосепом Гвардиолой. Соперниками неаполитанцев были «Мидтьюлланн», «Брюгге» и «Легия». Дома «Наполи» забил всем по пять мячей, а в гостях выиграл с минимальным счётом только в Брюгге. Если «Зенит» пройдёт второй круг, как первый, то практически повторит результат итальянцев. Но так ли это нужно? Практика показывает, что 18 очков в шести турах – это скорее плохая примета перед плей-офф. Даже «Наполи» ничего не добился весной, проиграв уже в 1/16 финала «Вильярреалу».

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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ФК Зенит Лучано Спаллетти Роберто Манчини Лига Европы
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