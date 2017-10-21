Роналду снова опередит Месси. В споре за что?

Двум лучшим футболистам современности предстоит очередная дуэль за титул игрока №1 в мире по версии ФИФА. Об этом и другом – в обзоре дня.

СМИ: Роналду будет признан лучшим игроком года в мире по версии ФИФА

Нападающий «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду будет признан лучшим футболистом года в мире по версии ФИФА, утверждает испанское издание Marca. Помимо него на эту премию были номинированы Лионель Месси («Барселона») и Неймар («ПСЖ»).

Церемония вручения наград ФИФА в нынешнем году состоится 23 октября в Лондоне. На ней определятся лучшие сразу в нескольких номинациях: лучший игрок среди мужчин, лучший игрок среди женщин, лучший мужской тренер, лучший женский тренер, лучший голкипер, а также лучший игрок.

Издание отмечает, что лучшим тренером года по версии ФИФА будет признан наставник «Реала» Зинедин Зидан, а лучшим голкипером (эта премия ФИФА вручается впервые) — страж ворот «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон.

В прошлом сезоне Роналду стал лучшим бомбардиром Лиги чемпионов, забив 12 голов в 13 матчах, и был признан лучшим футболистом Европы по версии УЕФА.

Манчини преследует Спаллетти. На чей рекорд замахивается «Зенит» Роберто Манчини может повторить достижение Лучано Спаллетти с «Зенитом» в Лиге Европы.

«Зенит» поднялся на 16-е место в рейтинге УЕФА, ЦСКА — 37-й, «Спартак» — 91-й

«Зенит» поднялся на две строчки в рейтинге УЕФА для клубных турниров. Клуб из Санкт-Петербурга опередил «Байер» и «Шахтёр» и в данный момент располагается на 16-й позиции.

Что касается других российских клубов, то ЦСКА опустился на 37-е место, «Краснодар» занимает 56-ю строчку, «Рубин» опустился на 71-е место, а московское «Динамо» – на 72-е, «Локомотив» поднялся на 77-ю строчку, «Ростов» опустился на 82-е место, «Спартак» идёт на 91-й строчке, «Анжи» опустился на 94-е место, а «Кубань» располагается на 122-й строчке.

Клубный рейтинг коэффициентов считается на основании результатов клубов в Лиге чемпионов и Лиге Европы за последние пять сезонов. Рейтинг определяет посев клубов при жеребьевке в соревнованиях под эгидой УЕФА. С подробным рейтингом можно ознакомиться на «Чемпионате».

Месси и три игрока «Зенита» вызваны в сборную Аргентины на матч с Россией

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси и игроки «Зенита» Эмилиано Ригони, Матиас Краневиттер и Леандро Паредес вызваны в сборную Аргентины для подготовки к товарищескому матчу со сборной России. Встреча состоится 10 ноября в России.

Главный тренер сборной Аргентины Хорхе Сампаоли назвал пока лишь фамилии футболистов, которые выступают за рубежом. Позже этот список пополнят 4-5 игрока из национального чемпионата.

Вратари: Серхио Ромеро («Манчестер Юнайтед»), Науэль Гусман («Тигрес»), Агустин Маркесин («Америка»).

Защитники: Хавьер Маскерано («Барселона»), Федерико Фасио («Рома»), Габриэль Меркадо («Севилья»), Николас Отаменди («Манчестер Сити»), Херман Песселья («Бетис»).

Полузащитники: Эдуардо Сальвио («Бенфика»), Лукас Билья («Милан»), Эвер Банега («Севилья»), Маркос Акунья («Спортинг»), Леандро Паредес, Эмилиано Ригони, Маттиас Краневиттер (все – «Зенит»), Алехандро Гомес («Аталанта»), Диего Перотти («Рома»).

Нападающие: Лионель Месси («Барселона»), Серхио Агуэро («Манчестер Сити»), Мауро Икарди («Интер»), Пауло Дибала («Ювентус»), Анхель Ди Мария («ПСЖ»).

Названы суммы, заработанные российскими клубами в Лиге Европы — 2016/17



УЕФА опубликовал финансовый доклад о доходах клубов за выступление в Лиге Европы. Больше всего денег заработал «Манчестер Юнайтед», ставший победителем турнира, обыграв в финале «Аякс» (2:0). Манкунианцы заработали € 44,5 млн. На втором месте по доходам оказался «Шальке-04» (€ 17,7 млн), на третьем «Сельта» (€ 16,99 млн), а на четвёртом — «Аякс» (€ 16,2 млн).

Из российских клубов больше всех заработал «Зенит» — € 8,14 млн. Далее идут «Краснодар» (€ 7,22 млн) и «Ростов» (€ 1,62 млн).

«Спартак», который не смог преодолеть квалификационный барьер, заработал € 220 тыс.

Все средства, распределяемые среди участников, были поделены в пропорции 60:40 между фиксированными выплатами и выплатами, которые клубы получают в зависимости от маркетингового пула.

Белорусская федерация футбола пожаловалась на «Зенит» и Капленко в ФИФА

Белорусская федерация футбола направила в ФИФА требование начать дисциплинарное производство в отношении «Зенита» и полузащитника петербургской команды Кирилла Капленко.

«Мы подали требование о начале дисциплинарного производства в отношении футбольного клуба „Зенит“ и Капленко в связи с тем, что нарушается дисциплинарный регламент ФИФА», — приводит сообщение представителя БФФ ТАСС.

Молодой хавбек не прибыл на сентябрьский и октябрьский сборы молодёжной сборной Беларуси, хотя вызывался на них. Президент «Зенита» Сергей Фурсенко отмечал, что игрок отказался от выступлений за белорусские сборные и имеет российский паспорт.

УЕФА наказал молодёжную команду «Спартака» за расистские кричалки болельщиков

УЕФА наказал молодёжную команду «Спартака» по итогам домашнего матча Юношеской лиги УЕФА с «Ливерпулем» (2:1) частичным закрытием домашнего стадиона в следующей игре турнира, сообщили «Чемпионату» в пресс-службе организации.

Отмечается, что такое решение УЕФА вынес в связи с кричалками расистского характера со стороны болельщиков красно-белых. Теперь клуб должен проинформировать УЕФА о том, какие сектора домашнего стадиона будут закрыты в качестве этого наказания во время следующего матча. Как минимум должно быть закрыто 500 мест.

Также клубу указано разместить на стадионе к следующему матчу Юношеской лиги УЕФА баннер с содержанием #EqualGame и логотипом УЕФА.