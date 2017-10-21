Красота дня. Служебный роман Бернарду Силвы

Давайте порадуемся за «Манчестер Сити», который после разгрома «Сток Сити» со счётом 7:2 и ничьей между «Ливерпулем» и «Манчестер Юнайтед» (0:0) единолично возглавляет турнирную таблицу Премьер-лиги. Один из семи голов в том матче забил португальский полузащитник Бернарду Силва, пополнивший ряды «Манчестер Сити» летом. В команду Пепа Гвардиолы Силва перешёл из «Монако». Там же он познакомился со своей будущей девушкой Алисией Веррандо.

Алисия родилась в Монте-Карло, но по национальности она наполовину француженка и наполовину португалка. Так что неудивительно, что её выбор пал именно на футболиста сборной Португалии.

В 2015 году Веррандо закончила Калифорнийский государственный университет Фуллертон по специальности «международный бизнес», получив степень бакалавра.

Если вы всё ещё думаете, что Силва познакомился с ней в TWIGA (да-да, то самое место, где летом прошлого года папарацци застукали Александра Кокорина и Павла Мамаева), то готовьтесь к разочарованию. В 2016 году Веррандо проходила стажировку в отделе маркетинга в футбольном клубе «Монако». Там-то она и встретила свою любовь. Почти что служебный роман.

Буквально за неделю до того, как Силва поставил подпись в контракте с «Манчестер Сити», «Монако» выиграл чемпионат Франции – впервые с 2000 года. Эту победу Бернарду и Алисия отпраздновали вместе.

Перед переездом в Манчестер пара отправилась в большое путешествие по Соединённым Штатам Америки.

И, конечно, возлюбленные не упустили возможности остановиться в известнейшем отеле Лас-Вегаса «Белладжио» и погреться на солнышке, ведь, как известно, в Англии солнечные дни можно пересчитать по пальцам.

А тёплую погоду, море и пляжный отдых Алисия и Бернанду просто обожают.

Как и её возлюбленный, Веррандо много времени посвящает спорту. Наверное, тут даже можно поспорить – кто из них находится в лучшей физической форме.

Помимо йоги Алисия занимается и более активным видом спорта – боксом.

В семи матчах Силва уже отличился одним голом и голевой передачей. Но нет сомнений, что с такой поддержкой его статистика в Премьер-лиге улучшится.