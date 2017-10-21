«Если будет Кокорин, то ЦСКА ловить нечего». Прогнозы на 14-й тур РФПЛ

Очередной тур нашего конкурса вышел вполне результативным, особенно если сравнивать с двумя предыдущими этапами, которые оказались худшими с начала турнира.

Победу впервые за долгое время праздновала команда журналистов, которая показала лучший результат в сезоне. Михаил Тяпков набрал 14 очков, угадав счёт матчей «Уфа» — «Локомотив» и «Амкар» — «Тосно», разницу в игре «Ростов» — «Рубин», а также счёт встречи «Динамо» — «СКА-Хабаровск».

Лучшие результаты



Александр Мостовой — 22 (3-й тур)

Антон Терехов (Москва) — 17 (5-й тур)

Алексей Степанян (Краснодар) — 17 (2-й тур)

Борис Игнатьев — 15 (5-й тур)

Михаил Тяпков — 14 (13-й тур)

Андрей Васильев (Нижний Новгород) — 14 (6-й тур)

На счету знаменитого в прошлом футболиста Владимира Пономарёва 8 очков, уважаемый эксперт угадал счёт матча «Уфа» – «Локомотив», разницу в игре «Амкар» – «Тосно» и счёт матча «Урал» – «Анжи».

Наш читатель из Оренбурга Иван Алиев угадал счёт матча «Урал» – «Анжи» и исход встречи «Динамо» – «СКА-Хабаровск», набрав таким образом 6 баллов.

Команды читателей и специалистов теперь разделяет всего одно очко.

Положение после 13-го тура

Читатели — 117

Специалисты — 116

Журналисты — 90

Манчини преследует Спаллетти. На чей рекорд замахивается «Зенит» Роберто Манчини может повторить достижение Лучано Спаллетти с «Зенитом» в Лиге Европы.

Прогноз специалистов

Вячеслав Булавин, известный в прошлом футболист «Зенита»:

«СКА-Хабаровск» – «Уфа» — 1:0

«СКА-Хабаровск» находится в зоне вылета. Плюс играет дома. Команда будет очень мотивирована на игру. В свою очередь, подопечные «Уфа» показывают неплохой футбол. Главный тренер Сергей Семак достойно возглавляет команду Премьер-Лиги. Уверен, что на «Уфе» скажется разница во времени. Поэтому прогнозирую минимальную победу хабаровчан.

«Тосно» – «Ростов» — 1:2

«Ростов» в последнее время немного опустился в турнирной таблице. Поражения в последних играх сбили ростовчанам боевой настрой, но и «Тосно» не блещет. Команда находится на 13-м месте в РФПЛ. Таким образом, «Ростов» обязан побеждать.

«Рубин» – «Динамо» — 2:0

«Рубин» находится на стадии возрождения. Не всё получается у Курбана Бердыева, но моментальных изменений в игре добиться сложно. На сегодняшний день казанцы обладают выше классом, чем «Динамо». У москвичей сменился тренер, но судить команду по одному матчу пока рано. Думаю, что «Рубин» уверенно обыграет «Динамо».

«Спартак» – «Амкар» — 2:0

«Спартак» сейчас на эмоциональном подъёме после победы над «Севильей» (5:1). Пермяки борются за выживание. В команде нет игроков высокого класса, которые могут вести команду за собой. Москвичи спокойно победят на классе.

«Урал» – «Ахмат» — 1:1

Две равные команды. Мы знаем, что «Урал» дома обыграть дома непросто. «Ахмат» имеет очень быстрых футболистов в составе, которые будут создавать опасные моменты. Будет ничья.

ЦСКА – «Зенит» — 1:2

Центральный поединок 14-го тура РФПЛ. ЦСКА оказался в очень трудном положении, потеряв из-за травм своих лидеров. Сейчас клуб играет без нападения. Молодые игроки пока недотягивают до серьёзного уровня. Главный козырь «Зенита» — ротация состава. Москвичи таким явно не обладают. Считаю, что «Зенит» должен обыгрывать «армейцев».

«Анжи» – «Арсенал» — 3:1

Обе команды нуждаются в очках. Учитываю, что «Анжи» играет на своём поле. Хоть «Арсенал» и обыграл «Зенит» в прошлом туре, думаю, что сил на матч в Каспийске у них не осталось. Победа «Анжи» в два мяча.

«Локомотив» – «Краснодар» — 1:1

Команды покажут интересный футбол, но сделают упор на оборону. «Краснодар» потерял мотивацию победителя. «Локо» имеет некие проблемы с составом. Клубу приходится играть на два фронта, а это сильно сказывается на игроках. Матч будет нерезультативным.

Каррера: больше ни слова о «Севилье». Все слышали?! «Спартак» вышел из кризиса, и главный тренер теперь строг, как и раньше.

Прогноз читателей

Дмитрий Карпов (Тюмень):

«СКА-Хабаровск» – «Уфа» — 1:1

Несмотря на совершенно разные позиции в чемпионате, я особой разницы между командами не вижу. Ну, СКА. Ну, «Уфа». Одна находится ниже заслуживаемого места, другая выше. Судить бы по этим местам, однако не стоит списывать со счетов многочасовой перелёт в Хабаровск. Он и нивелирует остатки разницы – 1:1. Ну или 0:0. Хотелось бы голов, поэтому пусть 1:1. Но оставляю за собой право при 0:0 воскликнуть: «А я говорил!»

«Тосно» – «Ростов» — 0:1

«Ростов» в этом сезоне ни рыба, ни мясо. Как бы ни пыжились «мужики», в отсутствие Бердыева и разбредшейся по закоулкам родины прошлогодней основы победы на классе не получится. Не уверен, что получилась бы и вымученная и выстраданная, но… Но это же «Тосно», друзья. Почему бы их не обыграть? Например, 0:1? Ну, мужики они или не мужики, в конце концов?



«Рубин» – «Динамо» — 2:1

«Рубин» пока напоминает разобранную иномарку, ползущую по российским дорогам. На колдобинах и выбоинах едет с чихами и перебоями, с горки катится лихо, улюлюкая и размахивая бердыевской шашкой. Встреча с «Динамо» вполне может оказаться самой что ни на есть горкой, да ещё и американской. Прокатятся казанцы по сопернику и не заметят его наигранной крутости и напыщенных обещаний выкладываться в каждом матче. Думаю, 2:1. Оставим гол престижа за «Динамо», хотя о каком престиже может идти речь в текущем положении…



«Спартак» – «Амкар» — 3:1

Вот тут загадка мира сего. «Спартак» обыграл «Севилью». Обыграл красиво, отбросив костыли текущего сезона. Да вот только это и может стать основной причиной пробуксовки на «Амкаре». Да, «Спартак» сильнее. Да, «Амкар» борется за выживание. Да, обыграли испанцев, значит пермяков надо разрывать. Но именно по этим причинам на «Спартак» ставить и страшно. Потому что это — «Спартак», как ещё-то объяснить? Выйдут вразвалочку, полтайма проковыряют в носу, потом начнут не спеша шевелиться. Всё зависит от удачи. Забьёт «Амкар» первым – не проиграет, почти сто процентов. Протупит и прижмётся к воротам, может и проиграть на классе. В этом матче может быть и 0:0, и 3:0, и 1:5, и «стопицот» в каждые створы. И «Амкар» тут вообще ни при чём. Думаю, будет 3:1. Сперва забьёт «Спартак», потом «Амкар» сравняет, потом Каррера распсихуется и насуёт, будет вымученный 2:1, а ближе к концу случайный гол, поставивший точку. Ну и в конце концов, как можно ставить против команды, за которую болею больше 20 лет…



«Урал» – «Ахмат» — 2:1

«Урал» мне нравится. Хорошая и ровная команда, способная играть в Лиге Европы не на последних ролях, если бы не придумывала себе проблем на ровном месте.



ЦСКА – Зенит — 0:3

Серьёзно? На этот матч ещё принимаются ставки? Единственное, что может сыграть в пользу «армейцев» – это самоуверенность «Зенита» и недооценка им соперника. Вот честное слово, я бы плюнул сам себе в тарелку борща в прошлом году за такие нелепые слова, но если в составе питерцев будет Кокорин, то ЦСКА ловить нечего. Этот парень в текущем сезоне быстрее всех трёх пенсионеров защиты соперника. Главное, не пропустить гостям первыми, потому как отбиваться «армейцы» умеют. Но если уж прорвёт, так прорвёт. Ожидаю 0:3, не меньше.



«Анжи» – «Арсенал» — 1:1

Я не знаю, в какой параллельной реальности «Арсенал» забрался на 10-ю строку, но вряд ли именно «Анжи» опустит туляков на бренную землю. Ситуация у махачкалинцев вообще замечательная. Понимаете, мне очень нравится наблюдать за критическими ситуациями. Мне нравился вылет «Динамо» в позапрошлом году, хотя против них ничего не имел. Мне нравится положение «Анжи» в нынешнем сезоне. Я даже предпочитаю, чтобы любимый «Спартак» если лажает, то лажал по полной, по пять мячей в свои ворота. Просто интересно, сработает ли у забитых и униженных футболистов чувство гордости? Смогут ли они посмотреть на себя со стороны и схватиться от стыда за голову? Или опять продуют всухую и скажут в интервью: «Нам просто не повезло, но считаем, что мы были не хуже соперника». Считаю, если мужики, то переламывайте, бейтесь. Если нет – страдайте. С другой стороны, канониры – не та команда, которая способа выбить из соперника всю дурь (забавно, но этот тезис касается обоих «Арсеналов» – и лондонского в последнее время, и тульского перманентно). Ставлю на очередную ничью, которая никому ничего не принесёт. 1:1. Если я ошибусь и кто-то из команд разнесёт другую в пух и прах, будет круто, не расстроюсь.



«Локомотив» – «Краснодар» — 2:0

Именно к этому матчу, друзья, стоит запасаться пивом и чипсами. Играют две интересные команды, которые обязаны показывать хороший футбол. Да, обязаны, слышишь, Шалимов? Обязаны! В «железнодорожниках» не сомневаюсь – команда ровна, хороша, играет на уровне еврокубков. В «Краснодар» свято верю, не может просто так взять и улетучиться вся прелесть открытого яркого краснодарского футбола. Да и Галицкий заслужил явно большего. Матч тура, неспроста оставлен на десерт. Ну а что ещё? ЦСКА и «Зенит»? Да бросьте, «армейцы» до Нового года явно будут только разочаровывать, а «Зенит» однозначно чемпион, какую бы там искусственную интриги ни пытались наваливать «эксперты». Будем смотреть и наслаждаться. Но в Сёмина, уж простите, верю больше, чем в Шалимова – 2:0.

10 Чаловых за Дриусси? У ЦСКА одна надежда против «Зенита» ЦСКА забыл вкус побед над «Зенитом». Если вспомнит в ближайшем туре, это будет сродни мини-подвигу.

Прогноз журналистов

Олег Лысенко, обозреватель «Чемпионата»:

«СКА-Хабаровск» – «Уфа» — 1:0

На стадионе имени Ленина в этом сезоне выиграл только «Зенит» ещё в первом туре. Чемпион, и тот не сумел притаранить максимум очков с самого утомительного выезда года. Не сможет и «Уфа», ставлю на минимальную победу «армейцев».

«Тосно» – «Ростов» — 1:1

Четыре «баранки» подряд по умолчанию подразумевают повышенное рвение со стороны дончан. Уж ничейку-то, думаю, они в Петербурге зацепят. Результативную.

«Рубин» – «Динамо» – 2:1

Прошли те времена, когда у «Динамо» во всей лиге не было ужаснее противника, чем «Рубин». Но живое олицетворение той серии и сегодня сидит на казанской скамейке, а тяжелейшая победа над прошлой командой Бердыева вдохновит хозяев на ещё одно свершение.



«Спартак» – «Амкар» — 1:0

«Спартаку» будет чудовищно сложно выдать ещё одно яркое шоу после «Севильи». Такие номера на бис не повторяются. Думаю, никто этого и не ждёт от чемпиона. Болельщиков «Спартака» и скромная, в один мячик, победа, я думаю, устроит. Тем более что «Амкар» с 10-го тура бросил пропускать.



«Урал» – «Ахмат» – 3:2

«Урал» — «Ахмат» — это всегда интригующе и непредсказуемо. В чью бы сторону ни качнулись чаши весов на этот раз, жду обилия голов. Рискну предположить, что хозяйских в итоге будет больше – парни Тарханова дома не проигрывают.



ЦСКА – «Зенит» — 1:1

ЦСКА на сутки больше «Зенита» отдыхал от еврокубкового матча, но против «Зенита» с его двумя составами это не аргумент. Козырем хозяев скорее станет настрой. «Армейцам» следует по-мужски отреагировать на взбучку от «Базеля» и жёсткие, но справедливые слова тренера. Убеждён, что против лидера сезона мы увидим совсем другой ЦСКА, собранный и очень злой. Есть у меня подчувствие, что «армейцы» не проиграют – проверим в воскресенье.



«Анжи» – «Арсенал» — 2:1

Двух фаворитов туляки обыграют, а утсайдеру – уступят. Не спрашивайте почему. Просто чуйка.



«Локомотив» – «Краснодар» — 1:2

Ноль забитых мячей, ноль очков за три тура – это уже смахивает на системный кризис. Шалимову кровь из носу нужна победа, крупная или минимальная, эффектная или неказистая – хоть какая! Почему бы не одержать её в Черкизово? Несмотря на высокое место в таблице, впечатления неуязвимого бронепоезда «Локомотив» не производит. Пора бы, наверное, и Смолову напомнить о себе. Когда он забивает, «быки» неизменно выигрывают – в этом сезоне примета сработала уже трижды.