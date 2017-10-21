Голодный художник. Больше, чем он, забили только Промес и Кокорин

Прошлый сезон Премьер-Лиги стал самым сухим за последние годы – слишком много факторов сошлись в одной точке. Курбан Бердыев и «Ростов» задали бум на схему 5-3-2, подарив тренерам провинциальных команд универсальный секрет. Случился новый отток звёзд. А ещё чемпионат терял игроков с развитым футбольным интеллектом – даже люди с прокачанными мозгами сходили с дистанции. Данни долго был травмирован, а потом потерялся в игре без мяча и скорее приносил «Зениту» вред. Аксель Витсель уехал из Санкт-Петербурга зимой, а весной все поняли, что ключевым игроком «Зенита» Виллаш-Боаша был не Халк. Роман Ерёменко… ну сами знаете. Баланс серого вещества восстанавливали лишь два новичка Премьер-Лиги. Одного, Фернандо, сразу нарекли лучшим игроком чемпионата. Про второго, Эрика Бикфалви, говорили только несчастные люди, еженедельно включающие матчи «Томи» и «Урала».

Теперь Бикфалви замахивается на статус теневой звезды Премьер-Лиги, в списке снайперов пропускает вперёд лишь Промеса с Кокориным, и тащит «Урал», чей круг с двумя поражениями сложно объяснить логически и тактически. Для игрока его позиции важно дружить с мозгами. Бикфалви дружит с детства. Знает пять языков, не считая французского, который учил в школе и забросил. Фанатеет от чемпионата Италии, традиционно тактически насыщенного. После каждого матча изучает свою и командную статистику. Внимание к деталям – от совместных просмотров Лиги чемпионов с дедушкой, тоже бывшим футболистом.

Игроки такого склада должны понимать футбол как искусство, и Бикфалви понять футбол проще всех. Он художник. Эрик тащится по работам Пикассо, ван Гога и Да Винчи, рисует макеты для своих татуировок, пишет картины. Дома хранит картинную галерею. Берётся за кисть, когда есть свободное время, особенно в межсезонье. Карандаши тоже любит. Страсть тянется с шести лет – отец (футболист, художник и скульптор одновременно) отправил Бикфалви рисовать на асфальте на приз церкви, Эрик выиграл и стал совмещать два главных хобби жизни.

Фото: libertarea.ro

Рисование – психологическая разрядка Бикфалви, а из стилей он предпочитает импрессионизм. Если совсем вольно интерпретировать суть стиля, то чувственность изображения, проходящая через него ниточка настроения важнее детализации и чёткости линий – их в импрессионизме нет вообще. Важнее поймать момент и нужное впечатление. Бикфалви вкладывает в свои рисунки настроение, а суть одного из импрессионистских полотен, которое назвал «Мать природа», даже не пытался объяснить томским болельщикам в личной беседе: «Её сюжет сложно пересказать словами. Это больше перенесённое на полотно вдохновение, чем какая-то история». Поймать момент, мазками передать настроение, доверить кисти душу.

Поймать момент.

Вот самое важное качество и художника Бикфалви (судя по его рассказам), и футболиста Бикфалви. Оно отражает его футбольный интеллект. Виталий Кварцяный – тренер, готовый криком отбить всю склонность к художествам на поле – работал с Эриком в «Волыни» и нахваливал именно его работу мозгами: «Румын всегда здорово чувствует голевую ситуацию – его словно тянет в эпицентр событий». Тренер-мем ставил Бикфалви опорным хавбеком, «восьмёркой», «десяткой», везде Эрик приносил пользу. А с вынужденным переводом на острие атаки стал лучшим бомбардиром «Волыни».

На Бикфалви завязана система игры «Урала». С первого взгляда Эрик кажется тягучим и медленным футболистом, редко работает на скоростных рывках, но впечатление о его лени обманчиво: он постоянно находится в поиске мяча, как бы сканирует поле на свободные зоны. Чувство игры Бикфалви на высоком уровне – он из редкого типа плеймейкеров, одновременно умеющих и открыться на пустом пространстве, и отдать точную передачу на свободное место. Мозги работают, кисточка мажет.

Стиль «Урала» Александра Тарханова подразумевает жёсткую схему (4-2-3-1) и жёсткие роли игроков, и лишь Бикфалви разрешено постоянно уходить в творческий поиск. Если уральцев прессингуют, Эрик – тот, кто отскочит за мячом в глубину. Здесь ему помогает ещё один недооценённый новичок, Петрюс Бумаль – тоже игрок с мозгами и качественным пасом. Если нужно развернуть атаку диагональю на активные фланги, которыми часто атакует «Урал» – тоже задача Бикфалви. В сентябре уральцы вышли со сдвоенным центром Бикфалви-Евсеев, и Эрик, номинально нападающий, продолжал двигаться по всей ширине поля и искать пространство: сканер румына не останавливается.

Простая статистика рисует Бикфалви как бомбардира – Эрик настрелял 5 мячей, больше за чемпионат забили только Квинси Промес и Александр Кокорин. Продвинутая – выделит игрока, здорово ищущего пространство. Штефан Райнартц, придумывая Packing-статистику, задумывал раскрывать с помощью цифр именно незаметных героев, качественно ищущих зоны. Бикфалви благодаря продвинутой математике – самая незаметная звезда чемпионата. Если сложить соперников, отрезанных своими передачами, и соперников, отрезанных на получении передач, то коэффициент вовлечённости Бикфалви в игру составит 115 Pack+Rec/90min. Чтобы вы понимали, насколько это круто – на 90-минутных отрезках сильнее примагничивают мяч к себе только Кришито, Дзюба, Ману Фернандеш, Алексей Миранчук и бригада игроков «Краснодара», часто затевающего контроль ради контроля. Плюс в среднем Эрик отрезает 7,9 защитников за матч – столько же, сколько Алан Дзагоев.

Эта статистика важнее, чем лишь 1 голевая передача. Культура паса Бикфалви и стиль «Урала», завязанный на регулярной доставке мяча с флангов в штрафную, требуют от Эрика рисовать игру. У Бикфалви получается – настолько здорово, что болельщики «Урала» за год уже трижды подарили румыну плюшевого шмеля лучшему игроку команды. Качество паса, видение поля, настрой на удар, умение исполнять стандарты и забивать с них (как «Анжи» на прошлых выходных) – данные, с которыми Бикфалви мог бы играть за клуб покрепче.

Зимой Эрику Бикфалви стукнет 30 – возраст, который в его любимом чемпионате Италии считают зрелым, а у нас награждают ярлыком «старый». Бикфалви именно что зрелый, он на пике формы и не собирается улетать с пика. Он продолжает иногда нагружать себя двухразовыми тренировками в зале, которые помогли ему пробиться в «Стяуа». Изучает статистику вплоть до общекомандного пробега, отыскивая причины успехов и неудач. Начинает принимать, что в России на него готовы лепить защитников персонально, и справляется с ответственностью. Лишь однажды за 13 туров, против «Спартака», Бикфалви заблокировали пути к мячу – и вся команда резко потухла.

Когда нужно, Эрик остаётся в одиночестве с масляными красками и пустым листом, а потом – мягкими мазками раскрашивает игру «Урала». Это благодаря Бикфалви середняк, о котором мы обычно говорим из-за трэша вроде бегающих банок майонеза, проигрывает всего дважды за круг и начинает думать о еврокубках.

Художник поймал момент.

В материале использованы статистические данные паблика «Пыльный чердак».