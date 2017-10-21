Апокалипсис завтра. О чём действительно стоит говорить после еврокубков

Есть как минимум один контекст, в котором наш футбол совершенно уникален. Контекст следующий: сразу после еврокубковой недели мы начинаем говорить и даже спорить о вкладе легионеров в наш футбол. Представить себе это в Европе просто невозможно. Во-первых, там в глобальном смысле давно привыкли к отсутствию границ, и людей не удивляет то, что за «Арсенал» могут сыграть шесть французов и ни одного англичанина. Во-вторых, в футбольном смысле там давно установился профессиональный подход к подбору игроков: главное — соотношение цены и качества, а не герб на паспорте. Отстаём ли мы от Европы в принятии отсутствия границ — вопрос дискуссионный, поэтому здесь просто скажем, что мы (пока?) просто другие. Но со вторым у нас явные проблемы.

Трендом обсуждение легионерского вопроса стало задолго до ответа Владимира Путина Сергею Фурсенко и тем более задолго до перформанса приятно оппозиционного власти Владимира Жириновского с заявлением про сборную Африки в «Спартаке». Трендом это стало после того, как Андре Виллаш-Боаш открыто демонстрировал своё отношение к лимиту, нарушая его в еврокубковых матчах «Зенита». Тогда дискуссия оставалась на спортивном уровне, теперь вдруг вышла на политический, и стало понятно, что мышление там ровно такое, каким мы себе его и представляли. По мнению современных российских идеологов, главное — не то, профессионал ли ты, а то, СВОЙ ли ты. Особый путь, вот это всё.

Много ли в «Зените» иноземцев? Всё не так однозначно Как в российском футболе протекает «импортозамещение».

И это ещё резче оттеняет отставание в профессионализме. Я стараюсь держаться подальше от истерик, поэтому даже не стану отвечать, почему клубам должно быть без разницы, сколько у них легионеров, и почему ставка на российских футболистов в ущерб конкуренции с легионерами не приведёт сборную в тройку рейтинга ФИФА. Я зануда, поэтому у меня есть пара занудных замечаний по подходу наших клубов к делу, который не кажется мне профессиональным.

Первое замечание. Возьмём всех футболистов старше 30 лет, играющих в чемпионате России. Сделаем эту выборку, потому что вне зависимости от национальности понятно, что в этом возрасте карьера любого футболиста идёт к закату, а для меня интересно понять, дискриминируются ли легионеры не только по национальности, но и по возрасту. В РФПЛ 106 игроков 30+ лет — 66 из них россияне, 40 — легионеры. Цифры без сравнения бессмысленные, поэтому возьмём подобные соотношения в Испании, Германии и Италии (Англию брать нельзя — там давно чемпионат победившего melting pot).

Бессистемно. Что не так с переходом на новый лимит Полезная в своё время идея о переходе на лимит «10+15» теперь продаётся как единственный спасательный круг.

Итак, в Испании соотношение 56:45, в Германии — 32:39, в Италии — 72:58. Видно уже сейчас, что некая дискриминация у нас присутствует (разрыв гораздо серьёзнее европейского), но важнее другое открытие. В первой пятёрке клубов РФПЛ россиян и легионеров 30+ лет примерно поровну, но чем ниже клуб, тем больше идёт перекос в сторону опытных россиян (и это уже после валютного кризиса, до него ситуация была ещё показательнее). При этом и в Испании, и в Германии, и в Италии (если отбросить собравший ветеранскую сборную «Сассуоло») тенденции в подходе к опытным игрокам одинаковы и для первой пятёрки, и для легионеров. Аргумент «Ну, российские клубы бедные, поэтому у них нет денег на легионеров, тем более опытных» не работает — бедные «Хетафе» и «Дармштадт» формируются по общим правилам рынка, где на первом месте профессиональный подход к подбору игроков. Что же в России? В России чем ты ниже, тем больше ценится твой паспорт. Учитывая скудный рынок местных игроков, чем ближе ко дну таблицы, тем ниже конкуренция, а значит тем спокойнее живётся с правильным паспортом в старости. Таким образом, если менеджеры наших топ-клубов мыслят в этом плане хотя бы как-то современно, то низы живут до сих пор в каменном веке.

Хорошо, вы можете сказать: «А зачем вообще 30-летние легионеры, уж лучше реально пусть наши играют». Я готов частично согласиться, если бы играли МОЛОДЫЕ русские футболисты, но этого не происходит. Вернёмся к нашей выборке: получается, что в среднем на команду в России приходится 4,1 футболистов старше 30 лет с родным для чемпионата паспортом. Аналогичные показатели в Европе: Испания — 2,8, Германия — 1,7 (!!), Италия — 3,6. Наш титульный турнир старше даже Италии, которую стереотипно принято считать самой старой топ-лигой Европы, а успехи Германии на уровне сборных объясняются просто: если есть выбор, кого брать — молодого или более возрастного футболиста — там он всегда делается в пользу молодого. Смелость менеджеров — вот что даёт Германии невероятную массу футболистов, такую, что они могут приехать на Кубок Конфедерации третьим составом и выиграть его.

И это второе замечание по профессионализму наших футбольных управленцев. Если какую-то тему и надо поднимать на высокий уровень, то это не национальность футболистов, а их возраст. Никто, кроме случаев, когда это делается вынужденно, как в нынешнем ЦСКА, не даёт играть молодым. С учётом того, что легионеров у нас немного дискриминируют, менталитет менеджеров и тренеров работает в стиле «как бы чего не вышло, возьму и поставлю играть не молодого, а ОПЫТНОГО», а рынок из-за такого менталитета катастрофически сужается, это даёт по итогу тотальное старение лиги. Давайте по фактам — вот средний возраст выходивших на поле футболистов с сезона-2009, первого после Того Самого Евро. 2009 — 24,8 лет, 2010 — 25,1, 2011/12 — 25,0, 2012/13 — 25,3, 2013/14 — 26,0, 2014/15 — 26,1, 2015/16 — 25,8, 2016/17 — 26,2, 2017/18 — 26,6. Лига состарилась в среднем почти на два года — не помог ни мировой финансовый кризис, ни валютный кризис России-2014-15. Называя вещи своими именами, такое стремительное и последовательное старение — это катастрофа, а желание менеджеров ничего не менять, лишь бы их не трогали — это саботаж.

Вот о чём, а не о сборной Африки, стоит говорить. Понятно, что невыгодные факты преподносить гораздо менее приятно, чем популизм о «своих» футболистах, но апокалипсис реально близок. Если продолжать обращать внимание на национальность вместо гораздо более важных вещей, он вполне может наступить уже завтра.