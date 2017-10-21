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Матиас Краневиттер
Текст: Марк Бессонов
Фото: РИА Новости

Самый важный игрок этого «Зенита». Не Кокорин и не Ригони

Впервые за долгое время болельщики из Петербурга могут быть абсолютно спокойны за центр поля. Благодаря Матиасу Краневиттеру.
21 октября 2017, суббота. 17:00 Футбол

Чем отличается «Зенит» Манчини от «Зенита» формаций последних нескольких лет, так это надёжной игрой в обороне с минимумом провалов. Большую часть мячей сине-бело-голубые пропускают после индивидуальных ошибок игроков защиты, но системных проблем на задней линии нет.

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Причина – два постулата Манчини, которым игроки следуют при игре в обороне: взаимоподстраховка на флангах и мощный прессинг. Поначалу казалось, что итальянский тренер отказался от классического опорника в центре поля, отдав эту зону в распоряжение Паредеса и Ерохина. Однако никто из них не обладает крутыми навыками в отборе, потому команде потребовался старый добрый цербер в центре поля, прототип Игоря Денисова. Благодаря крутой летней работе на трансферном рынке команда Константина Сарсании за копейки (по современным меркам) выцепила завалявшегося на полках в «Атлетико» Матиаса Краневиттера. Его фигура сейчас – важнейшая в «Зените». И вот почему.

Качество 1 — объём работы

По движению и фитнес-статистике Краневиттер – один из лидеров этого «Зенита». Моторный аргентинец вспахивает весь центр поля, не концентрируясь исключительно на опорной зоне. Он страхует фланговых защитников и является главной фигурой при линейной обороне и перекрытию центральной оси.

Краневиттер не привязывается к позиции опорника и нередко выдвигается чуть ли не на одну линию с нападающими, чтобы организовать высокий прессинг.

Паредес, Ерохин и Кузяев не очень сильны при игре в отборе, потому за всех приходится отрабатывать именно Матиасу. И у него это очень здорово получается. Когда Краневиттер выходит на поле, у болельщиков «Зенита» сразу же появляется внутреннее спокойствие. Этот парень надёжен как автомат Калашникова.

Качество 2 – игра в обороне

«Зенит» строит свою игру через фланги – крайние защитники Иванович и Кришито постоянно подключаются к атакам, крайние нападающие при этом не очень часто помогают обороне. Например, герой последних матчей Ригони в игре с «Русенборгом» частенько лишь взглядом провожал убегающего от него соперника. Схема 4-4-2, которую Манчини применяет чаще всего, помогает реализовать преимущество на флангах. Но при этом сильно страдает центр поля, через который «Зенит» практически не строит атаки. Несмотря на это, сине-бело-голубые ещё ни разу в этом сезоне не пропустили после контратак. И в этом тоже заслуга Краневиттера, который страхует партнёров и перекрывает зоны.

Матиас при атаках чаще всего остаётся в центре поля. Паредес, Ерохин, Кузяев и другие получают возможность комбинировать у чужой штрафной и не переживать за центр поля – там дежурит Краневиттер. Более того, Матиас в таких ситуациях помогает при розыгрыше мяча. Если атака захлёбывается, у футболистов «Зенита» практически всегда есть возможность отпасовать назад на Краневиттера и организовать вторую волну атаки.

Качество 3 – игра в созидании

Это точно не самая сильная сторона аргентинца, но и тут он очень полезен. Краневиттер к 24-м годам пока не забил ни одного гола на профессиональном уровне, но от него это и не требуется. Зато при переходе из обороны в атаку он очень полезен. Обладающий неплохим пасом Маммана может спокойно выдвигаться выше, зная, что его зону заполнит соотечественник. К тому же в отсутствие Паредеса (который сейчас находится в не лучшей форме), центральные защитники частенько выходят из обороны через Матиаса.

На карте передач Краневиттера в игре с «Русенборгом» видно, что с продвижением мяча вперёд у него не всё здорово. Но для этого есть другие игроки. Ещё раз: задача Матиаса – подстраховать партнёров и перевести мяч во фланг или полуфланг. И вот с этим он справляется прекрасно. Хотя порой на аргентинца сходит вдохновение и он выдаёт шикарные разрезающие передачи. Как на Дриусси в игре с «Уфой».

Потенциал для развития игры в атаке у Краневиттера есть. И если он будет прогрессировать в этом направлении, то может выйти на новый уровень.

Качество 4 – лидерство

После проваленной игры с тульским «Арсеналом» многие заговорили о том, что «Зениту» не хватает лидера на поле, которым был Игорь Денисов. На поле недостаёт человека, который криками и своим примером заставит двигаться даже больших звёзд. Краневиттер пока ещё не такой игрок, но может им стать. Пока из-за периода адаптации и не лучшего владения русским, Матиас не часто руководит и подбадривает партнёров. Но видно, что со временем он может стать лидером в раздевалке. Показателен эпизод в игре с «Русенборгом», когда Паредес сбил соперника и получил заслуженный «горчичник». Норвежцы окружили Леандро и стали жёстко ему выговаривать. Первым подоспел Краневиттер, который не только уладил конфликт, но ещё и сам «напихал» соперникам.

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Вывод

Несмотря на то, что постоянным игроком стартового состава Краневиттер стал не так давно, без него уже сложно представить центр поля. Порой Матиас остаётся на скамейке, когда Манчини нужно больше креатуры в центре, но в играх с серьёзными соперниками, где надо бороться и выгрызать мяч, 8-й номер незаменим. И в матче с ЦСКА ему предстоит ещё раз доказать свою крутость. Уже в игре с одной из самых крепких средних линий РФПЛ.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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ФК Зенит Матиас Краневиттер
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