«МЮ» проиграл новичку АПЛ. На коне остался только «Сити»

Расклады перед матчем

В этом туре АПЛ было что посмотреть кроме этого матча. Матч «Арсенала» и «Эвертона», заруба «Ливерпуля» и «Тоттенхэма». Но всё это в воскресенье. В субботу была стандартная программа. Уж в игре «МЮ» с «Хаддерсфилдом» аномалии мало кто ожидал.

Несмотря на поражения в двух предыдущих турах, некоторые оценивали шансы «Хаддерсфилда» зацепить очки как достаточно высокие. Тем более, что у манкунианцев отсутствовал целый ряд игроков – Погба, Кэррик, Феллайни, Ибрагимович и Рохо недоступны. А «Юнайтед» пожаловал на «Джон Смит Гэлфарм» будто заранее уверившись в собственном превосходстве. За что был наказан.

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Матч

«Неважно насколько вы круты или насколько вы опытны. Если у вас есть страсть и желание, у вас нет пределов!» — гласил баннер фанатов «Хаддерсфилда» на игре с «Юнайтед». И они были безмерно правы.

Страсть и желание – две вещи, которые сегодня принесли три очка «Хаддерсфилду» и заставили Моуринью придумывать отмазки на пресс-конференции.

«Хфддерфсилд» просто больше хотел победить. Вот и весь секрет успеха. Подгоняемые родными трибунами футболисты просто разрывали оборону «МЮ». Провалившие встречу Мата и Марсьяль не снабжали мячами Лукаку, который был просто отрезан от всей игры. Уильямс и Хогг обеспечили быстрые выходы из обороны в атаку. В итоге больший процент владения мячом «МЮ» был абсолютно бесполезен.

Слабо попали в игру и вышедшие на замену. И если Маркус Рэшфорд сподобился на забитый мяч, то Линделёф и Мхитарян совсем потерялись. «МЮ» так и не смог переломить ход поединка.

Реакция

«Хаддерсфилд» обыграл «Манчестер Юнайтед» впервые с 1952 года. В последнее время такое было ещё во времена динозавров. Но Жозе Моуринью не утрирует ситуацию. Для португальца всё просто.

«Победила команда, которая больше этого хотела. Когда лучшая команда побеждает, мне нечего сказать. Я удивлен нашей игрой сегодня, не ждал подобного от команды. Победила команда, которая начала встречу с эмоциями, агрессией, желанием, они провели лучший матч в жизни».

«Сегодня мы постоянно теряли мяч, — сетует Андер Эррера. – Нельзя так играть в АПЛ. Все должны проанализировать произошедшее сегодня. Нельзя допустить, чтобы подобное повторилось вновь».

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Первым звоночком для Моуринью должна была стать ничья с «Ливерпулем», в котором «красные дьяволы» не создали ничего путного. В игре с «Хаддерсфилдом» лишь проявились симптомы диагноза – «МЮ» в последний месяц слишком уверился в своих силах и в некоторых матчах позволяет играть себе в полноги. Как итог – первое поражение в сезоне. Чтобы догнать соседей из голубой половины Манчестера, этот недуг нужно «фиксить» в обязательном порядке.