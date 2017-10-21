100 000 000 бонусов – особые условия для первых клиентов! Получить!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра
Жозе Моуриньо
Текст: Марк Бессонов
Фото: Reuters

«МЮ» проиграл новичку АПЛ. На коне остался только «Сити»

Команда Моуринью была слишком самоуверенна.
21 октября 2017, суббота. 21:25 Футбол
Англия - Премьер-лига. 9-й тур
21 октября 2017, суббота. 17:00 МСК
Хаддерсфилд Таун
Хаддерсфилд
2 : 1
Манчестер Юнайтед
Манчестер
1:0 – Муй – 28, 2:0 – Депуатр – 33, 2:1 – Рашфорд – 78

Расклады перед матчем

В этом туре АПЛ было что посмотреть кроме этого матча. Матч «Арсенала» и «Эвертона», заруба «Ливерпуля» и «Тоттенхэма». Но всё это в воскресенье. В субботу была стандартная программа. Уж в игре «МЮ» с «Хаддерсфилдом» аномалии мало кто ожидал.

Несмотря на поражения в двух предыдущих турах, некоторые оценивали шансы «Хаддерсфилда» зацепить очки как достаточно высокие. Тем более, что у манкунианцев отсутствовал целый ряд игроков – Погба, Кэррик, Феллайни, Ибрагимович и Рохо недоступны. А «Юнайтед» пожаловал на «Джон Смит Гэлфарм» будто заранее уверившись в собственном превосходстве. За что был наказан.

«Знаю Клоппа дольше, чем жену». Тренер, который уже «рвёт» АПЛ
Его путает с Юргеном Клоппом даже собственная дочь.

Матч

«Неважно насколько вы круты или насколько вы опытны. Если у вас есть страсть и желание, у вас нет пределов!» — гласил баннер фанатов «Хаддерсфилда» на игре с «Юнайтед». И они были безмерно правы.
Страсть и желание – две вещи, которые сегодня принесли три очка «Хаддерсфилду» и заставили Моуринью придумывать отмазки на пресс-конференции.

«Хфддерфсилд» просто больше хотел победить. Вот и весь секрет успеха. Подгоняемые родными трибунами футболисты просто разрывали оборону «МЮ». Провалившие встречу Мата и Марсьяль не снабжали мячами Лукаку, который был просто отрезан от всей игры. Уильямс и Хогг обеспечили быстрые выходы из обороны в атаку. В итоге больший процент владения мячом «МЮ» был абсолютно бесполезен.

Слабо попали в игру и вышедшие на замену. И если Маркус Рэшфорд сподобился на забитый мяч, то Линделёф и Мхитарян совсем потерялись. «МЮ» так и не смог переломить ход поединка.

Реакция

«Хаддерсфилд» обыграл «Манчестер Юнайтед» впервые с 1952 года. В последнее время такое было ещё во времена динозавров. Но Жозе Моуринью не утрирует ситуацию. Для португальца всё просто.

«Победила команда, которая больше этого хотела. Когда лучшая команда побеждает, мне нечего сказать. Я удивлен нашей игрой сегодня, не ждал подобного от команды. Победила команда, которая начала встречу с эмоциями, агрессией, желанием, они провели лучший матч в жизни».

«Сегодня мы постоянно теряли мяч, — сетует Андер Эррера. – Нельзя так играть в АПЛ. Все должны проанализировать произошедшее сегодня. Нельзя допустить, чтобы подобное повторилось вновь».

11 команд, которые ещё не проигрывали в своих чемпионатах
Как они это делают?

Первым звоночком для Моуринью должна была стать ничья с «Ливерпулем», в котором «красные дьяволы» не создали ничего путного. В игре с «Хаддерсфилдом» лишь проявились симптомы диагноза – «МЮ» в последний месяц слишком уверился в своих силах и в некоторых матчах позволяет играть себе в полноги. Как итог – первое поражение в сезоне. Чтобы догнать соседей из голубой половины Манчестера, этот недуг нужно «фиксить» в обязательном порядке.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Всего голосов: 0
Теги
Манчестер Юнайтед Жозе Моуринью
Новости. Футбол
21 октября 2017, суббота
21:40 «Спартак» — «Амкар» — 0:0. Видеообзор матча 14-го тура РФПЛ
21:32 Глушаков: все в «Спартаке» расстроены, и без того уже много очков потеряли
21:31 Гаджиев: «Спартак» по потенциалу не уступает «Зениту» и «Локомотиву»
21:27 Ещенко: у меня сильный спазм, завтра всё будет ясно
21:24 «Саутгемптон» вырвал победу у «Вест Бромвича»
21:24 «Бавария» одолела «Гамбург» и догнала по очкам дортмундскую «Боруссию»
21:22 «Севилья» после поражения от «Спартака» снова уступила с разницей в четыре мяча
21:13 Каррера: «Спартак» должен принять результат матча с «Амкаром»
21:09 Каррера: Ещенко был заменён в матче «Спартак» — «Амкар» из-за усталости
21:01 Гаджиев: «Амкар» сыграл со «Спартаком» в свою силу, результат для нас нормальный
21:00 «Пушка страшная», чётки Бердыева и другие фото с матча «Рубин» – «Динамо»
20:54 «Спартак» и «Амкар» сыграли вничью на «Открытие Арене»
20:51 «Зенит-2» проиграл «Волгарю», пропустив на 94-й минуте
20:50 «Сампдория» со счётом 5:0 разгромила «Кротоне» и вышла на пятое место в Серии А
20:41 Шунин: играть в великом клубе великого Яшина — всегда дополнительная мотивация
20:37 Тренер «Луча-Энергии»: заменил бы 10 футболистов, если бы была такая возможность
20:33 Тихонов: игроки «Крыльев» снова совершают детские ошибки, будем делать выводы
20:30 Сигурдссон: «Рубин» будет выкладываться на полную даже для тысячи человек
20:27 Эррера: «МЮ» терял мяч почти в каждом моменте, этого не должно случаться в АПЛ
20:18 Балотелли: в «Милан» я не вернусь, но хотел бы попасть в «Наполи»
20:05 Слуцкий: победа над «Барнсли» — самая важная для «Халла» в этом сезоне
19:58 Бауэр: «Рубин» занимает не то место в таблице, на котором хотел бы быть
19:52 «Монако» выиграл у «Кана» благодаря голам Бальде Кейта и Фалькао
19:44 Дриусси не полетел на матч ЦСКА — «Зенит» по медицинским соображениям
19:36 Моуринью: когда выигрывает лучшая команда, то сказать особо нечего
19:30 Прямая видеотрансляция матча «Барселона» — «Малага»
19:29 Канунников: хотелось бы извиниться перед партнёрами и болельщиками «Рубина»
19:29 «Рубин» — «Динамо» — 0:0. Видеообзор матча
19:25 Гвардиола: «Сити» выиграл 11 матчей кряду, но рекорды хороши, если берёшь трофеи
19:24 Камболов: в первом тайме «Рубин» неправильно выполнял установку тренера
19:19 Агуэро сравнялся по голам с лучшим бомбардиром в истории «Манчестер Сити»
19:15 Бартомеу: «Барселона» хочет продолжить выступать в Примере
19:04 «Бетис» нанёс «Алавесу» восьмое поражение в текущем сезоне Примеры
19:02 Хохлов: может, по моментам «Рубин» наиграл на победу, но в футболе так бывает
18:57 «Ман Сити» оторвался от «МЮ» на 5 очков, «Лестер» выиграл после ухода Шекспира
18:57 «Халл Сити» Слуцкого одержал минимальную победу над «Барнсли»
18:56 Бердыев: если будет результат, то на матчи «Рубина» будут приходить болельщики
18:54 Новичок АПЛ «Хаддерсфилд Таун» нанёс «МЮ» первое поражение в чемпионате
18:53 «Крылья Советов» проиграли «Кубани», «Факел» дома уступил «Химкам»
18:25 «Боруссия» Д упустила победу над «Айнтрахтом», «Байер» разгромил «Боруссию» М
18:23 «Рубин» и «Динамо» сыграли вничью в Казани
18:20 Парфёнов: по обилию моментов матч «Тосно» — «Ростов» получился искромётным
18:08 Ингасон: конечно, Исландия не претендент на победу на чемпионате мира в России
18:02 Музей «Спартака» пополнился мячом с матча с «Севильей»
17:56 «Балтика» победила «Динамо» СПб со счётом 3:2 и вышла на четвёртое место в ФНЛ
Все новости RSS
Партнерский контент