«Спартак» замучился с сушняком после большой вечеринки. И потерял очки

Почти каждый испытывал такое состояние. Ты открываешь глаза и сразу щуришься, потому что свет остро бьёт по глазам. Зрение расфокусировано, ты пытаешься поймать в объективе хотя бы потолок, а следующая задача — понять, где вообще ты, чёрт возьми, находишься. Установив локацию, ты удивляешься тому, что в сумке куча чужих вещей, не находишь свою куртку и удивляешься ещё раз — теперь тому, как добрался по холоду без куртки.

Медленными, вымаливающими пощады шагами ты по стене ползёшь до кухни, где заходящимися от тремора руками наливаешь себе стакан воды. Затем подползаешь к аптечке и достаёшь аспирин — первая таблетка из трясущихся рук, конечно, выпадает и закатывается под холодильник. Вторую ты уже положил в рот, но тут забываешь, где оставил стакан. А проглотить таблетку без воды не можешь — во рту пересохло так, будто ночью там играли классический матч Серии А.

А потом ты внезапно осознаёшь, что на сегодня у тебя дела, которые ты никак не можешь отложить.

В таком состоянии дикого похмелья оказался после выноса «Севильи» «Спартак». Ирония календаря состояла в том, что следом команде предстоял худший из возможных соперников — «Амкар» играет с монотонностью раскачивания на стуле, а после дикой вечеринки тебя мутит от любых монотонных движений. И «Спартак» не справился. Давил, наседал, много бил издали, но момент создал по большому счёту всего один — Фернандо и Мельгарехо ближе к концу первого тайма передали аспирин Промесу, который получил чистый выход один в один. Накануне, когда здесь была тусовка под гимн Лиги чемпионов, такой мяч легко засосало бы в ворота, но в этот раз таблетка у Промеса выпала и закатилась под холодильник. А на вторую, после удара со штрафного от Фернандо, не хватило глотка воды — мяч попал в перекладину.

«Амкар» прекрасно понимал состояние соперника и был намерен честно пользоваться всеми плюсами своего положения. Осознавая, что «Спартаку» нельзя давать разбегаться и получить проблеск куража, Пермь перекрыла вообще все ходы для контратак. Лишь однажды, во втором тайме «Спартак» мог убежать три в три, но находившийся в идеальном положении Попов отдал очень плохой пас на Промеса, затормозивший атаку на несколько световых лет. Совпадение или нет, но почти сразу болгарин был заменён.

Монотонность игры делала, конечно, её не самой привлекательной для зрителей. Ударов в створ не было, мяч почти 80% держался у игроков в красных майках, но они не справлялись с последствиями великой лигочемпионской ночи. Более того, в концовке сохранивший на неделе куда больше сил «Амкар» мог и обязан был побеждать. Сначала Идову воспользовался коллективной комой оборонительной линии хозяев и бил из совершенно открытой позиции, но не попал в рамку, затем он же прокинул мяч в штрафной мимо Селихова и получил по ногам — стопроцентный пенальти, который видели все, кроме арбитра Павла Кукуяна.

Наконец вышедший на замену Бодул ловко убрал в кювет защитника и здорово пробил в дальний — это было первое попадание в створ от гостей, и если бы не совершивший шикарное спасение Селихов, оно принесло бы Перми ещё два очка. Но Селихов выручил.

Это был очень поучительный матч для «Спартака», и очень хорошо, что он случился. Во-первых, даже самых заотмечавшихся болельщиков команды такая игра вернула из нарнийского шкафа — а команде тем более даёт ясный сигнал о необходимости продолжения работы. Во-вторых, победы на кураже и эмоциях, которые были в прошлом сезоне и которая случилась в середине недели, — это круто, но куда важнее научиться выигрывать рутинные матчи, где эмоций никак не найти. Только в таких победах проявляется признак настоящего класса без примесей. «Спартаку» пока этого класса хватает далеко не всегда.