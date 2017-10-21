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Массимо Каррера, ФК «Спартак» Москва
Текст: Даниил Бороздин
Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

Каррера: будем догонять «Зенит» до самого конца

Тренер «Спартака» уверяет, что у команды всё в порядке с мотивацией, а Гаджи Гаджиев расстроен мелкими деталями.
21 октября 2017, суббота. 22:55 Футбол

Пресс-конференция Массимо Карреры прошла необычно быстро. Главный тренер «Спартака» был явно недоволен результатом встречи, но обвинять в безголевой ничьей никого не стал. Прежде всего журналистов интересовало состояние Андрея Ещенко.

— Он устал, повреждения нет.

— Чего сегодня не хватило «Спартаку», чтобы взломать оборону «Амкара»?
— У нас были голевые моменты. Игра бы изменилась, забей мы в первом тайме. Нелегко играть против команды, которая обороняется вдесятером на своей половине поля. Мы знали, что будет тяжело. «Амкар» хорошо защищается.

— Согласны ли вы с тем, что «Спартак» скорее приобрёл очко? На повторах видно, что пенальти был.
— Не знаю, был ли пенальти. Я был далеко и не видел.

— Может, после матча с «Севильей» «Спартаку» не хватило эмоций?
— Нет, я не согласен, — отрезает Каррера – «Спартак» играл в футбол, атаковал все 90 минут. Ребята боролись до самого конца матча, мотивация и эмоции были.

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Это был матч-похмелье на «Открытие Арене».

— Возможно ли появление резервных игроков в ближайшем кубковом матче?
— Нет игроков стартового состава и постоянных запасных, есть игроки «Спартака». С завтрашнего дня мы начнем готовиться к кубковому матчу и будем думать, какой состав выставить.

— Насколько вероятно, что появятся именно молодые игроки? – журналист осознал, что Массимо не понравилась характеристика «резервные игроки». — Видно, что сегодня футболисты потратили много сил, а впереди очень важная Лига чемпионов.
— Конечно, молодые могут появиться или не появиться, — интригует Каррера – Повторюсь, мы будем думать, какой состав выставлять.

— Ребят, давайте уважать друг друга и не задавать сразу по 3-5 вопросов, — призывает пресс-атташе Леонид Трахтенберг, – ведь кто-то ещё хочет спросить, и получается не очень красиво.

— Насколько эта ничья плачевна, учитывая сложный матч «Зенита» завтра? Был реальный шанс подобраться, но «Спартак» этого не сделал.
— Конечно, неприятно. Мы играли, старались победить, но не получилось. Это футбол, и мы должны принять этот результат. Мы сделали всё, чтобы победить, но не получилось, и я не могу жаловаться ни на кого.

— Можно ли сказать, что эта ничья выбивает «Спартак» из гонки за чемпионство?
— Мы будем догонять до самого конца. Чемпионат не закончился!

Лаконичного Карреру сменяет многословный Гаджиев. Гаджи Муслимович начал с короткого комментария по игре.

— Игра проходила примерно так, как предполагалось. «Спартак» владел преимуществом, контролировал мяч, но не смог забить. У него были моменты в первом тайме, во втором же тайме опасных атак не было. Мы упустили момент в концовке.

— Вы скорее расстроены или рады этому результату?
— 0:0 со «Спартаком» — я не могу быть расстроен. Тем более после того, как они выиграли 5:1 у «Севильи». Ту победу и мы праздновали, ведь это победа всего нашего футбола. В общем, результатом доволен, но если говорить о более мелких деталях, то скорее расстроен. Надо попадать по мячу в голевой ситуации! Попал бы – и, даже если бы Селихов вытащил, было бы приятнее на душе! А когда игрок мажет, огорчаешься.

— Судя по повтору, пенальти в ворота «Спартака» был железобетонный. Видели ли вы момент?
— Нет, момент не видел, но по вопросу во флэш-интервью понял, что пенальти был.

— Можно ли сказать, что сегодня судьба вернула вам то, что отобрала здесь, на «Открытии» год назад?
— Судьба-судьбинушка-судьба, подруга ты неверная! – цитирует Славу Медяника Гаджиев – Судьба ли это или футбол, в котором роль случайности несколько выше, чем, например, в баскетболе? Там вероятность победы более классной команды более очевидна. И хорошо, что у нас такая либеральная игра, где команды, укомплектованные не так, как топ-клубы, имеют свой шанс.

— Когда команда была на последнем месте, вы говорили, что «Амкар» исправит ситуацию. Откуда была такая уверенность?
— Изначально я говорил, что мы не готовы к сезону. Но потихонечку мы восстанавливали качества, которые неплохо проявляли ещё в отдельных играх прошлого сезона. Мы находили внутренние ресурсы. Была проблема в опорной зоне: 4-5 месяцев не тренировался травмированный Огуде, Йовича продали в «Црвену Звезду». Но мы прибавляли.

— Готов ли такой «Спартак» навязать борьбу за чемпионство лидерам?
— Не могу судить по одной игре. Вся борьба ещё впереди. «Спартак» по потенциалу не уступает «Зениту» и «Локомотиву». Были внутренние проблемы: травмы, потери очков на старте сезона. Главное, что есть уровень, возможности, а как они их реализуют, неизвестно.

— Насколько велик вклад Евсеева в прогресс команды?
— Вклад каждого из работников часто не оценивается по достоинству. Мы не говорим о врачах, тренерах по физподготовке, помощниках и других. В профессиональной команде все чётко должны выполнять свою работу. Евсеев — хороший помощник. Когда Вадим уходил, он попросил поработать во второй лиге. Получил опыт, но в ПФЛ гораздо хуже организация, работа тяжелее. РФПЛ интереснее. Я позвонил ему, предложил вернуться и рад, что он согласился.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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ФК Спартак Массимо Каррера
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