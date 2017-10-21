«Нам проще с «Севильей», чем с «Амкаром». Глушаков и Таски объяснили всё

«В этом сезоне «Спартак» сильнее, чем в предыдущем». Как вам такое утверждение?

Одна из функций капитана – общение со СМИ. Это нигде не прописано, но подразумевается. Несмотря на потерю очков, к журналистам вышел именно Глушаков.

– Планировали вскрывать оборону «Амкара» за счет флангов. Хотели забить быстрый гол. Увы, не получилось. Если бы отличились Ивелин и Квинси, то исход был бы в нашу пользу. Все расстроены. И без того уже много очков потеряли.

– Слишком много сил потратили на «Севилью»?

– Никто и не думал праздновать после победы в Лиге чемпионов. Обрадовались результату и забыли. Мы знали, что с «Амкаром» будет трудно. Стечение обстоятельств, что не забили.

– «Спартак» все еще участвует в чемпионской гонке?

– Все участвуют.

«Амкар» слабо начал сезон – два очка в первых семи матчах. Зато в следующих семи – четыре победы и лишь один пропущенный мяч! О причинах успеха рассказал полузащитник пермяков Брайн Идову:

– 0:0 со «Спартаком» в Москве – хороший результат, хотя я не забил свой момент. А еще судья не поставил стопроцентный пенальти.

– «Спартак» стал слабее по сравнению с прошлым сезоном?

– Год назад был похожий матч. Просто тогда Глушаков попал, а сегодня – нет. У красно-белых команда такая же сбалансированная, такая же мотивированная. На мой взгляд, «Спартак» не стал слабее. По подбору игроков даже сильнее – за счёт Селихова и Джикии в том числе.

– «Амкар» последнее время играет стабильно и с топ-клубами, и с аутсайдерами.

– Нам с топ-клубами даже комфортнее. Соперники раскрываются, появляются свободные зоны. На выезде пока играем успешнее, чем дома.

«Спартак» замучился с сушняком после большой вечеринки. И потерял очки Это был матч-похмелье на «Открытие Арене».

Мысль про открытый/закрытый футбол продолжил защитник «Спартака» Сердар Таски:

– «Севильи» отгрузили пять мячей, а «Спартаку» – ноль. Как так?

– Нам удобнее бороться с командами вроде «Севильи», которые играют в футбол. «Амкар» поставил «автобус» у ворот. Они не шли вперед, а рассчитывали только на контратаки. Хотя если бы мы забили в первом тайме, то дальше было бы намного проще. Нам нужно было побеждать, потому что ЦСКА или «Зенит» точно потеряют завтра очки. А, возможно, и обе команды.

– Сегодня на поле было много стычек. Почему после фолов команды шли выяснять отношения?

– Мы хотели победить. Отсюда и эмоции.

– Когда Каррере не придётся делать вынужденную замену из-за повреждений?

– Ох… Надеюсь, в следующей игре. У нас матчи каждые три дня, поэтому травм стало больше в сравнении с прошлым сезоном. Ждем, когда все вернуться в состав: Зобнин, Зе Луиш, Ребров, Самедов… Травмированные ребята приходят к нам в раздевалку подбадривают, поддерживают, мотивируют. Это показатель того, что у нас хорошая атмосфера в коллективе.

– Какова ситуация с вашим контрактом?

– Соглашение рассчитано до лета 2018 года. Мы уже общались с клубом по поводу продления. Я бы хотел остаться в «Спартаке». Я тут счастлив.