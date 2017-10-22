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Александр Селихов, ФК «Спартак» Москва
Текст: «Чемпионат»
Фото: РИА Новости

Селихов: можно было ставить, признаю

Селихов признал неопределённость матча с «Амкаром», пермяки отказались от автобуса, а Месси приедет на Юг России — в обзоре дня.
22 октября 2017, воскресенье. 01:47 Футбол

Аргентина сыграет с Россией в «Лужниках» и с Нигерией в Краснодаре

Ассоциация футбола Аргентины на своём официальном сайте сообщила, что товарищеский матч между сборными России и Аргентины, намеченный на 11 ноября, состоится на стадионе «Лужники» в Москве.

Три дня спустя сборная Аргентины проведёт товарищеский матч с командой Нигерии. Эта встреча состоится на стадионе клуба «Краснодар».

Напомним, что сборная Аргентины квалифицировалась на чемпионат мира — 2018 и следующим летом выступит на турнире в России.

Что касается сборной России, то подопечные Станислава Черчесова 14 ноября сыграют с командой Испании. Предположительно матч пройдёт в Санкт-Петербурге.

Дубль Кротова принёс «Уфе» ничью в матче со «СКА-Хабаровск»

В матче 14-го тура российской Премьер-Лиги в Хабаровске местный «СКА-Хабаровск» и «Уфа» сыграли вничью. Встреча завершилась со счётом 2:2.

На 11-й минуте Александр Димидко вывел хозяев вперёд, а ближе к концу первого тайма Денис Дедечко сделал счёт 2:0.

Во втором тайме хабаровская команда упустила преимущество в два мяча. На 54-й минуте Вячеслав Кротов один мяч отыграл, а на 72-й сумел оформить дубль.

В таблице российского чемпионата «СКА-Хабаровск» (12 очков) располагается на 15-й строчке, а «Уфа» (18) — на седьмой.

«Амкар» ответил «Спартаку»: для нас автобус — это средство передвижения

Пресс-служба «Амкара» после ничьей команды со «Спартаком» (0:0) в 14-м туре РФПЛ ответила на сообщение в официальном «твиттере» красно-белых.

«Объехать автобус» так и не удалось», — отреагировала пресс-служба «Спартака» на ничью с «Амкаром». В ответ пермская команда опубликовала фотографию автобуса с подписью: «Для нас автобус — это средство передвижения. А оборона у нас прочная, да — 5 игр не пропускаем».

«Спартак», набрав 21 очко, занимает четвёртое место в турнирной таблице РФПЛ. «Амкар» (16) — 12-й.

Селихов — о неназначенном пенальти в его ворота: можно было ставить, признаю

Вратарь «Спартака» Александр Селихов изменил мнение по поводу эпизода с неназначенным пенальти в его ворота в конце матча 14-го тура РФПЛ с «Амкаром» (0:0).

После игры защитник пермяков Брайн Идову заявил, что Селихов нарушил на нём правила, а судья должен был назначить пенальти в пользу «Амкара». Сам голкипер в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Карповым сказал, что «Идову всё грамотно делал, но пенальти не было».

Спустя некоторое время Селихов написал в «Инстаграме»: «Можно было ставить, признаю...».

«Рубин» и «Динамо» сыграли вничью в Казани

«Рубин» и «Динамо» сыграли вничью в матче 14-го тура российской футбольной Премьер-Лиги. Встреча проходила в Казани на стадионе «Казань Арена» и завершилась со счетом 0:0.

В первом тайме было много борьбы в центре поля, но опасных моментов почти не возникало. После перерыва хозяева завладели преимуществом, но гостей несколько раз выручил Антон Шунин.

«Рубин» с 18 очками занимает седьмое место в турнирной таблице российской футбольной Премьер-Лиги. «Динамо», которое набрало 14 баллов, находится на 13-й строчке.

«Тосно» и «Ростов» сыграли вничью в Санкт-Петербурге

В матче 14-го тура российской Премьер-Лиги на стадионе «Петровский» в Санкт-Петербурге «Тосно» и «Ростов» сыграли вничью со счётом 1:1.

Хозяева поля вышли вперёд на 17-й минуте — Евгений Марков переправил мяч в ворота головой в результате стандартного положения.

Отыграться гости сумели на 56-й минуте, когда Сверрир Ингасон реализовал пенальти, назначенный за фол на Александре Зуеве.

Подопечные Леонида Кучука сумели прервать серию из четырёх поражений кряду. При этом серия без побед «Ростова» составляет восемь матчей.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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