Селихов: можно было ставить, признаю

Селихов признал неопределённость матча с «Амкаром», пермяки отказались от автобуса, а Месси приедет на Юг России — в обзоре дня.

Аргентина сыграет с Россией в «Лужниках» и с Нигерией в Краснодаре

Ассоциация футбола Аргентины на своём официальном сайте сообщила, что товарищеский матч между сборными России и Аргентины, намеченный на 11 ноября, состоится на стадионе «Лужники» в Москве.



Три дня спустя сборная Аргентины проведёт товарищеский матч с командой Нигерии. Эта встреча состоится на стадионе клуба «Краснодар».

Напомним, что сборная Аргентины квалифицировалась на чемпионат мира — 2018 и следующим летом выступит на турнире в России.



Что касается сборной России, то подопечные Станислава Черчесова 14 ноября сыграют с командой Испании. Предположительно матч пройдёт в Санкт-Петербурге.

Дубль Кротова принёс «Уфе» ничью в матче со «СКА-Хабаровск»

В матче 14-го тура российской Премьер-Лиги в Хабаровске местный «СКА-Хабаровск» и «Уфа» сыграли вничью. Встреча завершилась со счётом 2:2.



На 11-й минуте Александр Димидко вывел хозяев вперёд, а ближе к концу первого тайма Денис Дедечко сделал счёт 2:0.



Во втором тайме хабаровская команда упустила преимущество в два мяча. На 54-й минуте Вячеслав Кротов один мяч отыграл, а на 72-й сумел оформить дубль.



В таблице российского чемпионата «СКА-Хабаровск» (12 очков) располагается на 15-й строчке, а «Уфа» (18) — на седьмой.

«Амкар» ответил «Спартаку»: для нас автобус — это средство передвижения

Пресс-служба «Амкара» после ничьей команды со «Спартаком» (0:0) в 14-м туре РФПЛ ответила на сообщение в официальном «твиттере» красно-белых.



«Объехать автобус» так и не удалось», — отреагировала пресс-служба «Спартака» на ничью с «Амкаром». В ответ пермская команда опубликовала фотографию автобуса с подписью: «Для нас автобус — это средство передвижения. А оборона у нас прочная, да — 5 игр не пропускаем».

«Спартак», набрав 21 очко, занимает четвёртое место в турнирной таблице РФПЛ. «Амкар» (16) — 12-й.

Селихов — о неназначенном пенальти в его ворота: можно было ставить, признаю

Вратарь «Спартака» Александр Селихов изменил мнение по поводу эпизода с неназначенным пенальти в его ворота в конце матча 14-го тура РФПЛ с «Амкаром» (0:0).



После игры защитник пермяков Брайн Идову заявил, что Селихов нарушил на нём правила, а судья должен был назначить пенальти в пользу «Амкара». Сам голкипер в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Карповым сказал, что «Идову всё грамотно делал, но пенальти не было».



Спустя некоторое время Селихов написал в «Инстаграме»: «Можно было ставить, признаю...».

«Рубин» и «Динамо» сыграли вничью в Казани

«Рубин» и «Динамо» сыграли вничью в матче 14-го тура российской футбольной Премьер-Лиги. Встреча проходила в Казани на стадионе «Казань Арена» и завершилась со счетом 0:0.



В первом тайме было много борьбы в центре поля, но опасных моментов почти не возникало. После перерыва хозяева завладели преимуществом, но гостей несколько раз выручил Антон Шунин.

«Рубин» с 18 очками занимает седьмое место в турнирной таблице российской футбольной Премьер-Лиги. «Динамо», которое набрало 14 баллов, находится на 13-й строчке.

«Тосно» и «Ростов» сыграли вничью в Санкт-Петербурге

В матче 14-го тура российской Премьер-Лиги на стадионе «Петровский» в Санкт-Петербурге «Тосно» и «Ростов» сыграли вничью со счётом 1:1.



Хозяева поля вышли вперёд на 17-й минуте — Евгений Марков переправил мяч в ворота головой в результате стандартного положения.



Отыграться гости сумели на 56-й минуте, когда Сверрир Ингасон реализовал пенальти, назначенный за фол на Александре Зуеве.



Подопечные Леонида Кучука сумели прервать серию из четырёх поражений кряду. При этом серия без побед «Ростова» составляет восемь матчей.