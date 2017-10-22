«Албин о поле на «Крестовском»: есть такой зверь – крот…»

Сборная России сыграет товарищеский матч с Испанией в Санкт-Петербурге
kpmed:
— С Аргентиной в Питере было бы забавнее)
baidinskiy:
— И Манчини как на рынок пришёл бы: «Хочу этого и ещё вон того))))))
Макгрегор: из-за моего акцента Слуцкий понятия не имеет, о чём я ему говорю
andruharapira:
— Слава богу, я знаю имя вратаря «Халла» и заходил в новость без каких-либо надежд.
«Реал» близок к приобретению бразильца Алана
Grupav
— Гинер: у нас тоже есть Алан, вы готовы раскошелиться?
Месси и три игрока «Зенита» вызваны в сборную Аргентины на матч с Россией
spartak-tolkopobeda:
— Интереснее была бы новость: Месси и три игрока сборной Аргентины вызваны в «Зенит» на матч с «Уралом».
Семёнов: Лапочкин не поставил железный пенальти в ворота «Спартака»
empty-street:
— Самое интересное про судей можно услышать после фразы "… про судей говорить не хочу. Но..."
Масалитин: в чемпионате России более осмысленный футбол, чем в Англии
azzz:
— Даже, видимо, чересчур глубокомысленный. Прям философский. Настолько, что аж не до футбола.
samoxa98:
— Как всегда при Уткине защитники в Испании творят что-то необычное.
Юран — о состоянии газона в Брянске: на таком г… играть сложно
ukus-suaresa:
— А что, слово «газон» уже ругательное? :D
ramilich:
— Федун: Золотые слова, Денис! Всегда хотел платить 250 тысяч рублей в месяц, а не 3 миллиона евро в год. Приходи в офис — мы тебе контракт переоформим.
Президент «Ростова»: Кучук уволен не будет, кредит доверия на три года точно
mishgan161:
— Леонид Кучук не будет уволен. Мы на него взяли очень большой кредит. На три года точно.
Орлов: не нужен «Зениту» Халк, и никто не нужен. Уже есть состав достаточный
spamclownforever:
— Орлов: не нужен «Зениту» ни Халк, ни «Газпром», ни футбол — никто не нужен… Кроме меня, никто «Зениту» не нужен!)
Орлов: у «Зенита» вообще соперник — это сам «Зенит»
FerdInandonInho:
— Получается, что вчера «Зенит» проиграл «Зениту». Т.е. «Зенит» выиграл. Можно поздравить Г. Орлова.
«Локомотив» проведёт мероприятия в стиле Хэллоуина перед игрой с «Краснодаром»
modzhahed:
— Тарасов возьмёт в руки косу и станет всех кромсать?
thered:
— Раскрыт секрет Комбарова. Оказывается, он — вратарь!
«Ливерпуль» со счётом 7:0 разгромил «Марибор»
micki22:
— Всё, что у «Спартака» не залезло в ворота Марибора, впихнули «Севилье».
Всё что у «Ливерпуля» не залезло в ворота «Спартака», запихнули «Марибору».
empty-netter:
— Шатал сб. Голландии до того, как это стало мейнстримом…
amkarperm59:
— Окончен бал,
Погасли свечи,
Денис Колодин,
Добрый вечер…
(Г.Черданцев «Неизданное»)
Червиченко: видимо, этот день где-то в календаре отмечен как день «Спартака»
panda-grey:
— Когда полыхает, но не подаешь виду.
Манчини: не знаю, почему поле на стадионе «Зенита» не заменили во время паузы
borrachito:
— Албин: есть такой зверь — крот…
Симонян: Мельгарехо – это «скорая помощь» для «Спартака»
vvas:
— Лоренсо — скорая помощь! Комбаров — МЧС! Промес — ракетные войска! А Глушаков — это похороны!
На автобус «Спартака» вписаны имена фанатов, не пропустивших матчи сезона-16/17
lewengook:
— В московском «Динамо» пошли ещё дальше — нанесли на автобус клуба имена ВСЕХ болельщиков «Динамо»!
modzhahed:
— Интересно, играли по правилам или по понятиям?
vvvvvvchampionatru:
— Ужасно не хватало Оланаре. Был бы Оланаре — всё можно было бы свалить на него.
brunotreshkin:
— Судя по темпу игры, песня была «Медлячок, чтобы ты заплакала».
coxswain16:
— Даже у Комбарова есть сухой матч ЛЧ, а у Игоряна нет.