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Текст: Максим Саблин
Фото: РИА Новости

«Албин о поле на «Крестовском»: есть такой зверь – крот…»

На «Крестовском» появились новые вредители, а «Урал» играет по тюремным понятиям. Лучшие комментарии читателей «Чемпионата»!
22 октября 2017, воскресенье. 09:00 Футбол

Сборная России сыграет товарищеский матч с Испанией в Санкт-Петербурге

kpmed:
— С Аргентиной в Питере было бы забавнее)
baidinskiy:
— И Манчини как на рынок пришёл бы: «Хочу этого и ещё вон того))))))

Макгрегор: из-за моего акцента Слуцкий понятия не имеет, о чём я ему говорю

andruharapira:
— Слава богу, я знаю имя вратаря «Халла» и заходил в новость без каких-либо надежд.

«Реал» близок к приобретению бразильца Алана

Grupav
— Гинер: у нас тоже есть Алан, вы готовы раскошелиться?

Месси и три игрока «Зенита» вызваны в сборную Аргентины на матч с Россией

spartak-tolkopobeda:
— Интереснее была бы новость: Месси и три игрока сборной Аргентины вызваны в «Зенит» на матч с «Уралом».

Семёнов: Лапочкин не поставил железный пенальти в ворота «Спартака»

empty-street:
— Самое интересное про судей можно услышать после фразы "… про судей говорить не хочу. Но..."

Масалитин: в чемпионате России более осмысленный футбол, чем в Англии

azzz:
— Даже, видимо, чересчур глубокомысленный. Прям философский. Настолько, что аж не до футбола.

Видео: Годин обыграл Месси «финтом Зидана»

samoxa98:
— Как всегда при Уткине защитники в Испании творят что-то необычное.

Юран — о состоянии газона в Брянске: на таком г… играть сложно

ukus-suaresa:
— А что, слово «газон» уже ругательное? :D

ramilich:
— Федун: Золотые слова, Денис! Всегда хотел платить 250 тысяч рублей в месяц, а не 3 миллиона евро в год. Приходи в офис — мы тебе контракт переоформим.

Президент «Ростова»: Кучук уволен не будет, кредит доверия на три года точно

mishgan161:
— Леонид Кучук не будет уволен. Мы на него взяли очень большой кредит. На три года точно.

Орлов: не нужен «Зениту» Халк, и никто не нужен. Уже есть состав достаточный

spamclownforever:
— Орлов: не нужен «Зениту» ни Халк, ни «Газпром», ни футбол — никто не нужен… Кроме меня, никто «Зениту» не нужен!)

Орлов: у «Зенита» вообще соперник — это сам «Зенит»

FerdInandonInho:
— Получается, что вчера «Зенит» проиграл «Зениту». Т.е. «Зенит» выиграл. Можно поздравить Г. Орлова.

«Локомотив» проведёт мероприятия в стиле Хэллоуина перед игрой с «Краснодаром»

modzhahed:
— Тарасов возьмёт в руки косу и станет всех кромсать?

«Спартак» разгромил «Севилью» в матче Лиги чемпионов

thered:
— Раскрыт секрет Комбарова. Оказывается, он — вратарь!

«Ливерпуль» со счётом 7:0 разгромил «Марибор»

micki22:
— Всё, что у «Спартака» не залезло в ворота Марибора, впихнули «Севилье».
Всё что у «Ливерпуля» не залезло в ворота «Спартака», запихнули «Марибору».

Денис Колодин завершил игровую карьеру

empty-netter:
— Шатал сб. Голландии до того, как это стало мейнстримом…

amkarperm59:
— Окончен бал,
Погасли свечи,
Денис Колодин,
Добрый вечер…

(Г.Черданцев «Неизданное»)

Червиченко: видимо, этот день где-то в календаре отмечен как день «Спартака»

panda-grey:
— Когда полыхает, но не подаешь виду.

Манчини: не знаю, почему поле на стадионе «Зенита» не заменили во время паузы

borrachito:
— Албин: есть такой зверь — крот…

Симонян: Мельгарехо – это «скорая помощь» для «Спартака»

vvas:
— Лоренсо — скорая помощь! Комбаров — МЧС! Промес — ракетные войска! А Глушаков — это похороны!

На автобус «Спартака» вписаны имена фанатов, не пропустивших матчи сезона-16/17

lewengook:
— В московском «Динамо» пошли ещё дальше — нанесли на автобус клуба имена ВСЕХ болельщиков «Динамо»!

«Урал» провёл товарищеский матч с заключёнными

modzhahed:
— Интересно, играли по правилам или по понятиям?

ЦСКА проиграл «Базелю» в домашнем матче Лиги чемпионов

vvvvvvchampionatru:
— Ужасно не хватало Оланаре. Был бы Оланаре — всё можно было бы свалить на него.

Фанаты ЦСКА спели песню Басты, Джака и Оберлин огорчили Акинфеева. Фоторепортаж

brunotreshkin:
— Судя по темпу игры, песня была «Медлячок, чтобы ты заплакала».

coxswain16:
— Даже у Комбарова есть сухой матч ЛЧ, а у Игоряна нет.

«Из «Севильи» сделали посмешище». Что пишут в Испании о победе «Спартака»
Ещё там сравнили унижение своей команды с парилкой в русской бане.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
ПФК ЦСКА Сборная России — Футбол Лионель Месси Комментарии читателей Стадион «Крестовский»
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22 октября 2017, воскресенье
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