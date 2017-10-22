«Албин о поле на «Крестовском»: есть такой зверь – крот…»

На «Крестовском» появились новые вредители, а «Урал» играет по тюремным понятиям. Лучшие комментарии читателей «Чемпионата»!

Сборная России сыграет товарищеский матч с Испанией в Санкт-Петербурге



kpmed:

— С Аргентиной в Питере было бы забавнее)

baidinskiy:

— И Манчини как на рынок пришёл бы: «Хочу этого и ещё вон того))))))



Макгрегор: из-за моего акцента Слуцкий понятия не имеет, о чём я ему говорю



andruharapira:

— Слава богу, я знаю имя вратаря «Халла» и заходил в новость без каких-либо надежд.

«Реал» близок к приобретению бразильца Алана



Grupav

— Гинер: у нас тоже есть Алан, вы готовы раскошелиться?

Месси и три игрока «Зенита» вызваны в сборную Аргентины на матч с Россией



spartak-tolkopobeda:

— Интереснее была бы новость: Месси и три игрока сборной Аргентины вызваны в «Зенит» на матч с «Уралом».



Семёнов: Лапочкин не поставил железный пенальти в ворота «Спартака»



empty-street:

— Самое интересное про судей можно услышать после фразы "… про судей говорить не хочу. Но..."



Масалитин: в чемпионате России более осмысленный футбол, чем в Англии



azzz:

— Даже, видимо, чересчур глубокомысленный. Прям философский. Настолько, что аж не до футбола.

Видео: Годин обыграл Месси «финтом Зидана»

samoxa98:

— Как всегда при Уткине защитники в Испании творят что-то необычное.



Юран — о состоянии газона в Брянске: на таком г… играть сложно



ukus-suaresa:

— А что, слово «газон» уже ругательное? :D

ramilich:

— Федун: Золотые слова, Денис! Всегда хотел платить 250 тысяч рублей в месяц, а не 3 миллиона евро в год. Приходи в офис — мы тебе контракт переоформим.



Президент «Ростова»: Кучук уволен не будет, кредит доверия на три года точно



mishgan161:

— Леонид Кучук не будет уволен. Мы на него взяли очень большой кредит. На три года точно.



Орлов: не нужен «Зениту» Халк, и никто не нужен. Уже есть состав достаточный



spamclownforever:

— Орлов: не нужен «Зениту» ни Халк, ни «Газпром», ни футбол — никто не нужен… Кроме меня, никто «Зениту» не нужен!)



Орлов: у «Зенита» вообще соперник — это сам «Зенит»



FerdInandonInho:

— Получается, что вчера «Зенит» проиграл «Зениту». Т.е. «Зенит» выиграл. Можно поздравить Г. Орлова.



«Локомотив» проведёт мероприятия в стиле Хэллоуина перед игрой с «Краснодаром»



modzhahed:

— Тарасов возьмёт в руки косу и станет всех кромсать?

«Спартак» разгромил «Севилью» в матче Лиги чемпионов

thered:

— Раскрыт секрет Комбарова. Оказывается, он — вратарь!

«Ливерпуль» со счётом 7:0 разгромил «Марибор»



micki22:

— Всё, что у «Спартака» не залезло в ворота Марибора, впихнули «Севилье».

Всё что у «Ливерпуля» не залезло в ворота «Спартака», запихнули «Марибору».

Денис Колодин завершил игровую карьеру

empty-netter:

— Шатал сб. Голландии до того, как это стало мейнстримом…



amkarperm59:

— Окончен бал,

Погасли свечи,

Денис Колодин,

Добрый вечер…



(Г.Черданцев «Неизданное»)



Червиченко: видимо, этот день где-то в календаре отмечен как день «Спартака»



panda-grey:

— Когда полыхает, но не подаешь виду.

Манчини: не знаю, почему поле на стадионе «Зенита» не заменили во время паузы



borrachito:

— Албин: есть такой зверь — крот…



Симонян: Мельгарехо – это «скорая помощь» для «Спартака»



vvas:

— Лоренсо — скорая помощь! Комбаров — МЧС! Промес — ракетные войска! А Глушаков — это похороны!



На автобус «Спартака» вписаны имена фанатов, не пропустивших матчи сезона-16/17



lewengook:

— В московском «Динамо» пошли ещё дальше — нанесли на автобус клуба имена ВСЕХ болельщиков «Динамо»!

«Урал» провёл товарищеский матч с заключёнными

modzhahed:

— Интересно, играли по правилам или по понятиям?

ЦСКА проиграл «Базелю» в домашнем матче Лиги чемпионов

vvvvvvchampionatru:

— Ужасно не хватало Оланаре. Был бы Оланаре — всё можно было бы свалить на него.

Фанаты ЦСКА спели песню Басты, Джака и Оберлин огорчили Акинфеева. Фоторепортаж

brunotreshkin:

— Судя по темпу игры, песня была «Медлячок, чтобы ты заплакала».



coxswain16:

— Даже у Комбарова есть сухой матч ЛЧ, а у Игоряна нет.