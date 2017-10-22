Комбаров стал вратарём. Витиньо – электриком…

Как Кержаков поздравил тёщу, почему Ригони забрал мяч, а Комбаров – вратарские перчатки Селихова – в обзоре футбольных соцсетей.

Начинаем обзор социальных сетей со «Спартака». Во вторник красно-белые провели феноменальный матч против «Севильи», закончившийся со счётом 5:1. Главным героем той встречи стал не Александр Селихов и даже не Квинси Промес, а Дмитрий Комбаров. Вы ведь ещё не забыли, как он вынес мяч?

Вопрос дня. «Спартак» — «Севилья» — 5:1: вы в шоке? Эмоциями от одной из самых впечатляющих еврокубковых побед красно-белых делятся эксперты и читатели «Чемпионата».

А вот ЦСКА в Лиге чемпионов в очередной раз не повезло. В матче с «Базелем» «армейцы» не смогли забить ни одного гола и пропустили два. Наверное, поэтому нападающий Витиньо и защитник Марио Фернандес решили попробовать себя в новом амплуа.

Беззубый и безобидный. Каким швейцарцы увидели ЦСКА Отсутствие моментов и вдохновения, споры из-за гола и Путин в онлайн-трансляции – матч «армейцев» с «Базелем» глазами иностранных СМИ.

Но вернёмся к приятному. 17 октября братьям Антону и Алексею Миранчукам исполнилось 22 года. А спустя три дня Антон забил свой первый гол за «Локомотив» и стал лучшим игроком матча с «Шерифом».

Вы задержаны. «Шериф» заставил «Локомотив» отбиваться Отдохнуть перед важнейшей игрой с «Краснодаром» у «Локо» не получилось: в Тирасполе до последней минуты команда была ближе к поражению.

Удачной выдалась неделя и для «Зенита». Несмотря на поражение от тульского «Арсенала», петербуржцы успешно выступили на международной арене. Эмилиано Ригони, оформивший хет-трик в ворота «Русенбурга», даже забрал мяч в качестве сувенира.

«Зенит» опять победил — 3:1. В составе снова 8 легионеров Хет-трик Ригони, рекорд и рабона.

Нападающий «Краснодара» Фёдор Смолов тоже мог бы сейчас зажигать в Европе. Например, если бы он сменил клуб или если бы «быки» прошли квалификацию Лиги Европы. Зато освободившееся время футболист посвятил родителям. С ними он посетил новый парк, который обустроил Сергей Галицкий.

Вместе с семьёй эту неделю провёл и Александр Кержаков, посетив юбилей тёщи. Все знают о дружбе лучшего бомбардира России с музыкантом Сергеем Шнуровым. Видимо, именно он научил Кержакова петь. А вот над репертуаром нужно бы поработать.

Вернёмся к сборным. Сборная Нидерландов на чемпионат мира уже точно не приедет. Но Квинси Промес не унывает. Специально для своих подписчиков и болельщиков он опубликовал видео о своей жизни в России.

Сборная Молдавии тоже на турнир в России отобраться не смогла. Но заслуг полузащитника и капитана «Ростова» Александра Гацкана это ничуть не умаляет. Так что своё место на троне он занял абсолютно справедливо.