Лучшее решение года. «Барселона» предлагает Месси пожизненный контракт

Летом «Барселону» было трудно узнать. Она пряталась под какой-то странной маской, которая больше подошла бы клубу без амбиций. Странные трансферы, странные заявления Хосепа Бартомеу, который до последнего момента был как будто не в курсе ухода Неймара… «Барселону» критиковали, причём по делу. Но с начала чемпионата каталонцы стали отвечать на критику игрой.

Причин удачного старта несколько, и они заслуживают отдельной статьи. В ней будут перечислены: тонкая коммуникативная работа Эрнесто Вальверде, который быстро завоевал расположение игроков; новая схема, которая отражает естественные позиции игроков и упрощает им работу; Месси. Особенно, Месси.

Как Вальверде изменил «Барселону». Это снова лучшая команда мира? После странной трансферной кампании и потери Неймара это кажется невероятным. Но, похоже, Вальверде знает, что делает.

30 лет – Месси снова тащит

Весь прошлый год аргентинец, номинально играя на правом фланге, сваливался в центр. Ему нужно вести игру, для этого нужно находиться с мячом и в центре событий. Но когда на противоположном фланге находится Неймар, такой манёвр ломает командную геометрию. Луис Энрике так и не решил, что с этим делать, но летом проблема разрешилась сама собой. Неймар ушёл, Вальверде перевёл Лео в центр, и тот зажигает.

11 голов и три ассиста в чемпионате впечатляют, но Месси вообще всё равно, где забивать. Три гола в в трёх матчах ЛЧ, хет-трик за сборную, который вывел Аргентину на ЧМ-2018. Он наконец забил Буффону – впервые в карьере. Он тащит «Барсу» на старте сезона. Только контракт всё никак не подпишет…

Дошло до абсурда: Бартомеу назвал «подписанным» соглашение, в котором было всё, кроме, собственно, подписи футболиста. Противоречивые сообщения (уже подписал/ещё не подписал) появлялись каждую неделю. Некоторые заявления клуба были откровенно странными. Например, что все документы готовы, а у игрока просто не было времени подписать. Или что существуют три контракта, и подписаны два из трёх. В конце концов сообщением о том, что контракт продлён, а у игрока просто не было времени сделать фото, пришлось удовлетвориться болельщикам. Тем временем Андрес Иньеста как-то выискал пять минут и подписал свой новый контракт с «Барсой» — до конца карьеры.

Иньеста – пример для подражания

И это было лучшее решение, которое можно представить. Впервые за несколько месяцев руководство сделало что-то, что у недовольных кулес при всём желании не могло вызвать критику. Иньеста отреагировал на контракт типично для себя: скромно. Сказал, что переполнен гордостью, и будет отдавать себя клубу до тех пор, пока сможет приносить пользу. И, кстати, уже отметил продление голом – первым за два года. Он стал первым футболистом в истории «Барселоны», с которым подписали контракт до конца карьеры. И это было красиво. Теперь на очереди следующий.

Сделав один сильный ход, Бартомеу готов к ещё более важному событию. Новый исполнительный директор Оскар Грау (предыдущий, Альберт Солер, судя по заявлению клуба, фактически сгорел на работе) сообщил, что «Барселона» предложил Месси пожизненный контракт.

Анонс этого контракта со стороны клуба – в некотором роде хитрость. Теперь все знают, как «Барселона» ценит Месси. Выбор за игроком, а клуб делает всё, чтобы его удержать. Анонсировать контракт Иньесты не пришлось, тогда о подписании объявили уже по факту. Но с Месси всё сложнее (иначе он бы уже давно продлить действующее соглашение). И вот, клуб снова ведёт себя красиво. Но не только.



Продлить контракт до конца карьеры – самое правильное, что может сделать Месси. Просто потому, что ему 30 лет, и 19 из них он провёл в Барселоне. 17 – в клубе. В 2005 году о нём впервые заговорили, но к тому моменту он учился в «Ла Масии» уже около пяти лет. Слушайте, у многих людей брак длится меньше, чем Лео играет за «Барсу». Все эти разговоры о том, что нужно выходить из зоны комфорта – абстрактны. Для Месси «Барселона» — не зона комфорта, а естественная среда обитания.

Трансфер Месси в «Манчестер Сити» всё более реален, и вот почему Лео есть над чем задуматься.

Люди иногда совершают непредсказуемые поступки, и Месси может оказаться в другом клубе. В этом случае хайпа будет столько, что Неймар впадёт в депрессию. Но если Лео останется в «Барселоне» до конца карьеры, мы получим не только ещё несколько лет гарантированно прекрасного футбола, но и – потом, когда он завершит карьеру – прекрасную историю. Стоит заглянуть немного вперёд и представить, как один из кандидатов в лучшие игроки всех времён провёл взрослую карьеру в одном клубе, а потом остался в нём ещё на долгие годы. Представили? Да это же готовая легенда. Фраза «Ты хочешь быть, как Месси?» приобретёт дополнительный смысл: не только волшебно играть в футбол, но и быть верным одной команде. И просто страшно представить, кем станет Месси для Каталонии.

Однозначно, «Барселона» сделала хорошее предложение. Лучшее, которое могла. Надо соглашаться.