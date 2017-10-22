«Русский уже был лучшим в мире». 88 лет со дня рождения Льва Яшина

Месси – не первый, Яшин – 22-й. Лучшие в футболе по версии Four Four Two Если вы считаете, что Месси – лучший игрок в истории, то с вами не согласны аналитики из Four Four Two, составившие свой рейтинг.

Пеле, Бразилия:

— Способен ли футболист из России стать лучшим в мире? А русский уже был лучшим в мире! И останется им навсегда — во всяком случае в своём амплуа. Как вы понимаете, я о Яшине.

Эйсебио, Португалия:

— Никогда не забуду дружбу с великим вратарём Яшиным. С годами всё больше склоняюсь к мнению, что как футболист я сложился во многом благодаря ему. Когда забиваешь лучшему голкиперу в истории футбола, это запоминается на всю жизнь! А я Яшину забивал. После этого вырастали крылья! Каждый раз, когда бываю в России, обязательно иду на его могилу и встречаюсь с его вдовой Валентиной. Благодарю Бога за то, что знал близко этого человека. Яшин был не просто вратарём, а господином в воротах. И большим джентльменом.

Эйсебио и Лев Яшин Фото: РИА Новости

Джимми Гривз, Англия:

— Я никак не мог забить Яшину на «Уэмбли», после игры я сказал тренеру: «Это наваждение! В воротах какой-то дьявол, ему невозможно забить.

Икер Касильяс, Испания:

— Бесспорно, он находится на вершине списка самых великих вратарей в истории футбола. Я смотрел видео с его участием, наблюдал за невероятными акробатическими сейвами одной рукой. Знаю, что он развивал вратарские способности в хоккейной команде. Это единственный голкипер, удостоившийся «Золотого мяча». Яшина называли «Чёрным Пауком». Соперники всегда боялись его, а для любой команды очень важно получить психологическое преимущество ещё до начала матча.

Питер Шилтон, Англия:

— Одним из моих героев, когда я рос в Лестере, был Яшин. Я учился у него на расстоянии. Яшин выглядел таким большим, мощным и в то же время расторопным! А ещё он носил чёрную форму, и это тоже деморализующе влияло на чужих нападающих. С его габаритами, спокойствием, да ещё и во всем чёрном он казался мне неуязвимым. У него был свой стиль! Мне тоже хотелось стать таким, и я не раз признавался себе в этом.

Дино Дзофф, Италия:

— Фабио Капелло не виноват в неудачах сборной России. Дело в низком уровне российского футбола. А ведь я помню времена Яшина и Численко, когда русских боялись в Европе.

Франц Беккенбауэр, Германия:

— В 1958 году мы играли в Рио-де-Жанейро, и тогда я впервые увидел Яшина. Был восхищён! Подружился со Львом, он меня несколько раз приглашал в Москву, в том числе в свою квартиру.

Франц Беккенбауэр и Лев Яшин Фото: РИА Новости

Бернд Лено, Германия:

— Я слышал про Яшина от отца. Но игру его не видел. Отец говорил, что Яшин был супервратарём.

Стипе Плетикоса, Хорватия:

— Почему Яшин, в отличие от других вратарей, получил «Золотой мяч»? Это гений. Поэтому он и стал исключением из правил.

Сандро Маццола, Италия:

— Мне доводилось выступать против него за сборную, а пенальти, который я ему не забил, стал, наверное, одним из самых ярких моментов в истории футбольных отношений между Россией и Италией. Это был великий голкипер, который внушал спокойствие партнёрам и уже одним своим присутствием в составе смущал соперников вашей команды. Он являлся настоящей звездой того поколения, а со временем и вовсе превратился в легенду. Яшин достоин того, чтобы про него снимали кино. Такие люди служат примером для молодых поколений, и имя Яшина всегда будет громко звучать при упоминании главных звезд в истории мирового футбола. Могу ли я кого-то из нынешних голкиперов сравнить с Яшиным? Что вы! Даже близко никого нет. Он – единственный.

Гус Хиддинк, Нидерланды:

— Игоря Акинфеева рано списывать со счетов. Не забывайте, что ваш великий вратарь Яшин доиграл в сборной до 40 лет, а закончил карьеру ещё позже! Это означает, что вратари могут выступать очень долго.

Тони Шумахер, Германия:

— Голкиперы мирового класса были и в наши годы, есть они и сейчас. Сравнивать их невозможно. Кого я считаю лучшими вратарями в истории мирового футбола? Это Лев Яшин, Зепп Майер, Джанлуиджи Буффон, Тони Турек…

Адриано Буффон, Италия (отец голкипера «Ювентуса» и сборной страны Джанлуиджи Буффона):

— Когда смотрю на Доннарумму, трудно поверить, что ему сейчас столько же лет, сколько было и моему сыну, когда он начинал играть. В отличие от вратаря «Милана», Джиджи в 17 лет выглядел как ребёнок. В матче с «Лионом» он своей игрой напоминал мне великого Яшина.

Зепп Блаттер, Швейцария (бывший президент ФИФА):

— Первый чемпионат мира я посмотрел в 1954 году. Особо хочу упомянуть Яшина. На последнем ЧМ в Бразилии команды показали прекрасный футбол, а мы увидели, что голкиперы могут играть не только в воротах, но и в поле. Мануэля Нойера как раз можно сравнить с Яшиным. Яшин – Чёрная Пантера, а Нойер – «белый летун».

Гордон Бэнкс, Англия:

— Я играл против Яшина всего лишь раз, в 1963 году, в матче между сборной Англии и сборной мира. Одного тайма, проведённого с ним на поле, вполне хватило, чтобы понять: перед нами гений. Увидев же его перед игрой, невольно испытал страх. Высоченный Яшин выглядел невозмутимым и спокойным, в нём чувствовались уверенность в своих силах и хладнокровие. Видимо, это сочетание и обезоружило наших знаменитых форвардов Пейна и Гривза. И это при том, что в первом тайме мы вообще ни разу не вернулись на свою половину поля и всё время провели в атаках на ворота Яшина.



Ещё запомнилось, что публика на «Уэмбли» реагировала на Яшина даже эмоциональнее, чем на наших футболистов. Когда Лев после первого тайма уходил с поля, ему устроили настоящую овацию. Я очень жалею, что в те времена не было принято обмениваться футболками. Единственная память о встрече с Яшиным — фотокарточка со всеми участниками игры. На банкете после матча у нас было не так много времени поговорить друг с другом. Помню только, как к нему подошёл Гривз и с восхищением пожал руку – он так и не смог забить Яшину! Позже это сделал и я, но уже по другой причине. В этом матче, по сути, решалось, кто из нас должен был стать лучшим голкипером Европы. Яшин безоговорочно победил в нашем заочном споре. С этим я его и поздравил. А в скором времени он получил «Золотой мяч».



P.S.

Символическая команда мира за все времена, по мнению Йохана Круиффа, Нидерланды:

— ЯШИН, Карлос Альберто, Беккенбауэр, Гвардиола, Крол, ди Стефано, Б. Чарльтон, Гарринча, Пеле, Марадона, Кейзер.