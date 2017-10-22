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РФПЛ. ЦСКА – «Зенит» – 0:0
Текст: Олег Лысенко
Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

Извинения за «Базель» приняты. ЦСКА с «Зенитом» устроили настоящую битву

ЦСКА продлил безвыигрышную серию с «Зенитом», но своим выступлением заслужил овации трибун.
22 октября 2017, воскресенье. 18:35 Футбол

«Играли боязливо и трусливо, если это вообще можно назвать игрой», – после столь убийственной оценки любой уважающий себя профи наизнанку вывернется, лишь бы исправиться – в своих глазах, тренерских, болельщицких. В том, что ЦСКА воскресного образца будет серьёзно отличаться от самого себя вторничного, не могло быть сомнений. Не столько внешне – возможности для ротации у Виктора Гончаренко сильно ограничены, – сколько внутренне.

Единственной правильной реакцией на безоговорочное поражение был повышенный настрой на следующий матч. В котором «армейцев» ожидал, ни много ни мало, лидер сезона и самый неудобный противник последних лет. С таким для положительного результата одного рвения мало – следует быть командой во всех отношениях, собранной, организованной, дисциплинированной. Ну и непредсказуемой, насколько это возможно.

Недовольство тренера красно-синих игрой с «Базелем» вылилось в три перестановки – по одной в каждой из линий, за исключением вратарской. Но если размен Игнашевича и Миланова на Василия Березуцкого и Натхо читался, то Кучаев в качестве альтернативы Жамалетдинову представлялся не очевидной, но любопытной кандидатурой. Замысел Гончаренко, видимо, заключался в том, чтобы по максимуму сковать среднюю линию «Зенита», подавить её не только умением, но и числом. В подтверждение этой версии хозяева моментально вступали в отбор, едва потеряв мяч на чужой половине. Петербуржцы к столь нерадушному приёму оказались не вполне готовы.

Россия - Премьер-Лига. 14-й тур
22 октября 2017, воскресенье. 16:30 МСК
ЦСКА
Москва
0 : 0
Зенит
Санкт-Петербург

За первую четверть часа ЦСКА создал по меньшей мере три момента с претензией на остроту, тогда как гости – ни одного. Более или менее внимательно присматривая за Головиным, Кучаевым, Витиньо, сине-бело-голубые то и дело теряли из виду чужих защитников. Один только Алексей Березуцкий дважды за полтайма заходил на цель после угловых: с первой попытки промахнулся, зато со второй чуть не забил – гол предотвратил Лунёв. Стандарты в этот морозный вечер были не единственным веским аргументом ЦСКА в наступлении. Не меньшую, а временами даже большую опасность для «Зенита» таили набеги латералей ЦСКА. И если Щенников ограничивался прострелами да навесами, то Фернандес регулярно открывался на позиции центрального нападающего. Марио и создал самый опасный момент первого тайма. Когда уже Лунёв был не в состоянии спасти свою команду, на выручку киперу пришёл Мевля. Словенский бородач с ленточки вынес мяч.

«Зениту» до перерыва не хватало резкости, изобретательности. Роберто Манчини после «Русенборга» освежил состав всего в двух позициях, разменяв аргентинцев Краневиттера с Дриусси на россиян Ерохина и Полоза (тут вам не Европа – надо в лимит как-то вписываться), и увиденным на поле в первые 45 минут вряд ли остался доволен. Гости, имевшие на восстановление на сутки меньше соперника, ощутимо уступали ЦСКА в движении. Промежуточные нули на табло при таком раскладе выглядели далеко не худшим вариантом для лидера сезона.

Кроме десятка молодых людей в белых футболках едва ли занесёт себе в актив этот тайм и человек в чёрном. Судья Вилков с первых минут принялся как шашкой орудовать жёлтой карточкой. Тушению страстей на газоне это, мягко говоря, неважно способствовало. С таким же успехом можно тлеющие угли в мангале жидкостью для розжига гасить. Пару раз команды были готовы схлестнуться стенка на стенку, и то, что этого не произошло, не столько заслуга рефери, сколько удачное для него стечение обстоятельств. Последовательности и системности Михаилу определённо недоставало: выписывая «горчичники» одним, других он оставлял без наказания за аналогичные проступки. За 45 минут он раздал полдюжины карточек в соотношении 4:2.

Изменения в составе гостей напрашивались, но совсем не там, где произошли в перерыве. Лунёв, пожалуй, единственный из гостей не заслужил критики за полматча – он просто не смог продолжить встречу: сказалось столкновение с Мевлей. Для вышедшего на замену Лодыгина этот матч стал первым в чемпионате. Взятый от Щенникова прострел позволил Юрию без промедления почувствовать мяч.

Спустя десятиминутку после возобновления игры Манчини поднял со скамейки ещё одного недавнего «сборника», Дзюбу. Кокорин сместился на оставленный Полозом левый край атаки и безотлагательно начал доставлять мяч в штрафную в расчёте на пробивную мощь 22-го номера. Но прежде чем создать остроту в чужой штрафной, Артём отметился в заварушке на левом фланге питерской атаки. Вилков за полминуты довёл счёт предупреждений до двузначного – даже удивительно, что ни разу не повторился.

В игровом отношении второй тайм получился более равным, чем первый. Видно, коррективы, внесённые в перерыве Манчини, возымели влияние. Был момент у Ригони, а у Кокорина – и не один. Настырности Александру было не занимать – с точностью проблемы возникли. А в одном эпизоде, на 83-й минуте, банально удачи не хватило – Акинфеев её к себе приманил.

В противоположном лагере выделялся Кучаев. Пару раз «армейский» блондин сорвал аплодисменты трибун нестандартными решениями в центре поля. Он же едва не заковырял мяч в сетку после стандарта от Витиньо и нескольких противных для «Зенита» рикошетов.

Устремления Виктора Гончаренко в концовке несложно было угадать по заключительной замене. Вместо Витиньо на поле отправился не защитник, не хавбек, а нападающий Жамалетдинов. Главный «армеец» до конца надеялся на победу, и его футболисты до последнего свистка стремились её добыть. Щенников даже на одной ноге мужественно ковылял вперёд. Но гола так и не случилось. Это единственное, чего не хватило центральному матчу тура. Всего остального было в достатке. Респект обеим командам.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Новости. Футбол
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