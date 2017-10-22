Гончаренко: судейство? мы снова сваливаемся к грязи вокруг игры

ЦСКА и «Зенит» не смогли выявить победителя в Москве, несмотря на упорную борьбу с обилием предупреждений. Накал страстей на поле не обошёл стороной и главных тренеров. После встречи главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко и наставник «Зенита» Роберто Манчини поделились своими соображениями о ходе игры. Первым к журналистам вышел пообщаться тренер петербуржцев.
— Что с Лунёвым?
— У него ушиб мышцы, сильно досталось после удара в ногу. Не думаю, что травма серьёзная. Посмотрим завтра-послезавтра.
— Показалось, что в середине первого тайма Кокорин и Полоз поменялись позициями. Это связано с Фернандесом? Почему от этой перемены отказались во втором тайме?
— Действительно, это было не раз по ходу встречи, это было связано с тактическими перестановками.
— В первом тайме вы ругались с Фернандесом. Была ли это провокация с вашей стороны, чтобы игрок получил карточку?
— В этом нет ничего особенного. Просто был грубый фол Фернандеса, после которого он протестовал, жаловался судье. Я не мог отреагировать никак иначе. Фол действительно очень грубый.
— Почему ничего не получилось в первом тайме? Не ожидали такого прессинга от ЦСКА?
— Последний наш матч был в четверг, у нас было меньше времени для восстановления. Просили перенести матч на понедельник. Удалось это только «Локомотиву». Поэтому к концу встречи мы уже были не такими свежими.
— Как оцените судейство?
— Это не такая уж важная составляющая сегодняшнего матча.
— Вы довольны результатом в турнирной перспективе?
— Нет, безусловно, не могу быть доволен. Я доволен только тогда, когда мы выигрываем. Но мне понравилась наша игра во втором тайме. Счёт справедлив, но удовлетворения нет.
Следом за Манчини в зале появился наставник «армейцев». Журналисты встретили Виктора Гончаренко громкими аплодисментами
— Аплодисменты после ничьей? – удивился Виктор Михайлович.
— Что ж дальше будет-то… — проводил его фразу комментарием руководитель пресс-службы ЦСКА Сергей Аксёнов. После этого тренер приступил к подведению итогов игры.
— Думаю, получилась хорошая игра, которая должна понравиться болельщикам. Надо было улучшить качество игры и движения по сравнению с матчем против «Базеля» – думаю, это нам удалось. Обе команды сегодня могли сыграть более остро, получились бы более качественные атаки. Единственное – слишком много жёлтых карточек.
— Как вам игра Кучаева?
— Он делает правильные вещи, то, что мы просим. Он должен работать с мячом под прессингом. Хотелось бы, чтобы он включался в те атаки, которые завершаются голом.
— Что скажете об эпизоде с Ригони? Стоило ли его удалять?
— Надо смотреть повтор. Накал игры высокий. Правильно, что если играют такие команды, надо, чтобы составы были равные. Не надо искать повод для удаления.
— Что думаете о стычке во втором тайме с участием Дзюбы, Натхо и других?
— Думаю, это не стоило жёлтых карточек. Потолкались – и всё.
— Коррективы с учётом карточек вносили в перерыве?
— Это эмоции, ничего мы не просили в раздевалке. Все ребята профессионалы. Жалеть себя в таких ситуациях не стоит, к тому же есть грань между аккуратностью и мягкотелостью.
— Назначение арбитра, который работал на матче с «Ахматом», не смутило?
— Есть кому за это отвечать. Мы снова сваливаемся к грязи вокруг игры. Важнее схемы игры соперников, тактика на матч. Не надо грязь выносить.
— Хорошо, ещё красных не было, – добавил Сергей Аксёнов.
— Какие функции были в этой игре у Кучаева?
— Он может перекрывать две позиции – середину поля и давить на флангах, предотвращать атаку Кришито.
— Почему не было в заявке Оланаре?
— Есть другие игроки, которые могут играть.
— Какая роль была задумана для Гордюшенко в этом матче?
— Такая же, как у Кучаева. Он немного растерялся, хотя молодым его уже сложно назвать.