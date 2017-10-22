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РФПЛ. 14-й тур. ЦСКА — «Зенит» — 0:0
Текст: Антон Михашенок
Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

ЦСКА ещё умеет быть агрессивным. И это здорово

Главный вывод из матча без забитых мячей.
22 октября 2017, воскресенье. 20:30 Футбол
ЦСКА с «Зенитом» учинили битву. По ногам били чаще, чем по воротам
ЦСКА продлил безвыигрышную серию с «Зенитом», но своим выступлением заслужил овации трибун.

ЦСКА заслуживает похвалы после главного матча тура. Дело не в том, что команда сумела отмазаться за потерю лица в игре с «Базелем», — это как раз вторично, тот матч ведь уже отыгран. Дело в том, что игроки доказали: они ещё могут быть агрессивными. Их ещё возбуждает футбол в компании друг друга.

Главная проблема ЦСКА последних лет — футболисты ощутимо устали друг от друга. Смена тренера могла подредактировать (и подредактировала) команду тактически, но психологически проще не стало. Да, ЦСКА продолжал набирать очки, но почти всегда игра оставляла после себя гнетущее впечатление: парни, появлявшиеся на поле, не просто выжимали максимум и ещё чуть-чуть, но и действовали через «не могу». Не могу бежать, не могу играть без замен, не могу больше видеть одни и те же лица из года в год — всё не могу, но делать надо. Энергетика около ЦСКА даже после побед оставалась темнее хмурой осенней тучи — неизменно чёрный цвет фанатской трибуны «армейцев» был очень в тему.

Сегодня мы увидели ЦСКА своих лучших времён — когда команда не просто побеждала и брала кубки, но и по-настоящему доминировала в лиге, превосходя всех как раз в психологии, умении задавить соперника. Понятно, что нынешний «Зенит» выглядит моложе, ротируется шире и в целом располагает более сильным подбором футболистов — ЦСКА мог противопоставить только свою злую концентрацию и концентрированную злость. И надо сказать, что лидер чемпионата справиться с этим не сумел, потому и не заслуживал победы.

Когда-то, во времена расцвета таланта Валерия Газзаева, для соперников день матча с ЦСКА ожидался с ужасом — команда в красно-синем бежала давить, сминать, уничтожать с первых минут. Талант часто отходил на второе место — ты был обязан быть агрессивным на поле. Главный человек той эпохи — Ивица Олич: можно было заставить Вагнера играть агрессивнее, но хорвата дважды об этом просить не приходилось. За каждым мячом он летел со вздувшимися на шее венами, а затем, в спорных эпизодах, успевал отработать в словесном спарринге и с арбитром.

Время шло, и агрессии в ЦСКА становилось меньше — ей на смену пришла механическая однообразность интеллигентного Леонида Слуцкого. В итоге к моменту ухода Слуцкого в команде остался всего один футболист, который по менталитету, желанию рвать всё живое на кусочки подошёл бы тому ЦСКА, которого соперники ждали в страхе. Это Понтус Вернблум. Швед не был готов к «Базелю» полностью — итог всем известен.

Гончаренко: судейство? Мы снова сваливаемся к грязи вокруг игры
Манчини пожаловался, что «Зениту» не дали перенести матч, а Гончаренко был недоволен обилием жёлтых карточек.

И вот сегодня мы увидели проблеск того, бесноватого ЦСКА — не только в тех эпизодах, когда Марио Фернандес срывался на Роберто Манчини, а Василий Березуцкий вербально атаковал судью. ЦСКА был подчёркнуто агрессивен во всех эпизодах от стартового свистка и шёл в борьбу, не думая дважды — только так Бибрас Натхо мог отобрать мяч у Артёма Дзюбы таким образом, что тот отскакивал в сторону, как щепка.

Вместе с агрессией хозяева «ВЭБ-Арены» оставались собранными — по факту потеря концентрации случилась всего три раза за матч. Первый: Витиньо делает прострел в штрафную, расстраивается из-за того, что он получается безадресным, выключается из игры и отказывается от прессинга. Партнёрам приходится коллективно страховать бразильца, и атака доходит до самого острого паса от «Зенита» в первом тайме. Второй: Головин не дорабатывает во фланговой зоне и позволяет Кришито навесить — этот эпизод заканчивается ударом Кокорина. Третий: Виктор Васин вместо того, чтобы уверенно отыграть мяч вратарю или вынести его на трибуны, вдруг начинает сомневаться — так «Зенит» получает самый опасный момент в матче. После момента с Головиным Игорь Акинфеев бежит выговаривать полузащитнику — он знает, насколько важно сохранять агрессию и концентрацию. Только так ЦСКА сейчас может быть сильнее «Зенита».

Такой агрессивный ЦСКА — это здорово не только для них самих, но и для всего чемпионата. В Премьер-Лиге нет другой команды, которая умеет так выжимать из оппонента очки в любом своём состоянии, но против яростного ЦСКА можно выходить, рассчитывая на победу, только таким же яростным. Это определённо сделает матчи с участием ЦСКА как минимум зрелищнее. Сегодня мы получили доказательство — даже эти 0:0 никак нельзя назвать серыми, а энергетика около матча «армейцев» наконец не была отчаянно гнетущей.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Новости. Футбол
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