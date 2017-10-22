«А труселя тебе дать?» Дзюба шутит после матча ЦСКА – «Зенит»

Кришито в смешных носках, Лодыгин доволен собой, а Гордюшенко вступился за Васина.

Матч ЦСКА с «Зенитом» получился хоть и безголевым, но горячим. К 66-й минуте арбитр раздал уже 10 жёлтых карточек. А еще на поле случилось несколько стычек, в которых поучаствовали практически все футболисты.

В микст-зоне страстей уже не было. Что любопытно, на вопросы журналистов ответили оба вратаря «Зенита».



– Так футбол же этим и интересен – эмоциями! – заявил Андрей Лунев об атмосфере на поле.

– Из-за чего вас заменили? – Ударился о штангу и сильно забил мышцу. О сроках восстановлениях станет понятно позже. Юре, выходившему вместо меня, просто пожелал удачи. Не мне ему советы давать. Человек уже сколько поиграл.

Человек действительно знал все, что нужно. Лодыгин тоже отыграл на ноль, хотя после перерыва ЦСКА давил уже не так мощно.

– Тяжело выходить на поле не с первых минут? – вопрос Юрию.

– Немного, но мне сегодня выдался шанс.

– Как думаете: удалось его использовать?

– Лично я доволен собой. А дальше уже тренеру оценивать.

Кришито проскочил журналистов, отказавшись от интервью. Ему хотелось задать на один вопрос больше, чем другим футболистам. Итальянец надел один из носков поверх штанины. Будто торопился куда-то. Смотрелось забавно.

Доменико Кришито Фото: «Чемпионат»

Из игроков ЦСКА с журналистами поговорил лишь Гордюшенко. За это ему отдельное спасибо. Всегда интересно услышать и другую сторону. По словам 20-летнего полузащитника, он не волновался, выходя на поле в таком матче.

– Тренер сказал, что нужно провести игру агрессивно, — рассказал он о нюансе предматчевой установки. — Мы, конечно, в каждом матче стараемся так действовать. Но после «Базеля» был двойной настрой.

– Удивлены, что сегодня обошлось без удалений?

– В начале матча было много желтых. Могло и до удаления дойти, но обошлось. Мне кажется, судья неправильно раздавал желтые карточки. В некоторых моментах можно было и не наказывать. Например, в эпизоде с Васиным – там был первый фол, никакой грубости.

В это время гендиректор ЦСКА Роман Бабаев на улице, несмотря на холод, общался с журналистами. Речь зашла о нападающих. Мало кого удивляет отсутствие Оланаре в стартовом составе, но странно, что ему не нашлось места на скамейке. Туда можно было без проблем заявить еще пару человек.

– Вы вообще рассчитываете на Оланаре?

– Конечно. Не заявить его на матч – тренерское решение. Честно говоря, не хватило времени детально это обсудить. Были немного удивлены, но, повторюсь, так решил тренер.

– Пишут, что ЦСКА интересуется Яховичем.

– Яхович? Кто это? Нет, не интересуемся.



Артём Дзюба тем временем терпеливо раздавал автографы у автобуса «Зенита». В основном, молодёжи. Эта активность не понравилась одному из охранников. Им, собственно, редко что-либо нравится. Любимый девиз – как бы чего не вышло. Но самым любопытным было обращение этого сурового господина к детям.

– Коллеги, давайте отсюда все. Выходим, выходим. Вместе с «коллегами» охранник технично вытеснил за заборчик и Дзюбу. Маленьким любителям автографов повезло – подписи с номером удостоились все желающие. Но этого им показалось мало.

– Артём, дай футболку, – стала клянчить детвора.

– Не могу: я уже делегату матча пообещал. И тренеру одному, – оправдывался форвард «Зенита».

– Артём, ну хоть шорты, – не сдавался самый упорный из ребят.

– А труселя не дать? – спросил Дзюба с фирменным прищуром.

Это предложение вызвало гогот. Дети отстали, но неожиданный вопрос задал один из стоявших рядом взрослых:

– Артём, а ты что такой большой? Что кушал?

– Каша, каша, – снова улыбнулся зенитовец. – Побольше каши. Впрочем, перед этим матчем каши футболисты обеих команд ели маловато: на голы они так и не сподобились.