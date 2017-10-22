Как должен играть идеальный центральный нападающий. Мастер-класс от Кейна

Зинедин Зидан редко бросает слова на ветер. Похвала игроков соперника из его уст – явление редкое. Но перед игрой с «Тоттенхэмом» он сделал исключение.

«Кейн – совершенный футболист. Он не статичен и постоянно перемещается. Он хорош во всех компонентах игры».

Самая тихая стройка века. Топ-клуб, о котором не говорят Вчера на равных играл с «Реалом».

В последнее время на Гарри свалилась целая гора комплиментов – его хвалят поклонники футбола по всему миру. Но форвард «Тоттенхэма» не тот игрок, у которого от успеха голова пойдёт кругом. Обладая большим талантом, всю свою жизнь он привык вкалывать и не может без этого. В игре с «Ливерпулем» он вновь был самым активным игроком встречи и сделал ещё один шаг на пути к величию.

Кейн-бомбардир

45 голов в 40 играх 2017 года. Феноменальный показатель. Кейн уже перегнал Роналду по количеству голов в АПЛ – 86. Притом на это ему потребовалось на 73 матча меньше. И это не просто дар высших сил. Ещё малышом он обращал на себя внимание больших клубов. Фанаты «Арсенала», закройте глаза и лучше не читайте следующие два предложения. Кейн вполне мог пройти академию «канониров» и сейчас выступать на «Эмирейтс». Только 12 лет назад в клубе его посчитали бесперспективным. Арсен Венгер до сих пор не понимает, как того тучного, но одарённого пацана могли упустить. Так Гарри оказался в клубе своей мечты, «Тоттенхэме», помотался по арендам и наконец нашёл себя.

Игровая практика в клубах, проповедующих различные стили (от «Милуолла» до «Лестера», где он в своё время сидел на скамейке запасных рядом с Джейми Варди) поспособствовала развитию его тактической гибкости. Гарри неплох в подыгрыше, здорово чувствует, когда надо сбавить темп, а когда ускориться, прекрасно взаимодействует с партнёрами.

Но лучшее, что у него получается, – это голы. Кейн как будто знает секретную формулу, по которой действует в той или иной ситуации. Возьмите для примера хотя бы его первый гол в сегодняшнем матче – он чётко знал, что надо делать, чтобы отыграть защитника вратаря, не упал, когда его ногу зацепила рука Миньоле, и в итоге вывалился на пустые ворота. Инстинкты у Гарри развиты идеально.



Маурисио Почеттино рассказывает, что для Кейна в порядке вещей остаться на час после завершения тренировки, пусть и против его воли, попросить задержаться вратаря из резервной команды и отрабатывать удары из различных точек штрафной. По 100-150 раз. Но Кейн не только форвард штрафной. Он наносит удары и с дальних дистанций. Вот карта его ударов по воротам после 7 туров АПЛ.

Зидан прав, это идеальный страйкер.

Кейн-столб

От черновой классической работы таргетмена Кейн тоже не отказывается. Но и тут у него свои фишки. Гарри рассказывал, что смотрит очень много футбола, записывая интересные моменты центральных нападающих в специальный блокнот. Более того, он всегда на связи с Почеттино — в переписке они обсуждают различные игровые ситуации и вместе работают над придумыванием нестандартных ходов.

Игра на бирже. 10 игроков, резко подорожавших в 2015 году Де Брёйне, Неймар, Кейн и другие футболисты, серьёзно увеличившие свою трансферную стоимость в 2015 году.

Например, Кейн не всегда идёт на мяч до конца и рассчитывает его траекторию ещё в полёте. Он до последнего навязывает борьбу защитнику, а потом в последний момент отклеивается от него и делает рывок – если его оппонент допускает ошибку, и Гарри оказывается с мячом за его спиной. Или же он заранее видит, что защитник может не успеть перехватить передачу. Первый гол в ворота «Ливерпуля» — ярчайший пример.

Кроме того, Кейн классно выполняет работу «зацепщика» в центре поля. Все дальние передачи защитников направляются ему. Благодаря габаритам Гарри жёстко ставит корпус, благодаря технике мягко принимает мяч и скидывает его находящемуся поблизости полузащитнику.

Всё вроде просто, но в реалиях АПЛ цепляться за такие мячи все 90 минут и искать зоны, в которых лучше всего совершать приём, очень сложно. У Кейна это выходит прекрасно. Ну и вы же видели, кому направил мяч Уго Льорис перед тем, как Сон отправил второй мяч в ворота гостей? Кейн в этом эпизоде снова как дитя обманул Деяна Ловрена, а потом выдал пас, которому позавидовал бы Микаэль Лаудруп.

Кейн-плеймейкер

Долгое время Кейн сидел за спинами Дефо, Адебайора, Сольдадо и Павлюченко. При россыпи опытных форвардов шансов закрепиться в основе в роли центрального нападающего практически не было. Потому приходилось экспериментировать. До Маурисио Почеттино тренеры частенько ставили Кейна на позицию «десятки», или оттянутого форварда. Несмотря на габариты, Гарри обладает хорошей взрывной скоростью, чудесно видит поле и чувствует свободные зоны, в которые может врываться не только он, но и его партнёры. В контратаках с мячом чаще всего оказывается именно он.

Почеттино первым увидел Кейна в роли центрального нападающего. И не простого столба, заточенного на завершение. В «Саутгемптоне» у аргентинца был габаритный неподвижный Рики Ламберт и юркий Джей Родригес, который врывался в создаваемые Ламбертом зоны. То же самое начал делать и Гарри. Только, в отличие от неповоротливого Ламберта, он передвигается очень активно и часто неожиданно для соперника. Пара примеров из игры с «Ливерпулем» — Кейн уходит на фланг, чтобы освободить зоны для Сона, Эриксена и подключающихся крайних защитников.

Причём из игры он не выключается. Более того, защитники теряют его из виду, а Гарри ищет свой шанс в неожиданных местах. На втором скриншоте Кейн попросту заставил Матипа и Гомеса контролировать воздух.

Кейн провёл очередной великолепный поединок, вновь доказав, что он нападающий без слабых мест. Пожалуй, лучший на сегодняшний день в Европе. Перед матчем битком забитый «Уэмбли» приветствовал Диего Марадону, которому вручили футболку «Тоттенхэма» с 10-м номером. Лучшие времена великой аргентинской «десятки» остались в прошлом веке. Сегодня все взгляды были прикованы к настоящему 10-му номеру «Тоттенхэма», который вновь устроил первоклассное шоу.