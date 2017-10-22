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Текст: Михаил Тяпков
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Новый стадион «Динамо» достроили. Почти

На 22 октября было запланировано открытие стадиона «Динамо». Пока ограничились презентацией. Первого матча придётся подождать до 2018-го.
22 октября 2017, воскресенье. 23:00 Футбол

В России стадионы – один из главных долгостроев. На фоне иных арен у «Динамо» ещё не худший вариант. Старый стадион в Петровском парке закрылся на реконструкцию практически ровно 9 лет назад. С тех пор менялся и формат реконструкции, и застройщик, и сам проект. Планируемую вместимость то увеличивали под чемпионат мира 2018 года, то потом сокращали, когда арену не включили в окончательную заявку FIFA.

В общем, много всего происходило вокруг стройки, так что уже сам факт, что она близится к финалу, не может не радовать. С момента начала активных работ на арене из года в год называлась конкретная дата открытия – 22 октября 2017 года, день рождения Льва Яшина. Даже в этом году от неё никто официально не отрёкся. В соперники «Динамо» по матчу открытия сватали то одного европейского гранда, то другого.

В итоге ограничились достаточно камерным (большего не позволяют нормы безопасности – это пока действующая спортплощадка) мероприятием, которое уместно назвать презентацией чаши нового стадиона. Там готовность такая, что при желании можно было бы и матч сыграть. Трибуны с креслами, газон, ворота – все на месте. Из глобальных вещей не хватает только табло да скамеек запасных.

Однако комплекс «ВТБ Арена Парк» — это не только футбольный стадион, но и малая спортивная арена, где будут играть хоккейное «Динамо» и баскетбольный ЦСКА, и торгово-развлекательный центр. Сдать должны всё сразу, поэтому придётся подождать. Да и отделка фасадов и купола еще предстоит.

В общем, сроки на данный момент называются такие: в апреле 2018-го – сдача объекта и первые тестовые мероприятия, как к юбилею общества «Динамо», так и неспортивные, в июне – первый официальный матч с участием сборной России, в июле – переезд сюда московского «Динамо». 5 июня национальная команда может сыграть здесь с Италией – если «скуадра» пробьётся на чемпионат мира. И это будет последний матч сборной перед домашним ЧМ. Член попечительского совета общества «Динамо» Сергей Степашин ещё заявил о возможности проведения некого открытия чемпионата мира на арене.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

— Сегодня у нас промежуточный чекпойнт, ко дню рождения Яшина мы полностью закончили основные работы на футбольном стадионе, остались только табло и отделка лож, — констатировал старший вице-президент Банка ВТБ, руководитель проекта «ВТБ Арена парк» Андрей Перегудов.

— Какова итоговая стоимость проекта?
— Мы не вышли за стандарты для такого уровня стадионов: в пределах 5 тысяч евро себестоимость одного места на футбольной арене и 10 тысяч евро — места в универсальном спортивном комплексе. Плюс у нас ещё торгово-развлекательный центр, который тоже должны закончить весной. Всё это одна очередь строительства, поэтому весь комплекс должны закончить весной, чтобы в следующем сезоне здесь играло не только футбольное „Динамо“, но и хоккейное, и баскетбольный ЦСКА.

— Вместимость 26 700 зрителей – достаточно для такого стадиона?
— Это намного больше средней посещаемости РФПЛ. Мы надеемся, что арена будет хорошо заполняться, чемпионат мира даст толчок росту зрительского интереса. Как и фактор нового стадиона для болельщиков.

В торжественных мероприятиях на «Динамо» приняли участие ветераны клуба, действующие игроки и воспитанники академии клуба. Символический первый удар по мячу на новой арене наносили трижды: сначала это сделал ветеран Валерий Урин, последний из тех, кто играл вместе с Яшиным, потом лучший бомбардир «Динамо» последних сезонов Кирилл Панченко, а затем 11 юных игроков из школы бело-голубых.

Право нанести первый удар Панченко уступил Антон Шунин. Все опасались за ногу Кирилла, ведь ему только недавно сделали операцию на «крестах». Но форвард заверил: всё в порядке.

— Для меня это не составило труда, нога не болит, всё нормально. Это очень почётно в такой день и на таком легендарном стадионе первым сделать удар. Сегодня день рождения Льва Яшина, и это особенный день. Яшин — настоящая легенда. Были вопросы, кому бить — мне или Антону Шунину. Но Антон наш вратарь, ему бить в свои ворота как-то неправильно. А моё дело — забивать голы. Поэтому ударил я, Антон мне уступил.

Шунин в этот вечер сделал, наверное, около сотни селфи со всеми гостями церемонии. Болельщики, ветераны, журналисты – все хотели выразить восхищение вчерашними сумасшедшими сейвами в матче с «Рубином». Яшин был бы доволен своим преемником. Кстати, Шунин – единственный в «Динамо», кто помнит ещё последний матч на старом стадионе в 2008-м.

— Тогда, конечно, не ждал, что всё затянется почти на десять лет, — рассказал капитан «Динамо» «Чемпионату». – Но сейчас уже ждать осталось недолго. Всё почти готово – уже готов был бы сыграть здесь. Прямо хочется пойти раздевалки посмотреть (смеётся). Что ж, будем ждать следующего года, чтобы начать играть здесь. Мой отец – давний болельщик «Динамо», он будет счастлив прийти сюда в следующем сезоне и увидеть, как я, надеюсь, сыграю на новом стадионе. Для меня это будет особый момент.

Антон Шунин и Кирилл Панченко

Антон Шунин и Кирилл Панченко

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Что ж, матча-открытия в день рождения Яшина не состоялось. Но можно не сомневаться, что самый великий и самый скромный вратарь в истории футбола ничуть не расстроился бы, что игры на новой арене стартуют в другой день. В конце концов, предстоящие в 2018-м 95-летие «Динамо» и 90-летие стадиона – тоже красивые даты.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
ФК Динамо Москва Антон Шунин Кирилл Панченко
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