А «синьора» не такая уж старая. 6 голов в ворота «Удинезе»!

ЦСКА и «Зенит» сыграли вничью в центральном матче 14-го тура РФПЛ



ЦСКА и «Зенит» сыграли вничью в матче 14-го тура российской футбольной Премьер-Лиги. Встреча проходила в Москве на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» и завершилась со счётом 0:0. Питерцы не смогли победить в третьем матче турнира подряд.

В первом тайме инициатива была на стороне «армейцев», гости были вынуждены обороняться большими силами. После перерыва «Зенит» владел преимуществом, но голов зрители так и не увидели.



«Зенит» с 29 очками занимает первое место в турнирной таблице российской футбольной Премьер-Лиги. ЦСКА, который набрал 25 баллов, находится на третьей строчке.

ЦСКА ещё умеет быть агрессивным. И это здорово Главный вывод из матча без забитых мячей.

«Урал» выиграл у «Ахмата» и вышел на четвёртое место в РФПЛ

«Урал» выиграл у «Ахмата» в матче 14-го тура российской футбольной Премьер-Лиги. Встреча проходила в Екатеринбурге на стадионе «СКБ-Банк Арена (Уралмаш)» и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.



В дебюте игры Одисе Роши ворвался в штрафную, поставил корпус и упал в борьбе с Михаилом Меркуловым. Родолфо с пенальти пробил верхом — мяч попал в перекладину и отскочил в поле.



На 33-й минуте Николай Димитров сместился к центру после передачи Дениса Кулакова и пробил из-за пределов штрафной, Евгений Городов неудачно сложился, и мяч от рук вратаря влетел в ворота «Ахмата». На 79-й минуте Алексей Евсеев получил передачу от Кулакова в штрафной, сместился к центру и пробил низом — мяч после рикошета оказался в сетке.

«Анжи» обыграл тульский «Арсенал», прервав серию из пяти матчей без побед в РФПЛ



В матче 14-го тура российской Премьер-Лиги «Анжи» принимал на своём поле тульский «Арсенал». Встреча проходила на стадионе «Анжи-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 3:2.



В составе победителей голы на свой счёт записали Мирал Самарджич, Аяз Гулиев и Арсен Хубулов, который реализовал пенальти. За «Арсенал» отличились Сергей Ткачёв и Лука Джорджевич. Таким образом, «Анжи» прервал свою серию из пяти матчей без побед в РФПЛ.

Кавани спас «ПСЖ» от поражения в матче с «Марселем», Неймар был удалён

В матче 10-го тура французской Лиги 1 на стадионе «Велодром» встречались «Марсель» и «ПСЖ». Центральная игра тура завершилась вничью со счётом 2:2.



Хозяева вышли вперёд на 16-й минуте благодаря точному удару Луиса Густаво. На 33-й минуте Неймар счёт сравнял. Вновь повести в счёте «Марсель» сумел на 78-й минуте, когда отличился Флорьян Товен. На 87-й минуте «ПСЖ» остался вдесятером — Неймар получил вторую жёлтую карточку за то, что толкнул Лукаса Окампоса. От первого поражения в чемпионате команду Унаи Эмери спас Эдинсон Кавани, который уже в компенсированное время сравнял счёт.

Матч «Тоттенхэм» — «Ливерпуль» установил рекорд посещаемости АПЛ



Матч 9-го тура английской Премьер-лиги «Тоттенхэм Хотспур» — «Ливерпуль» посетило 80 827 зрителей. Этот показатель стал рекордным за всю историю АПЛ, сообщает пресс-служба лондонской команды в «Твиттере».

Встреча проходила на стадионе «Уэмбли», вместимость которого составляет 90 000 зрителей, и завершилась победой принимающей стороны со счётом 4:1. «Тоттенхэм» в нынешнем сезоне проводит матчи на «Уэмбли» в связи с тем, что новый стадион клуба продолжает строиться.



Предыдущий рекорд посещаемости АПЛ был установлен в марте 2007 года на стадионе «Олд Траффорд». Тогда за матчем «Манчестер Юнайтед» — «Блэкберн» (4:1) наблюдало 76 098 зрителей.

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«Ювентус» разгромил «Удинезе» со счётом 6:2, играя в меньшинстве с 26-й минуты



«Ювентус» выиграл у «Удинезе» в матче девятого тура итальянской Серии А. Встреча проходила в Удине на стадионе «Дачия Арена — Фриули» и завершилась со счётом 6:2 в пользу гостей.



У гостей хет-трик оформил Сами Хедира, по голу забили Даниэле Ругани и Миралем Пьянич, ещё один мяч в свои ворота отправил Самир. У хозяев отличились Стипе Перица и Данило Ларанжера. С 26-й минуты туринцы играли в меньшинстве после удаления Марио Манджукича.

Манчини объяснил, почему поругался с Фернандесом во время матча с ЦСКА



Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини после гостевой ничьей с ЦСКА (0:0) в матче 14-го тура РФПЛ объяснил, почему поругался с защитником «армейцев» Марио Фернандесом.



Журналисты спросили у итальянского специалиста, была ли это провокация с его стороны, чтобы игрок ЦСКА получил карточку.



«В этом нет ничего особенного. Просто был грубый фол Фернандеса, после которого он протестовал, жаловался судье. Я не мог отреагировать никак иначе. Фол действительно очень грубый», — сказал Манчини.

Гончаренко: судейство? Мы снова сваливаемся к грязи вокруг игры Манчини пожаловался, что «Зениту» не дали перенести матч, а Гончаренко был недоволен обилием жёлтых карточек.

«Динамо» и «Шахтёр» не выявили победителя в Киеве

В Киеве на стадионе «Олимпийский» состоялось главное противостояние украинского футбола — матч между киевским «Динамо» и донецким «Шахтёром».



Встреча 13-го тура украинской Премьер-лиги завершилась вничью. Забитыми мячами команды зрителей порадовать не сумели.



Беспроигрышная серия донецкой команды в текущем первенстве достигла 11 матчей. Последнее поражение подопечные Паулу Фонсеки потерпели именно от «Динамо» (0:1).



В таблице украинского первенства «Шахтёр» (32 очка) располагается на первой строчке, а «Динамо» (25) занимает второе место.