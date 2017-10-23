Неймара прикрывают щитами (прямо на поле) и удаляют

Устраивайтесь поудобнее, берите кофе и приготовьтесь забыть о работе. Как играли в футбол в Европе?

«Севилья» снова горит

Теперь на выезде с «Валенсией». Это фиаско. «Валенсия» при Марселино чувствует себя отлично и идёт на чистом втором месте в Примере, хотя уже играла и против «Реала», и против «Атлетико». С «Севильей» была равная игра большую часть матча, но при этом хозяева реализовали свои шансы, а в концовке просто добили гостей, которые понеслись спасаться. Ничего не напоминает?



Матч стал бенефисом Гонсалу Гуэдеша, который приехал в аренду из «ПСЖ». Дубль и ассист. Да, у парижан такие игроки не проходят в состав и раздаются по арендам. Отметим, что «Валенсия» в последних пяти играх забила 21 гол. С такой конкуренцией «Атлетико» придётся повоевать, чтобы вернуться на третье место.

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Моуринью снова предают?

Это случилось: Жозе Моуринью выходит на пресс-конференцию, чтобы раскритиковать своих собственных игроков. Мы видели это и в «Челси», и в «Реале». И вот опять. Пока Жозе никого не назвал предателями. Просто посоветовал команде выйти к журналистам и объяснить, почему они проиграли «Хаддерсфилду». «У меня объяснений нет», — сказал португалец.

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«Манчестер Сити» отрывается

«Бёрнли» обыгран скромно, по меркам «Сити», 3:0. 32 гола в девяти матчах чемпионата говорят о том, что это даже немного меньше средней нормы с начала сезона. Приятная новость: Серхио Агуэро забил впервые с тех пор, как голландский таксист вывел его из строя. Это его 177-й гол за «Сити», столько же у рекордсмена клуба, Эрика Брука. Ну, у Агуэро есть время, чтобы выйти на первое вместо.

«Наполи» не выиграл в Серии А. Впервые с апреля

Виноват «Интер». Команда Лучано Спалетти приехала в Неаполь играть на ничью: отдала территорию и мяч и пыталась ловить моменты для быстрых атак. Это, разумеется, не гениальная идея, но в последние годы «Интер» совершенно разучился так играть. Поэтому поездка в гости к «Наполи» была своеобразным краш-тестом. Он сдан. Не на отлично, просто сдан. Лучшим на поле был вратарь «Интера» Ханданович, но и гости создали пару отличных моментов на контратаках. Достойно для команды, которая собирается заново каждое лето уже который год подряд. Надо хоть раз дать тренеру достроить.

Леонардо Бонуччи – «лучший трансфер лета»

Так анонсировался его переход в Италии. Разумеется, Бонуччи – сильный защитник, но к концу октября до сих пор неясно, зачем он нужен Монтелле. В схему «Милана» он не вписывается, атаки начинать и без него есть кому, в защите с Мусаккио и Романьоли его оказывается некому страховать. Ах да, ещё он потребовал капитанскую повязку.



Пока трансфер выглядит уникальным: он испортил оборону двух команд сразу, «Юве» и «Милана». В последней игре Бонуччи заехал локтем в лицо Рози и был удалён уже через полчаса после начала матча с «Дженоа». Арбитр показал красную карточку после просмотра видеоповтора.

Что ж, теперь Монтелла сможет сыграть с любимой расстановкой в четыре защитника. Если, конечно, руководить «Миланом» в ближайших матчах будет он.

Сколько шансов всё исправить осталось у Монтеллы?

В итальянской прессе сообщали, что владельцы «Милана» дали тренеру четыре матча, чтобы «исправить ситуацию». Это ни о чём не говорит: итальянские журналисты любят такие острые фразы, даже без реального наполнения. В любом случае два матча из этих теоретических четырёх уже позади. Ни одной победы, ни одного забитого гола…



Вообще, перечислять неудачные серии «Милана» можно долго. В игре с «Дженоа» — первое набранное очков в четырёх турах Серии А. И ещё о цифре «четыре»: именно столько у «Милана» матчей без побед во всех турнирах. Если по существу, то команда поплыла вместе с Монтеллой. Нервозная суетливая игра позволяет разве что создавать давление, при этом регулярно пропуская опасные атаки.

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Где-то ждёт своего часа Карло Анчелотти. Правда, СМИ пока говорят о других кандидатурах, вроде Дженнаро Гаттузо… Может, тогда лучше оставить Монтеллу?

«Эвертон»: клуб с селекцией хуже, чем у «Милана»

Считаете, что потратить 200 млн евро и идти в середине турнирной таблицы – это худшее, что может случиться с командой? Вы просто забыли про «Эвертон». Команда Роналда Кумана потратила на замену Лукаку и Деулофеу 160 млн евро и сейчас идёт в зоне вылета.

Беззубая игра в атаке и отсутствие запаса прочности делают «Эвертон» идеальным соперником. Его можно обыграть даже без поставленной игры, просто за счёт пары эпизодов. Вот и «Арсенал» возился первый тайм, а после перерыва просто порвал рассыпавшихся хозяев. Интересно, кто продержится дольше: Роналд Куман или Монтелла в «Милане»?



«Арсенал» — сколько же критикуют Венгера с начала сезона! – теперь набрал столько же очков, что и «Челси». Правда, это не комплимент «Арсеналу», а скорее, вежливое недоумение в адрес Антонио Конте.

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Сами Хедира заставил всех вспомнить о себе

Отличный полузащитник, который редко появляется в заголовках. Обычно он просто качественно делает свою работу. Но в матче, к котором «Ювентус» остался вдесятером в гостях у «Удинезе», он стал героем. Хет-трик – первый в карьере. Это игрок, который ещё пару недель назад должен был напоминать разработчикам ФИФА, что у него уже два года короткая стрижка.

Удивительно, но «Юве» довольно вяло начал матч, остался в меньшинстве на 25-й минуте, пропустил – и только после этого завёлся и порвал хозяев. Ну, как порвал: три гола забито после стандартов, ещё один с контратаки. Порвал по-итальянски.

«Ливерпуль» — это карусель

Сегодня забьют семь, завтра пропустят четыре. Это не логика топ-клуба. Но это логика «Ливерпуля», который остаётся совершенно непредсказуемым. На неделе матч с «Марибором» в ЛЧ можно было заканчивать уже через 15 минут. Воскресную игру на «Уэмбли» — тоже, но только теперь уже «Ливерпуль» не подлежал реанимации. Ладно, гости вернулись в игру в середине тайма и оставались в ней до самого перерыва. Это много, если у тебя лучшая связка в центре защиты – Матип и Ловрен.



Когда «Тоттенхэм» забивал второй гол, Клопп саркастически улыбался. Он убрал Ловрена, который допустил удивительную ошибку в дебюте, но проблема в том, что у Клоппа просто нет в команде игроков защиты, на которых точно можно положиться. Да, и вратарей тоже. Миньоле подарил хозяевам четвёртый гол. Странновато звучит, но игра доказала: «Ливерпуль» «Тоттенхэму» не ровня. Лондонцы находятся на другом уровне.

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«Тоттенхэм» — это топ

Почеттино виртуозно чередует расстановку с тремя и четырьмя защитниками под соперника. В игре с «Ливерпулем» он снова, как на неделе с «Реалом», поставил пять защитников и сумел сковать гостей на флангах. Ещё одно элегантное решение – перевод Сержа Орье на левый фланг. Салах, который провёл на правой бровке почти весь матч, один раз убежал от него с Вертонгеном – и забил. Но больше ему убежать не дали.



Гарри Кейн сделал четвёртый дубль в девяти турах АПЛ. Звучит завораживающе, но это ещё не всё: у него также дубль и хет-трик в трёх турах Лиги чемпионов. Вот это круто. Кстати, один из дублей пришёлся на гостевой матч с «Хаддерсфилдом», который «Тоттенхэм» выиграл 4:0. Этот же «Хаддерсфилд» стал для «Ман Юнайтед» неразрешимой задачей… Может, Моуринью просто нужен Кейн?

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Неймар: гол удаление, секьюрити на поле

Весь матч «ПСЖ» упрямо строил игру через бразильца. А за его каждым шагом упрямо следили защитники. Один раз не уследили, но в целом «Марсель» сушил игру довольно грамотно. Гости нанесли два удара в створ, по общему количеству ударов проиграли в два раза – в общем, нельзя сказать, что матч был равным. Давление «ПСЖ» не было опасным.



Неймар играл из глубины, это звучит довольно натянуто, но он слишком часто, получив мяч, пытался протащить его сам, а не играл в пас вперёд. Отсутствие взаимопонимания между Кавани и Мбаппе бросается в глаза. Не хочется сравнивать «ПСЖ» с «Сантосом», но пока эта команда слишком зависит от одного игрока.



Интересно, что болельщики на стадионе тоже быстро сообразили, кто из гостей опаснее всех. И стали забрасывать Неймара посторонними предметами. В таком количестве, что при подачах с угловых Неймара стал защищать отряд стюардов со щитами.

Разумеется, игроки «Марселя» быстро догадались усилить прессинг на звезду «ПСЖ». Неймара сбивали и провоцировали, а в концовке Ангисса и Окампос на пару заработали бразильцу удаление. Они по очереди сбили Неймара, а потом Окампос изобразил мучения от толчка в грудь и упал – классика – схватившись за лицо. Судья, видимо, не разбирается в современном искусстве, потому что поверил в его неубедительную игру. Красная карточка.

Но всё-таки «ПСЖ» отыгрался. Символично, что гол со штрафного забил человек, у которого Неймар отобрал пенальти. Важный гол для команды и ещё более важный лично для Кавани. 2:2, и уже можно говорить, что у «ПСЖ» есть проблемы с серьёзными соперниками.