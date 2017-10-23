Лихие в 90-е. Клубы, которые ушли на дно. Англия

Что сейчас творится с «Лидсом», «Блэкберном», «Астон Виллой», «Ноттингем Форест» и «Шеффилд Уэнсдей».

В 1990-е они «зажигали» в АПЛ. С разным эффектом — кто-то долго боролся за лидерство, а кто-то выстрелил в отдельно взятом сезоне. Но они запомнились. Что с ними сейчас? «Блэкберном», который влюбил в себя многих Ширером и громким чемпионством? «Лидсом», за который пылил ещё до «МЮ» великий и ужасный Эрик Кантона? «Ноттингем Форест», где когда-то блистали форварды сборной Англии Тэдди Шерингем и Стэн Коллимор? Вернутся ли в элиту? Мы решили узнать, как идут дела у этих некогда сильных команд. А некоторые из вас, возможно, чуть поностальгируют.

«Блэкберн Роверс»

Что было в 90-х

В начале 90-х «Блэкберн» находился во втором дивизионе. Но всё изменилось с приходом нового руководства. Миллионы фунтов были потрачены на приобретение классных игроков, а к ним в октябре 1991 года добавился и опытный специалист Кенни Далглиш. Сначала он вывел сине-белых в элиту, где «Роверс» отсутствовали 26 лет. Далее подъём продолжился.

«Блэкберн» тех лет нельзя представить без Алана Ширера. Летом 1992 года за него было уплачено «Саутгемптону» £3,5 млн, рекордные деньги на тот момент. В первом же сезоне в элите всего 1 очко отделило новичка от попадания в тройку и места в Кубке УЕФА. На следующий год банда Далглиша пропустила вперёд лишь «Манчестер Юнайтед».

Ну а когда на подмогу Ширеру из «Норвича» был выписан ещё один талантливый форвард Крис Саттон, чемпионство попросту не могло ускользнуть от «Блэкберна». На двоих Ширер и Саттон забили 49 мячей. Алан с 34 голами стал лучшим снайпером лиги.

Алан Ширер Фото: Reuters

После чемпионского сезона Далглиш решил занять административный пост в клубе, главным же стал его бывший помощник Рэй Харфорд. Из этой затеи ничего хорошего не вышло. Ширер продолжил забивать, а вот у команды дела не клеились. В группе в Лиге чемпионов англичане заняли последнее место, дважды проиграв «Спартаку». А сезон команда завершила на 7-м месте в АПЛ. А к концу десятилетия «Блэкберн» вылетел из элитного дивизиона

Звёзды 90-х

Тим Флауэрс, Хеннинг Берг, Колин Хендри, Грэм Ле Со, Дэвид Бэтти, Тим Шервуд, Алан Ширер, Крис Саттон, Кевин Галлахер.

Что с клубом сейчас

В 2012-м клуб покинул АПЛ, а по итогам прошлого сезона вылетел и из Чемпиошипа. Теперь экс-чемпион находится в Лиге 1, но претендует на повышение в классе. Он 6-й, при этом имеет две игры в запасе по сравнению с большинством соперников. Возглавляет команду опытный тренер Тони Моубрэй, поработавший в своё время с «Селтиком». Капитаном «Роверс» является защитник шотландской сборной Чарльз Малгрю, самым дорогим футболистом хавбек Питер Уиттингхэм (€2,5 млн — данные Transfermarkt).

«Блэкберн» в зоне плей-офф. Напомним, что напрямую в Чемпионшип отправляются два клуба, а ещё четыре разыгрывают третью путёвку. Учитывая состав, «Роверс» способны вернуться во второй по силе английский дивизион.

«Лидс Юнайтед»

Что было в 90-х

«Лидс» переживал взлёты и падения. В 1992 году он стал последним чемпионом Англии до образования Премьер-лиги. Случилось это в эру Ховарда Уилкинсона, который в конце 80-х спасал команду от вылета на задворки Англии, а затем вывел её в элиту. Подоспевшее усиление в лице Гордона Страчана, Рода Уолласа и Эрика Кантона позволило «Юнайтед» покорить главный турнир Британии.

Но закрепиться на вершине не удалось. Лучших пришлось уступить конкурентам. Тот же Кантона перешёл в «Манчестер Юнайтед». Без него «Лидс» уже в следующем сезоне чуть не вылетел. Уилкинсон проработал до 1996 года, но на старте нового сезона был уволен. На его место заступил Джордж Грэм. И с того времени начался новый подъём «Лидса». Он сразу же вернулся в еврокубки. Но этот успех стоил ему ухода главного тренера на повышение. На боевой пост заступил Дэвид О'Лири, который и начал сколачивать сумасшедшую банду.

«Лидс Юнайтед» многие болельщики из России помнят по матчам со «Спартаком» и «Локомотивом» Фото: Reuters

Парни играли с сумасшедшим вдохновением, они были голодны до футбола, влюбляли в себя болельщиков по всей Европе. Сыграли они в итоге в полуфинале Кубка УЕФА и Лиги чемпионов. А потом у клуба начались финансовые проблемы.

Звёзды 90-х

Эрик Кантона, Гари Маккалистер, Гордон Страчан, Гари Спид, Джонатан Вудгейт, Харри Кьюэлл, Ли Бойер, Алан Смит, Найджел Мартин.

Что с клубом сейчас

«Лидс» сейчас находится в Чемпионшипе. И наконец-то у него есть вполне осязаемые шансы на возвращение в АПЛ, Он идёт 4-м и уж как минимум намерен сыграть в плей-офф за право выхода в элиту.

Рулит командой испанский датчанин Томас Кристиансен, в своё время засветившийся в «Барселоне», классно игравший в Бундеслиге. Работал он на Кипре с АПОЭЛ, зарекомендовал себя с лучшей стороны, раз позвали решать задачи с «Лидсом».

Что же до состава «Юнайтед», то при небольших коррективах он достойно бы смотрелся даже в АПЛ. Шведский центральный защитник Понтус Янссон — самый дорогостоящий футболист (€5 млн — данные Transfermarkt). Но выделить нужно и голландского моторного хава Вурнона Аниту, и немецкого голкипера Феликса Видвальда, потрясающе игравшего в прошлом сезоне в «Вердере», и опытного испанского полузащитника Пабло Эрнандеса.

Фаны «Лидса» наконец-то могут рассчитывать на повышение в классе.

«Астон Вилла»

Что было в 90-х

«Вилла» не становилась чемпионом в 90-е, но команда была, что называется, на слуху. Лишь раз после образования Премьер-лиги она не попала в первую десятку. Случилось это в 1995 году, в остальных сезонах она околачивала пьедестал, не раз выступала в еврокубках. Дважды в 90-е «львы» побеждали в Кубке лиги. Первый трофей пришёл в 1994-м, в финале был разбит «Манчестер Юнайтед» — 3:1. Великолепный валлийский форвард Дин Сандерс отметился дублем.

А через два года «Вилла» в финале не оставила шансов «Лидсу» — 3:0. Там уже забивали новые герои — Дуайт Йорк и Саво Милошевич. Ворота безошибочно защищал Марк Боснич, а обороной руководил нынешний наставник сборной Англии Гарет Саутгейт.

До «МЮ» Дуайт Йорк (слева) «зажигал» в «Астон Вилле» Фото: Reuters

В 1998-м бирмингемцы добрались до четвертьфинала Кубка УЕФА, но за счёт гола на чужом поле дальше пошёл мадридский «Атлетико». Мяч Каминеро всё решил.

Звёзды 90-х

Дуайт Йорк, Дион Даблин, Марк Боснич, Дин Сандерс, Гарет Саутгейт, Саво Милошевич.

Что с клубом сейчас

«Вилла» соседствует с «Лидсом» в турнирной таблице Чемпионшипа, наступает ему на пятки. Одно очко разделяет команды. И бирмингемцы, конечно же, мечтают о возвращении в АПЛ. Задача эта возложена на Стива Брюса, опытнейшего специалиста, который за карьеру сменил почти десяток клубов и кое-где добивался локальных успехов.

Не забывайте, что в составе «Астон Виллы» сейчас играет сам Джон Терри. Выделить можно покорителей сборной России, валлийцев Нила Тейлора и Джеймса Честера, опытных нападающих Снодграсса и Агбонлахора. А самым дорогим бирмингемцем считается ивуарийский форвард Жонатан Коджиа, правда, 10-миллионый ценник он пока не оправдывает.

«Ноттингем Форест»

Что было в 90-х

«Ноттингем Форест» был грозной силой в 80-х, не раз входил в тройку лучших, выступал в Европе, добирался до полуфинала Кубка УЕФА.

90-е начались с победы в Кубке лиги над «Олдхэмом». Печально осознавать, но тот трофей на данный момент последний в коллекции легендарного клуба. Не считать же за полноценную победу — 1-е место в 1-м дивизионе (аналог Чемпионшипа) в 1998-м.

В 1995-м, только вернувшись из 1-го дивизиона, «Ноттингем» забрался в тройку в Премьер-лиге. Наставник Фрэнк Кларк проделал великолепную работу, раскрыл потенциал группы футболистов, в которых особенно никто не верил. Стэн Коллимор забил в АПЛ столько же, сколько годом ранее в лиге уровнем ниже — 25 мячей. Душой команды был капитан Стюарт Пирс, в полузащите главную роль играл Стив Стоун. Впереди Коллимору помогал Брайан Рой.

В следующем сезоне «Ноттингем» играл в четвертьфинале Кубка УЕФА. Он прошёл «Осер», «Мальмё», «Лион». Но дать бой «Баварии» не вышло — 2:7 по итогам двух матчей. Мюнхенцы с Клинсманом, Папеном и другими звёздами в составе выиграли весь турнир.

А ещё через год «Ноттингем Форест» вылетел, правда, тут же вернулся, ведомый Пьером ван Хойдонком. Но затем новое разочарование. С 1999-го года красных в АПЛ больше не видели.

Звёзды 90-х

Стюарт Пирс, Стэн Коллимор, Тедди Шеррингем, Пьер ван Хойдонк, Стив Стоун, Брайан Рой.

Что с клубом сейчас

10-й сезон подряд «Ноттингем» начал в Чемпионшипе. И лишь дважды за это время он реально мог очутиться в Премьер-лиге. Правда, в прошлом сезоне он остановился на грани от вылета в Лигу 1, заняв 21-ю позицию. Думать сейчас о повышении вряд ли приходится: 18 очков после 13 туров и 12-е место в таблице.

Тренирует команду Марк Уорбёртон, ранее ударно поработавший с «Глазго Рейнджерс». Но когда самый дорогой игрок в команде стоит лишь €2,5 млн, сложно замахиваться на попадание в топ-6. Пока что для «Ноттингема» будет неплохо, если он не будет думать о сохранении прописки вплоть до последнего тура. 34-летний Дэрил Мёрфи пока что тащит команду, уже забив 6 мячей.

«Шеффилд Уэнсдей»

Что было в 90-х

«Шеффилд» очень бодро начал то самое десятилетие. Уже в 1991-м он обзавёлся трофеем — Кубком лиги. Вновь в пострадавших оказался «Манчестер Юнайтед». Гол Джона Шеридана оказался единственным в том финале. В следующем сезоне команда стала третьей в чемпионате. Казалось, ещё немного, и будет завоевана победа в Премьер-лиге, но этого не произошло.

К концу 90-х клуб уже барахтался на грани вылета, но он смог зажечь всю Англию, пригласив в команду эпатажного итальянского форварда Паоло ди Канио, который на тот момент играл за «Селтик». В первый же сезон он стал лучшим бомбардиром команды, влюбил в себя фанатов. Но музыка играла не так уж долго. Вздорный характер дал о себе знать. В сентябре 1998 года итальянец отправил на газон рефери Пола Элкока, за что получил 11 матчей дисквалификации.

В сентябре 1998 года Пало ди Канио отправил на газон рефери Пола Элкока, за что получил 11 матчей дисквалификации Фото: Reuters

Это не помешало «Шеффилду» продать буйного нападающего в «Вест Хэм». Вот только без энергетики итальянца команда вскоре вылетела из АПЛ и больше там не появлялась.

Звёзды 90-х

Найджел Уортингтон, Дэвид Хёрст, Найджел Пирсон, Паоло ди Канио, Бенито Карбоне, Дарко Ковачевич.

Что с клубом сейчас

«Шеффилд» сегодня середняк Чемпионшипа — 16-е место после 13 туров. Ждать, что команда португальца Карлоса Карвальяла включиться в борьбу за выход в АПЛ, пожалуй, не стоит. Больно по ней ударило окончание прошлого сезона, когда в плей-офф в серии пенальти пришлось уступить «Хаддерсфилду». Вообще к назначению португальского специалиста было много вопросов. Он несколько лет после провала в Турции нигде не работал, и вот его реанимировали. Карвальял работает с жаром, с желанием. Если не в этом, то в следующем сезоне «Шеффилд» вновь включится в мясорубку за право играть в Премьер-лиге.

Что до состава, то сразу бросается присутствие Джорджа Бойда, который классно провел прошлый сезон в «Бёрнли». Интересные личности есть впереди — основной нападающий сборной Шотландии Стивен Флетчер, аргентинский форвард Фернандо Форестьери. А Гари Хупер так и вовсе лидирует в бомбардирской гонке Чемпионшипа с 7 мячами.