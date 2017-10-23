«Ригони и Васина надо было удалять, а в ворота ЦСКА ставить пенальти»

Центральная игра 14-го тура между ЦСКА и «Зенитом» была скорее похожа на битву, а не на матч и в очередной раз в этом сезоне заставила зрителей, тренеров, менеджеров и журналистов обсуждать судейство, а не футбол. «Чемпионат» вместе с экс-арбитром ФИФА Сергеем Хусаиновым разбирает ключевые эпизоды, в которых судья из Нижнего Новгорода Михаил Вилков допустил ошибки.

ЦСКА с «Зенитом» учинили битву. По ногам били чаще, чем по воротам ЦСКА продлил безвыигрышную серию с «Зенитом», но своим выступлением заслужил овации трибун.

11-я минута. Марио Фернандес пытается отобрать мяч у Доменико Кришито в подкате и фолит, влетая двумя ногами в итальянца. ЦСКА убегает в контратаку, однако Вилков свистит спустя пару секунд после нарушения.

Фернандес фолит на Кришито

Недовольный Фернандес бросался то к Вилкову, то к боковому арбитру, пытаясь доказать свою невиновность, а затем вступил в перепалку с Роберто Манчини, который начал кричать на бразильца. В итоге между футболистами, тренерами и арбитрами произошла стычка, в которой поучаствовал даже прибежавший с другой половины поля Игорь Акинфеев. Именно капитан ЦСКА и Фернандес были наказаны жёлтыми карточками.

Перепалка Фернандеса и Манчини

Хусаинов: «На семинарах арбитрам даётся такое указание — в момент эмоциональных всплесков и стычек нужно сразу бежать в эпицентр событий. Не свистнуть и следить за тем, что будет дальше, а быть в том самом месте, чтобы быстро погасить конфликт. Вилков с первых же минут матча оказался не готов к подобному неспортивному поведению со стороны ЦСКА и «Зенита». Свистнул бы чуть раньше фол Фернандеса на Кришито — и не случилось бы конфликта, а здесь пошли сплошные карточки. Есть ещё один психологический приём: подозвать капитанов и попросить их успокоить свои команды.

Тренеры Роберто Манчини и Игорь Симутенков — такие же полноценные участники процесса, как и футболисты. Если итальянец оскорблял и провоцировал Фернандеса, арбитру нужно было проявить жёсткость и наказать тренера — например попросить покинуть скамейку запасных и уйти на трибуну. Кстати, если этот момент отмечен в рапорте, то дисциплинарные санкции могут быть применены к Манчини постфактум».

Гончаренко: судейство? Мы снова сваливаемся к грязи вокруг игры Манчини пожаловался, что «Зениту» не дали перенести матч, а Гончаренко был недоволен обилием жёлтых карточек.

44-я минута. Эммануэль Ригони минуту назад получил жёлтую карточку. В очередной атаке аргентинец не успел к мячу и толнул Алексея Березуцкого, который уже успел отдать пас Акинфееву, в спину двумя руками. Вилков не отреагировал на эпизод и устно предупредил Ригони позже — после замечаний со стороны футболистов ЦСКА.

Ригони толкает Алексея Березуцкого

Хусаинов: «Умысел в действиях Ригони был — значит это вторая жёлтая карточка. Вопрос арбитру: что помешало ему вынести наказание в соответствии с правилами? Пропустить и нашептать игроку на ушко — это не профессиональное судейство, а дворовый футбол. Отсутствие своевременное реакции побуждает игроков продолжать грубить: «Если ему можно, значит нам тоже можно». В итоге игра выходит из-под контроля. Хорошо ещё, что сами футболисты не переступили черту и не превратили игру в бои без правил. Здесь судья просто «поплыл». Мне это напомнило игру Португалии и Голландии на ЧМ-2006, когда Валентин Иванов раздал 16 жёлтых и 4 красные карточки».

51-я минута. Леандро Паредес подал угловой на Александра Кокорина. С нападающим «Зенита» боролся Марио Фернандес — и мяч попал в руку бразильца. Арбитр разрешил играть дальше, несмотря на бурные претензии Бранислава Ивановича.

Мяч попадает в руку Марио Фернандеса

Хусаинов: «На мой взгляд, Фернандес пытался сыграть рукой. Если бы рука была прижата, а он бы защищал себя от удара — другой вопрос. Но здесь рука бразильца была оторвана от туловища, и он ею сыграл. В центре поля Вилков спокойно свистнул бы такой фол. Но здесь штрафная площадь, пенальти — то есть, как говорят в народе, нужно поджать яйца и принять ответственное решение. Но, как и в начале игры, арбитр был нерешителен. После того как он принял решение не удалять Ригони, «армейцы» имели бы полное право протестовать против назначения такого пенальти».



64-я минута. Висевший на карточке Виктор Васин жёстко встретил Александра Кокорина на своей половине поля, выставив локоть. Вилков зафиксировал фол, но защитника ЦСКА не удалил.

Васин жёстко встречает Кокорина

В это же время Понтус Вернблум выясняет отношения с Далером Кузяевым. Артём Дзюба подходит к шведу сбоку и толкает его плечом на газон, тот падает. Разгорается ещё одна стычка, в которой активнее всего ведут себя Бибрас Натхо и Леандро Паредес. Все четверо — Вернблум, Дзюба, Натхо и Паредес — получают по жёлтой карточке.

Дзюба толкает Вернблума

Хусаинов: «В первом тайме Вилков простил Ригони, теперь пришлось простить Васина. Хотя ему тоже надо было показывать вторую жёлтую. И все эти решения подвели его к крайней черте: «А что делать?» Логично, что нужно выгнать, но как, если за явные нарушения удалений не последовало. Дальнейшее поведение футболистов выглядело как пьяная уличная разборка. Любые подобные перепалки между игроками должны наказываться жёлтыми карточками. Если какая-то фраза или действие адресовано самому арбитру — удаление.

Показывать красную карточку только Дзюбе за толчок Вернблума было бы неправильно. Ведь тогда швед, сам провоцировавший соперников, остался бы на поле. В моей практике был похожий эпизод: в самом начале первого тайма подрались игроки «Динамо» и «Торпедо». Мне тогда помощник подсказал, мол, удаляй обоих. В перерыве тренер «Динамо» Валерий Газзаев зашёл в судейскую и спросил: «А что там случилось?» «Формула-1, — отвечаю. — Дали старт, и вдруг какая-то грязь на дороге появилась. Хорошо, что успели убрать — совсем другая игра пошла». Если футболисты не хотят играть — ну и не надо. Пусть разбираются между собой в подтрибунке или раздевалке, но не на поле, где зрители хотят смотреть футбол».



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К сожалению, тему работы судей РФПЛ мы поднимаем уже не впервые. На одной из важнейших встреч в чемпионской гонке работал арбитр, который однажды в этом сезоне уже допустил грубейшую ошибку на «ВЭБ-Арене», засчитав гол «Ахмата» в ворота Акинфеева после того, как мяч ушёл за пределы поля. Система распределения судей на матчи до сих пор остаётся непрозрачной — почему-то решающим фактором остаётся их формальная принадлежность к региону, а не квалификация. Сколько ещё судейских скандалов надо пережить Премьер-Лиге, чтобы в руководстве этого корпуса что-то или кто-то поменялся?