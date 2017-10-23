«В него никто не верил». История Кучаева как зеркало российского футбола

Ещё в августе он бегал за «молодёжку» ЦСКА, а теперь выходит в стартовом составе в РФПЛ, забил в Лиге чемпионов. Да не кому-нибудь – «МЮ».

Его биография типична и одновременно необычна для российского футбола, существующего по своим, труднообъяснимым с точки зрения здравого смысла и цивилизованного бизнеса законам, местами – просто «по понятиям». Безнадёга в глубинке и неприступность столичных академий – этот замкнутый круг мало кому из даровитых провинциалов удаётся прорвать. Косте Кучаеву – удалось. Повезло встретить тренера-энтузиаста, фанатично влюблённого в своё дело. Этот человек привил мальчику страсть к игре и чуть не за руку довёл из детского футбола до юношеского – сквозь дебри равнодушия и неверия.

«Первый рязанец на чемпионате мира»

Более трёх десятков лет Александр Грачёв тренирует детей в рязанской ДЮСШ ЦСК (несмотря на схожесть аббревиатур, к «армейскому» ведомству школа отношения не имеет; последние три буквы в названии расшифровываются как Центральный спортивный комплекс). Кому-кому, а ему подноготная детско-юношеского футбола в родном отечестве хорошо известна. Оттого к гордости за лучшего воспитанника в его голосе примешивается горечь от общего положения дел в отрасли.

— Костя у меня с первого класса занимался, — начинает свой эмоциональный монолог тренер. — У нас всегда были командочки приличные, а с этой мы и Московскую область выигрывали, и зону «Кожаного мяча» в Тамбове. В финальной пульке только «Алании» уступили, где ребята на четыре года старше были, но не суть – у них всегда так… Поначалу-то в Кучаева никто не верил. Отец и тот скептически относился к перспективам сына. Всё порывался забрать: всё равно, мол, толку не будет. Но я-то видел – есть потенциал, развивать надо…

Красно-синий – самый… перспективный?! Как молодеет ЦСКА Если «армейская» молодёжь продолжит так же настойчиво стучать в двери основы, у ЦСКА есть уникальный шанс создать российский костяк на годы.

Костя тягучим был, но со скоростёнкой. Рос не спеша, потихоньку, а я не подгонял. Например, никогда не делил детей в первый год по амплуа – ты слева, ты справа, ты защитник, ты хав. У меня другой подход: бери мяч и играй, в охотку, в удовольствие. Другие тренеры, родители орут: «Отдай, отдай!» А я говорю: «Не отдавай – обыгрывай». Обводка была обязаловкой. Потом уже к ней добавляли культуру паса. Загоняя детей в рамки, мы губим индивидуальности, теряем самородков – вместо того чтобы дать им свободу. Костя её получил – и всё равно упёрся в тупик…

Если бы команды второй лиги были ориентированы на местных ребят, это придало бы смысл существованию школ, секций. А что на деле? Везде играют привозные! Свои ребята дорастают до 16-17 лет – и пропадают: идти-то некуда…

Кому только не предлагал мальчишек, лишь бы сохранить для футбола. В «Локомотив» человек восемь на просмотр возил, включая Кучаева. Фотография на память осталась – возле паровоза. Но впечатления остались не лучшие. Надели зелёные майки, вышли на поле, и тут тренер «Локомотива» как заорёт: «Это ещё что за х…я?! Что, б… я, за команда такая? Где тренер?». «Я, — говорю, — из Рязани мы». Он хмыкнул: «Тоже мне футбольный город». Начал упрашивать: «200 километров проехали, с родителями, пацанами. Пожалуйста, посмотрите». Пришлось даже дать немножко денег … «Ладно, давай одного-двух лучших – и хорош». Зашли в зальчик, командует: «Пас туда, пас сюда». А я думаю: «Когда же в футбол играть начнём?» Мальчишки у нас техничные, всех там накрутили бы! Но показать себя им не дали: «Всё и так ясно». Обидно было – не передать словами: мы без условий, без денег трудимся в провинции, на блюдечке им игроков привозим, а они даже смотреть не хотят…



Повёз ребят в егорьевский интернат – за свои деньги, по своей инициативе. Раз приехали – не подошли, два, три… В конце концов двоих оставили – Кучаева и Мещерякова, который сейчас за рязанский «Спартак» забивает. А дальше уже – дело случая, техники, мастерства… Смотрел недавно игру ЦСКА с «Манчестером», жаль гола Кости не дождался – уснул. На следующий день на тренировке отец одного пацана показал в записи на телефоне. Надеюсь, не зазнается, заглянет как-нибудь в гости – ведь теперь наши ребятки с Кучаева пример берут. За 100 лет в рязанском футболе не было ни одного участника чемпионата мира по футболу – ни взрослого, ни молодёжного, никакого. Костя стал первопроходцем, выступив в 2015-м в Чили…

«В наглости Косте надо прибавлять»

Играл рязанский блондин на юношеском мундиале относительно немного, но опыт большого турнира приобрёл. Заняв первое место в группе с Коста-Рикой, Северной Кореей и ЮАР, в 1/16 финала российская команда уступила сверстникам из Эквадора.



— Мы приметили его ещё в «Сатурне», на первенстве России, — вспоминает Михаил Галактионов, тренер юношеской сборной в 2014-2017 годах. – Пригласили на селекционный сбор, протестировали в нескольких турнирах. В Чили Костя уже летел «армейцем». Тогда он ещё только вливался в коллектив, зарекомендовывал себя, поэтому выходил преимущественно на замену. Но уже в отборе к чемпионату Европы среди 20-летних Кучаев был игроком стартового состава.

Прогресс Кучаева не удивил – мы знали, что это качественный игрок с хорошим видением поля, чувством мяча, тактической выучкой. Высокий игровой интеллект позволяет ему одинаково успешно действовать на разных позициях, как в атаке, так и в опорной зоне. Плюс в ЦСКА сейчас сложилась ситуация, благоприятствующая росту: молодым стали больше доверять. Насколько они готовы давать результат в Лиге чемпионов, сложно сказать, но по меркам Премьер-Лиги это уже конкурентоспособные исполнители.



Приятно, что из той плеяды 90% ребят востребованы в ФНЛ или РФПЛ. Вратарь Максименко, защитники Рассказов, Лелюхин, нападающий Ломовицкий – «Спартак-2», Круговой, Бугриев, Прудников – «Зенит-2», Махатадзе – «Рубин», Обляков – «Уфа», Галанин – вторая команда «Локомотива», Лысов – первая. Чалов, Кучаев и Хосонов – под основой ЦСКА.

Костя – скромный, воспитанный парень – приятно общаться. Впитывает всё, что ему подсказывают. Естественно, выходя на поле, он преображается, но в спортивной, футбольной наглости ему ещё надо прибавлять. Быть робким на поле – нельзя.

«Серьёзный парень, слушает старших»

Прежде чем познакомиться со взрослой Лигой чемпионов, Кучаев два сезона набирался опыта в Юношеской лиге УЕФА. В этом турнире и забил один из самых памятных голов в жизни. И тоже англичанам. Победный «Тоттенхэму» на третьей добавленной минуте.



— Кучаев с ходу завоевал место в основе «молодёжки», — рассказывает бывший тренер «армейских» резервистов Александр Гришин. — В схеме 4-3-3 исполнял ту же роль, что и вчера против «Зенита» — центрального атакующего полузащитника. У нас не было одного постоянного капитана – разным ребятам передавали повязку, чтобы почувствовали уверенность в собственных силах. Мальчишки на такие вещи обращают внимание. Дошла очередь и до Кучаева. Нам в ЦСКА не ставили задачи побеждать любой ценой. Важнее было, чтобы ребята развивались и хорошо, красиво играли. Если играли плохо, мы им прямо об этом говорили. Что могли, сделали, дальше они двигаются без нас.



Как на них повлияет общество и атмосфера, тяжело загадывать. Но останавливаться на достигнутом ни в коем случае нельзя. Сколько уже было таких молодых-перспективных: матч-другой сверкнёт – и потух.

«Федя всегда забивал, а в Тимура не верили». Сборная воспитанников Гришина Подытоживая семилетний период работы Александра Гришина в дубле ЦСКА, мы составили сборную его воспитанников, а тренер её прокомментировал.

Наверное, каждый президент мечтает, чтобы в его клубе играли свои воспитанники. Чем больше их будет в первой команде ЦСКА, тем лучше. Но пока человек матчей 50 на высоком уровне не проведёт, рано о чём-то говорить. Тут главное – не перехвалить. Надеюсь, Кучаеву звёздная болезнь не грозит – он скромный парень, слушает старших.



В заявку «армейцев» на матч против «Зенита» вошли восемь «официальных» воспитанников клуба: Акинфеев, Щенников и Головин появились в стартовом составе, Гордюшенко с Жамалетдиновым – на замену, Помазун, Чалов и Хосонов остались в запасе. Кучаева УЕФА внесёт в этот список в следующем году, по истечении трёх лет «службы» в столичном клубе.