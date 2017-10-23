100 000 000 бонусов – особые условия для первых клиентов! Получить!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра
Кирилл Капленко
Текст: «Чемпионат»
Фото: РИА Новости

Молодой талант, который может поссорить Россию и Беларусь

Федерация футбола Беларуси направила жалобу на футболиста и «Зенит» в ФИФА. Чем это может обернуться.
23 октября 2017, понедельник. 19:00 Футбол

Что происходит

Белорусская федерация футбола направила в ФИФА требование начать дисциплинарное производство в отношении «Зенита» и полузащитника команды Кирилла Капленко. Дело в том, что Капленко, являющийся гражданином Беларуси, отказался ехать в молодёжную сборную страны на сентябрьские и октябрьские матчи, мотивируя это тем, что намерен получить российское спортивное гражданство и выступать за национальную команду России. Капленко всеми возможными способами старается показать это. Даже публикациями в социальных сетях.

На официальном сайте «Зенита» Капленко указан как гражданин России.

Кирилл Капленко прошёл через молодёжные системы БАТЭ и «Краснодара», откуда его и забрал «Зенит». За первую команду сине-бело-голубых 18-летний футболист выступает редко – девять минут в матче с «Уфой» и поединок с санкт-петербургским «Динамо» в Кубке страны.

Кубок России. 1/16 финала
21 сентября 2017, четверг. 20:00 МСК
Динамо СПб
Санкт-Петербург
3 : 2 ДВ
Зенит
Санкт-Петербург
1:0 – Кулишев – 37, 2:0 – Барсов – 43, 2:1 – Паредес – 61, 2:2 – Полоз – 62, 3:2 – Кулишев – 112 (пен)
Удаления: нет – Мевля, 10

Что говорят стороны

«Мы подали требование о начале дисциплинарного производства в отношении футбольного клуба «Зенит» и Капленко в связи с тем, что нарушается дисциплинарный регламент ФИФА», — заявил представитель белорусской федерации футбола.

«При чём здесь игрок и футбольный клуб «Зенит»? У Капленко есть российское гражданство, и он вправе выбирать, за какую сборную выступать. Он написал письмо белорусской федерации футбола, что не собирается играть за сборную Беларуси. Никаких нарушений с точки зрения регламента ФИФА нет», — ответил Сергей Фурсенко.

Сюрпризище! «Ленинградское дерби» собрало больше, чем ЦСКА – «Спартак»
«Зенит» вдесятером отыграл два мяча в дерби с «Динамо СПб», но пропустил с пенальти в дополнительное время и выбыл из Кубка России.

«Вопрос Капленко оставим федерации и «Зениту». Человек не хочет играть за нас. Мы ему надоели, он нам надоел, а вы надоели с вопросами о нем», — отметил Людас Румбутис, главный тренер молодёжной команды Беларуси.

Действительно ли к «Зениту» и Капленко могут быть применены санкции?

Отвечает спортивный юрист Михаил Прокопец:

«Федерация футбола Беларуси не может подать жалобу на самого Кирилла Капленко. Никто не в праве заставлять футболиста играть за сборную, если он этого делать не хочет. Может быть, ФФБ пожаловалась на «Зенит», так как считает, что именно клуб не отпускает игрока. Дело в том, что у всех клубов есть обязательства, которые закреплены в регламенте ФИФА по статусу переходов, — они должны отпускать футболистов в расположения сборных. Но всё может достаточно быстро закончиться, когда в «Зените» скажут: «Мы футболиста отпускаем, он сам не хочет ехать в сборную Беларуси».

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Всего голосов: 0
Теги
Сборная Беларуси — Футбол ФК Зенит
Новости. Футбол
23 октября 2017, понедельник
20:25 Реднапп: готов возглавить сборную Шотландии, но не думаю, что у меня есть шансы
20:22 «Спартак» и «Локо» делят 25-е место по числу воспитанников в европейских лигах
20:13 Радимов: стратегически ничья с ЦСКА — это нормальный результат для «Зенита»
20:00 Булыкин: в РФПЛ необходимо ужесточить лимит на легионеров
19:58 Орлов: почему же И. Денисов не заслуживает уважения тренеров сборной России?
19:55 Буффон и пять игроков «Реала» — в сборной года по версии FIFPro
19:52 Гиггз сообщил, что готов возглавить «Лестер Сити» или «Эвертон»
19:45 Место в тройке по итогам голосования за Golden Boy занял Рашфорд, а не Жезус
19:44 Орлов: друзья, если мы не будем жить по правилам, всем нам конец
19:42 Дети-сироты из 10 стран встретятся в Москве на турнире «Будущее зависит от тебя»
19:34 Шалимов: о том, что «Локо» играл в четверг, нужно думать им, а не «Краснодару»
19:30 Сёмин: у «Локомотива» сложный календарь, но к нему мы должны быть готовы
19:25 Джовинко во время матча допил пиво, брошенное в Алтидора
19:23 Гари Невилл: я был ошеломлен комментариями Моуринью
19:18 Орлов: Вернблум сымитировал толчок Дзюбы. Он же провокатор
19:04 Деменко: если «Краснодар» проиграет, кресло под Шалимовым сильнее закачается
18:56 Инфантино: абсолютно все чемпионаты нуждаются в системе видеопомощника арбитра
18:51 Джикия: если дадут задание персонально играть с Месси — постараюсь закрыть его
18:47 Лебедев: думаю, если «Краснодар» и проиграет «Локомотиву», Шалимова не уволят
18:43 Мораес: ничья с «Шахтёром» — не тот результат, который хотело киевское «Динамо
18:42 Джикия: я склонен к ожирению и набираю вес даже от воздуха
18:32 Мата: в «МЮ» знали, что поражение случится, но АПЛ — это не спринт, а марафон
18:27 Джикия — о борьбе в РФПЛ: пусть наверху не расслабляются, «Спартак» наступает
18:22 Юрист: белорусская федерация не может подать жалобу на игрока «Зенита» Капленко
18:21 Комиссия камбина РФ одобрила проект по штрафам за манипуляции с билетами на ЧМ
18:14 Мбаппе: почему бы не наказывать арбитров после матча, как и футболистов?
18:01 «Локомотив» — «Краснодар»: стали известны стартовые составы
18:01 Кэхилл: сейчас только середина октября, вопрос о титуле АПЛ всё ещё открыт
17:55 «Уфа» сняла странный проморолик с поеданием торта
17:47 Кейн: на каком-то этапе я хочу стать лучшим игроком в мире
17:40 Баста: возможно, у меня больше доводов, чем у кого-либо, почему я болею за ЦСКА
17:33 В. Игнатьев: потенциал у сборной России огромный
17:27 Спаллетти: «Сампдория» находится на одном уровне с «Интером»
17:23 Игроки «Зенита» получили два выходных после игры с ЦСКА
17:21 Клопп заинтересован в трансфере Дракслера, но игрок хочет остаться в «ПСЖ»
17:18 Коутиньо: все голы «Тоттенхэма» «Ливерпулю» можно было бы предотвратить
17:14 Конте: думаю, что у меня невероятные отношения с фанатами «Челси»
17:09 Паскуато: всё написанное про мои претензии к «Крыльям Советов» — неправда
16:54 Новым главным тренером «Эвертона» может стать наставник «Бёрнли»
16:46 Неймар: в матче с «Марселем» фанаты кидали сок, булочки, я мог пообедать на поле
16:41 В «Арсенале» раскритиковали работу арбитра в матче с «Анжи»
16:25 Шевченко: беру полную ответственность за невыход сборной Украины на ЧМ-2018
16:20 Капелло исключил возможное возвращение в «Милан»
16:09 Вице-президент РФС вошёл в состав комитета УЕФА по техническому развитию
16:07 А. Тихонов: «Крылья Советов» и «Рубин» сейчас находятся на разных полюсах
Все новости RSS
Партнерский контент