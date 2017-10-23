Кто получал премию Golden Boy до Мбаппе и что с ними стало

2016 год

За что получил награду



В 18 лет ворвался в стартовый состав «Бенфики», выжигая центр поля. Благодаря незаурядным физическим данным португальский опорник легко оставлял без мяча даже звёзд калибра Халка.

Чего добился за это время



Вызов в сборную Португалии не заставил себя долго ждать. На Евро во Франции Саншеш регулярно появлялся в стартовом составе, не зажигал, но и не провалился, стал чемпионом континента, а после чемпионата перебрался в «Баварию».



Что с ним сейчас



Пришедший на тренерский мостик Карло Анчелотти не видел Саншеша в основе, а потому отправил юношу набираться опыта в АПЛ. В «Суонси» Ренату играет регулярно, но без особых успехов – после девяти туров «лебеди» зависли на 15-м месте.

Проба золота. Почему не играет лучший молодой футболист Европы Ренату Саншеш стал в 2016-м золотым и для сборной, и для Европы, и для купившей его «Баварии», но в Мюнхене сел на скамейку.

2015 год

За что получил награду



12 голов за сезон и не по годам зрелая игра за «Монако» привлекли к Антони внимание нескольких больших клубов, но вряд ли кто-то предполагал, что за него выложат 60 млн евро. Когда Марсьяль элегантно положил первый гол в дебютной игре за «МЮ», все заговорили о том, что на «Олд Траффорд» появился наследник Анри.



Чего добился за это время



За два года в Англии Марсьяль так и не стал лидером манкунианцев. Да и ещё уступил звание «нового Анри» Мбаппе. Антони не регулярно выходит в основе, порой завораживает своей техникой обращения с мячом, но стабильности ему явно не хватает.



Что с ним сейчас



Бьётся за место в основе и пытается произвести впечатление на Жозе Моуринью. Пять баллов по системе «гол+пас» в 8 играх АПЛ – неплохой результат. Но не более того.

2014 год

За что получил награду



За волшебную связку с Суаресом, Коутиньо и Старриджем в самом ярком сезоне «Ливерпуля» за последние 10 лет. 19-летний легконогий Рахим был одним из самых важных футболистов той команды. После его геройств в игре с «Манчестер Сити» награда просто не могла проскочить мимо него.

Чего добился за это время



По окончании сезона, не сумев договориться с «Ливерпулем» о новом контракте, перебрался в «Манчестер Сити», с которым выиграл Кубок футбольной лиги. Но лидером атаки так и не стал.



Что с ним сейчас



С приходом Гвардиолы Стерлинг получил новую порцию вдохновения и сейчас рвёт соперников вместе с Сильвой, Де Брёйне, Агуэро, Жезусом и другими монстрами.

2013 год

За что получил награду



За год до этого Погба перешёл из «Манчестер Юнайтед» в «Ювентус» за 1 млн евро. И с ходу стал игроком основы, составив мощную связку с Андреа Пирло и Артуро Видалем в центре поля. За календарный год цена француза подскочила с 3,5 до 25 млн евро. Сумасшедший прогресс, который сделал из Поля героя рекламных постеров.



Чего добился за это время



Завоевав за четыре года в «Юве» девять трофеев, вернулся в «МЮ» в статусе самого дорогого игрока в истории футбола. Чуть было не привёл сборную Франции к победе на домашнем Евро и вырос в одного из сильнейших полузащитников мира.



Что с ним сейчас



В данный момент Поль восстанавливается после травмы, но наверняка вернётся в основу «МЮ», как только наберёт оптимальные кондиции. На звание лучшего игрока АПЛ француз пока не претендует, да и вообще однозначно сложно оценить его выступления за «красных дьяволов». Впрочем, Полю всего 24, и у него ещё всё впереди.

Тот, кто умеет делать на поле всё. Стогниенко – о Поле Погба Перед первым матчем Погба за «МЮ» после возвращения Владимир Стогниенко рассказывает, чего ждать от самого дорогого игрока в мире.

2012 год

За что получил награду

Об Иско узнали в Европе после матча с «Зенитом», в котором он уничтожил оборону сине-бело-голубых. У молодого полузащитника «Малаги» просто не было конкурентов в борьбе за эту награду. Он умел на поле всё, а его техника просто поражала воображение.



Чего добился за это время



По окончании сезона отправился на заслуженное повышение – в «Реал». Долго боролся за место в основе с Бэйлом и Хамесом, упорно трудился и ждал своего шанса. В итоге завоевал место в основе и стал трёхкратным обладателем Лиги чемпионов.



Что с ним сейчас



Сейчас Иско – один из самых ярких игроков «Реала», который потихоньку прибирает лидерство к своим рукам. Он выходит на поле и творит волшебство.

2011 год

За что получил награду



Йоахим Лёв так прокомментировал первый вызов Гётце в сборную: чтобы попасть в бундестим, достаточно сыграть и 15 матчей. Но сыграть так, как Гётце. Марио ворвался в большой футбол и стал одной из центральных фигур в сумасшедшей банде Клоппа и привёл «Боруссию» к чемпионству.



Чего добился за это время



Перед выходом на замену в финале чемпионата мира Йоахим Лев сказал Гётце: покажи, что ты лучше Месси. Он и показал, забив победный мяч. Это был ярчайший эпизод в карьере Марио. И вряд ли он когда-нибудь ещё сверкнёт так ярко. Так и не сумев стать звездой в «Баварии», Марио вернулся в Дортмунд.



Что с ним сейчас



Гётце вполне мог завершить карьеру из-за проблем с пищеварением. Сейчас он пытается вернуть былые кондиции после продолжительного перерыва. Но у «Боруссии» теперь другие герои. Лучшие времена 25-летнего Марио, похоже, остались позади.

Не мелодрама. Как Марио Гётце может изменить отношение к игрокам "Понять и простить" - не совсем верный девиз возвращения Гётце в Дортмунд, потому что и обижаться на него не за что.

2010 год

За что получил награду



За год до взлёта Гётце в Европе зажигал другой Марио. Куда менее уравновешенный. Балотелли ссорился с Моуринью, отбирал мяч у Это’О, чтобы самому пробить пенальти, уже начал бить машины. Но при этом много забивал.



Чего добился за это время



Бало уверял всех, что круче него играет только Месси, только вот сейчас «второй игрок мира» если и нужен кому-то, то только в качестве свободного агента. «Манчестер Сити» — последний клуб, который согласился заплатить за Марио адекватные деньги. И то это было в том самом 2010 году.



Что с ним сейчас



Балотелли нашёл себя на тёплых берегах Ниццы, где точно является главной звездой и даже периодически забивает. Марио всё ещё крутой. Но теперь лишь в масштабах середняка Лиги 1.

2009 год

За что получил награду



Футболист с лицом мальчика как многоопытный профи разбирался с лучшими защитниками Серии А. Великолепная игра Пато потрясала воображение. В «Милане» были уверены, что выцепили из Бразилии бриллиант, который будет сверкать ещё минимум лет 10.



Чего добился за это время



И как же они ошибались. Череда травм и увлечение Пато светской жизнью сломали его карьеру об колено. Не помогли ни аренда в «Коринтианс», ни долгие беседы с тренерами. Упустив последние шансы заиграть на высоком уровне, в 27 Алешандре отправился в далёкий Китай.



Что с ним сейчас



Пато регулярно забивает за «Тяньцзинь Цюанцзянь» с помощью Акселя Витселя – 15 голов в 24 матчах, но похоже, его команда всё-таки проскочит мимо азиатской Лиги чемпионов. В расцвете сил форвард оказался никому не нужен в Европе.

2008 год

Андерсон

За что получил награду



Ещё один бразилец, спустивший свой огромный талант в унитаз. Андерсон возил всю бразильскую лигу в 17 лет, зажигал в «Порту» и заслуженно получил шанс попробовать себя в одном из лучших клубов Европы. Победа в Лиге чемпионов и регулярные выступления в основе «МЮ» сделали из Андерсона лучшего молодого игрока континента.



Чего добился за это время



Авансы были выданы зря. Андерсон постепенно терял интерес к футболу и превратился в абсолютно среднего игрока без сильных сторон. «Юнайтед» держал бразильца ещё семь лет, но в итоге отправил его восвояси.



Что с ним сейчас



В 29 лет Андерсон является игроком аутсайдера бразильской лиги «Коритибы». И то не является в ней игроком основы. Его место в сборной занимает ровесник Паулиньо, который в 2008 году сидел на скамейке в польском клубе «Лодзь».

2007 год

За что получил награду



Агуэро заиграл за основу «Индепендьенте» в 15 лет, в 17 перебрался в «Атлетико», а в 19 был признан лучшим молодым игроком Европы. 27 голов за сезон позволили Агуэро затмить даже своего закадычного друга Лео Месси.



Чего добился за это время



Страшно представить, сколько назабивал бы Серхио, если бы не постоянно попадал в лазарет. Аргентинец стал живой легендой «Манчестер Сити» и уже вписал своё имя в историю АПЛ. А его гол на 3-й добавленной минуте «КПР», сделавший «горожан» чемпионами, будут помнить ещё долго.



Что с ним сейчас



Агуэро борется за место в составе с конкурентом Мбаппе за звание лучшего молодого игрока Габриэлем Жезусом. Однако частенько оба выходили на поле в связке. Агуэро до сих пор невероятно много забивает и является одним из сильнейших форвардов мира.

2006 год

За что получил награду



После ухода из «Арсенала» Патрика Виейра Арсен Венгер сделал ставку на щуплого, но очень техничного и умного испанца. И не прогадал. Фабрегас с ходу влюбил в себя фанатов «канониров» и в 2006 году заслуженно получил звание лучшего молодого игрока Европы. Уже тогда «Барселона», глядя на него, начала пускать слюнки.

Чего добился за это время



Стал одним из лучших игроков «Арсенала» в истории, вернулся в «Барселону», не смог заиграть на родине, вернулся в Англию. А по ходу стал чемпионом мира и Европы. Прекрасная карьера с точки зрения трофеев. Но Сеск мог раскрыть себя и ярче.



Что с ним сейчас



Фабрегас по прежнему в порядке – является игроком обоймы «Челси», порой полыхает проблесками гениальности. Но не более того.

Не ждут перемен. 7 игроков, изменивших манеру игры ради команды Туре, Тьяго, Фабрегас и другие футболисты, не вписывавшиеся в концепции тренеров, но сумевшие по ходу сезона завоевать место в основе.

2005 год

За что получил награду



Тогда Месси ещё не воспринимался как главный талант своего поколения – Лео только начали подпускать к играм за первую команду «Барселоны». Одними из главных претендентов на премию Golden Boy являлись Уэйн Руни и Лукас Подольски. Но решение отдать приз аргентинцу было абсолютно верным.



Чего добился за это время



Всего. Кроме победы на чемпионате мира.



Что с ним сейчас



Гений продолжает восхищать своей игрой. С приходом Вальверде и уходом Неймара Месси вновь – единственная центральная фигура «Барселоны».

2004 год

За что получил награду



Вот кто в своё время точно оправдывал звание «Золотой мальчик», так это Руни. Когда Уэйн забивал мяч в ворота «Арсенала», комментатор сказал: запомните это имя. И сделал это не зря. Через два года Руни перебрался в «МЮ» за 40 млн евро и поехал на чемпионат Европы — 2004 в статусе главной надежды нации.



Чего добился за это время



Руни по праву вошёл в зал славы английского футбола, став лучшим бомбардиром в истории «Манчестер Юнайтед». Став победителем Лиги чемпионов и пять раз взял АПЛ, Уэйн отправился обратно в «Эвертон».



Что с ним сейчас



В отличие от предыдущих лет, Руни снова выступает на острие атаки. Забивает, но его «Эвертону» это не помогает – «ириски» плетутся в зоне вылета.

Руни и ещё 9 лучших бомбардиров в истории «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни забил 250-й мяч в футболке «МЮ» и стал лучшим бомбардиром в истории клуба, опередив таких людей, как Гиггз, Лоу и Чарльтон.

2003 год

За что получил награду



В 20 лет Рафа ван дер Варт был безусловным лидером «Аякса» и одним из ярчайших представителей нового голландского поколения. Не хуже Роббена, Снейдера и ван Перси. 22 гола за 30 игр сезона. Что ещё нужно сделать атакующему полузащитнику, чтобы на него обратили внимание?



Чего добился за это время



Однако по прямой ковровой дорожке карьера ван дер Варта так и не пошла. Позажигав в «Гамбурге», Рафа отправился покорять Мадрид, но звездой галактического масштаба так и не стал.



Что с ним сейчас



Так и не найдя себя ни в одном большом клубе, отправился доигрывать в тихий датский «Мидтьюланн», за который пылит и по сей день.