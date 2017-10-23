10 вещей, которые нужно знать о 14-м туре РФПЛ

Как обычно, начнём в хронологическом порядке. Итак, если вы вдруг почему-то сомневались…
1. Хабаровск – это Россия
…напоминает Сергей Семак. Не спешите шутить: РФПЛ слишком долго не удавалось адаптироваться к сложному новичку. Играть выездные матчи вечером по московскому времени (в три часа ночи по Хабаровску) вошло у СКА в привычку. Причём, тренер Алексей Поддубский даже не особо жаловался на график… Именно поэтому лишний раз напомнить всем о том, что «Хабаровск» делает наш чемпионат круче – полезно. «Да, долго лететь, но такая у нас страна – очень большая, самая-самая в мире. Но это и здорово. Мне нравятся люди, которые здесь живут. Даже из окна автобуса видно, что они свой Хабаровск любят. Город очень ухоженный и чистый», — Семак показал, как надо комментировать такой выезд.
2. Возвращение Кротова
Хорошо звучит, не находите? На самом деле, с тех пор, как Вячеслав забил три гола за 600 минут на поле за «Спартак», о нём успели немного забыть. В прошлом сезоне он набрал 24 выхода на поле (правда меньше 10 полных матчей в сумме) – обошлось без забитых голов. И вот, в Хабаровске громко напомнил о себе.
СКА провёл первый тайм с большим преимуществом и закономерно выиграл его. А в перерыве Семак выпустил в атаку Кротова, опустив Живоглядова в защиту и прижал хозяев. Кротов забил в начале тайма и в середине, а в концовке мог делать хет-трик, но хозяев спас подкат Савичева. Это первые голы форварда в сезоне.
3. «Динамо»: прошлый тур не считается?
В матче с «Хабаровском» показалось, что месячная серия «Динамо» без голов ушла в прошлое, и не повторится. Хм, показалось. В Казани команда снова была типичной – в плохом смысле. Очередные 0:0, и фамилия Шунина должна быть на табло рядом с названиями клубов. Вратарь вытащил восемь ударов в створ. «Динамо» отбилось, и после игры Дмитрий Хохлов честно сказал: «По моментам «Рубин» наиграл на победу». Но, хотя игрой «Динамо» напоминает, что совсем недавно пять матчей обходилось без забитых голов, результат всё оправдывает. Четыре очка в двух матчах с новым тренером. И вот уже из зоны вылета команда перемещается в зону стыковых матчей. Впрочем, для болельщиков клуба есть и более приятные новости.
После восьми лет реконструкции обновление стадиона «Динамо» вышло на финишную прямую. Пока руководство ограничилось презентацией стадиона: он ещё не полностью готов, и официальное открытие ожидается весной 2018 года. Летом команда сможет играть на новом стадионе постоянно.
4.«Спартак»: соперник вне зоны поражения
«Спартак» удивил. 16 дальних ударов по гостевым воротам – это сильно. Правда, в створ попал всего один из них. Что случилось? Есть мнение, что это похмелье после «Севильи». Игроки приводят другую причину: что «Амкар» — для «Спартака» самый неудобный соперник из возможных, в силу умения сушить игру.
Вероятно, истина где-то посередине. Короткая обойма не позволяет применять необходимую ротацию, а опыта больших европейских матчей у «Спартака» нет. Эмоциональное выгорание неизбежно. Ну, и «Амкар» действительно прекрасно себя чувствует за линией мяча. Дело не только в оборонительном стиле, а именно в отказе от высокого прессинга. Его отсутствие лишало хозяев возможности проводить свои любимые атаки с большим количеством отрезающих соперников передач. В штрафной у них просто не было пространства. 16 дальних ударов это подтверждают.
0:0, разумеется, плохой результат. Но могло быть и хуже. С тем, что Селихов фолил на Идову в итоге согласились все: Идову, Селихов и Будогосский. Руководитель департамента судейства и инспектирования тоже признал, что судья допустил ошибку.
5. «Амкар»: бетон на поле, огонь в соцсетях
Сердар Таски после матча сказал, что «Амкар» поставил автобус у ворот. Того же мнения придерживалась и пресс-служба «Спартака». И опубликовала соответствующий пост в «Твиттере». «Амкар» не смолчал. Получилось не менее убедительно, чем на поле.
6. Урал – это Европа
Как известно, Уральские горы отделяют Европу от Азии. Точной линии раздела, впрочем, нет и о ней идут споры. Один футбольный клуб из Екатеринбурга может сказать новое слово в этой дискуссии: усилиями Александра Тарханова «Урал» может оказаться в еврокубках.
«Урал» показывает неплохую игру низом, с неплохим качеством паса и большим количеством подходов к штрафной. Но Артём Фидлер назвал другую причину: «Лига Европы? Раз губернатор сказал – будем стремиться». Попасть в зону Лиги Европы, потому что так сказал губернатор? Это крутой подход к мотивированию команд в спорте. Интересно, никто не говорил «Уралу» побороться за первое место? Иначе трудно объяснить ответ клуба в «Твиттере» на ничью ЦСКА и «Зенита». Ответ «Урала» — первый комментарий.
7. ЦСКА: выгодная стратегия как замкнутый круг
Из года в года повторяется одна и та же ситуация. ЦСКА после трудного старта каким-то образом оптимизирует внутренние резервы и доказывает свою конкурентоспособность в чемпионате России. Параллельно доказывая свою неконкурентоспособность в Европе. Кажется, в этом сезоне всё повторится ещё раз.
ЦСКА в игре с «Зенитом» показал, насколько агрессивной может быть эта команда. Приятно удивил не качеством футбол (о, нет), но борьбой. Акинфеев, который бежит 80 метров на 10 минуте, чтобы объяснить судье, что тот неправ – косвенный, но сильный признак заведённости. Не говоря о стычке Фернандеса с Манчини. Это, конечно, здорово, если не считать того, что матч – зеркальное отражение матча с «Базелем» на неделе. Тогда Гончаренко назвал свою команду трусливой, и честное слово, точнее не скажешь.
Как бы там ни было, ЦСКА напугал «Зенит», показал, что может сминать соперника и не забил в первом тайме только из-за Лунёва. Правда, потом был противоположный второй тайм.
8. Манчини сам создаёт и преодолевает трудности
Нельзя списывать слабое начало «Зенита» на настрой ЦСКА. Гости были не готовы к расстановке с пятью защитниками, их схема 4-3-3 не сработала: группа атаки была отрезана от мяча, пока Кокорин не сместился чуть назад и не превратил её в 4-3-1-2. «Зенит» отбивался примерно полчаса, потом, примерно после неточного дальнего удара Полоза стал цепляться за мяч. А во втором тайме давил, как хозяева часом раньше.
Кокорин стал гораздо чаще оказывать на острие, особенно после выхода Дзюбы, который неплохо смотрелся в подыгрыше. Кокорин мог забивать дважды, но в целом ничья – не тот результат, который должен огорчать «Зенит» по такой игре. Тем временем оценку Манчини в «Зените» дал Марио Балотелли. Получилось в его фирменно стиле. Это забавно, но «Зенит», оторвавшись на четыре очка от преследователей месяц назад, сейчас уступает первое место «Локомотиву» по дополнительным показателям.
9. «Локомотив» — первый
По случаю большого матча – «Локомотив» мог догнать «Зенит» — болельщики почти заполнили центральную трибуну стадиона. 12 тыс. зрителей, меньше половины от максимального количества, но больше, чем обычно.Почти одновременно с последними болельщиками на поле пошёл дождь со снегом. Символично, что судьба первого места решалась именно в этом матче. Самая тренерская команда РФПЛ, в которой нет звёзд, а есть группа игроков для борьбы за еврокубки и Сёмин, выжимающий из них максимум. И с другой стороны – команда, которую многие считают способной на большее, чем она показывает при Шалимове.
Игра получилось типичной для обеих команд. «Локомотив» невнятно выглядел в атаке в начале матча, но забил гол из ничего и с удовольствием стал мешать играть «Краснодару». Это хозяева умеют. Они пропустили два голевых момента во втором тайме, но, во-первых, и сами могли всё решать в контратаке три в одного (такое надо забивать), а в концовке сняли все вопросы. Команда на первом месте, а в ней даже нельзя выделить главную звезду. Зато можно выделить самых ответственных: Кверквелия и Фернандеш превращают эту команду в идеальное тактическое оружие.
10. Галицкий, Шалимов, многозначительный намёк и знак вопроса
Даже четыре поражения в РФПЛ подряд (пять подряд во всех турнирах) не превратили турнирную таблицу «Краснодара» в катастрофу по двум причинам. Во-первых, ещё месяц назад у «быков» был неплохой задел. Во-вторых, команды идут очень плотно, очки – то есть за прошедшее время упасть очень уж сильно было просто некуда. Проблема «Краснодара» не в турнирной таблице, а в динамике. Глядя на игру команды, очень, очень трудно сказать, что она прогрессирует и проигрывает, скажем из-за невезения. Хотя, Шалимов считает, что с игрой всё в порядке. Действительно, владение мяча и точность паса отличные – по этим показателям «Краснодар» делит первое место с «Зенитом». Правда, забить не может уже четыре матча.