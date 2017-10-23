10 вещей, которые нужно знать о 14-м туре РФПЛ

Как обычно, начнём в хронологическом порядке. Итак, если вы вдруг почему-то сомневались…

1. Хабаровск – это Россия

…напоминает Сергей Семак. Не спешите шутить: РФПЛ слишком долго не удавалось адаптироваться к сложному новичку. Играть выездные матчи вечером по московскому времени (в три часа ночи по Хабаровску) вошло у СКА в привычку. Причём, тренер Алексей Поддубский даже не особо жаловался на график… Именно поэтому лишний раз напомнить всем о том, что «Хабаровск» делает наш чемпионат круче – полезно. «Да, долго лететь, но такая у нас страна – очень большая, самая-самая в мире. Но это и здорово. Мне нравятся люди, которые здесь живут. Даже из окна автобуса видно, что они свой Хабаровск любят. Город очень ухоженный и чистый», — Семак показал, как надо комментировать такой выезд.

Играем ночью, пока никто не видит. Нужен ли РФПЛ Хабаровск? Смотреть чемпионат России в три часа ночи – сомнительное удовольствие. Даже если вы болельщик команды, впервые вышедшей в РФПЛ.

2. Возвращение Кротова

Хорошо звучит, не находите? На самом деле, с тех пор, как Вячеслав забил три гола за 600 минут на поле за «Спартак», о нём успели немного забыть. В прошлом сезоне он набрал 24 выхода на поле (правда меньше 10 полных матчей в сумме) – обошлось без забитых голов. И вот, в Хабаровске громко напомнил о себе.

СКА провёл первый тайм с большим преимуществом и закономерно выиграл его. А в перерыве Семак выпустил в атаку Кротова, опустив Живоглядова в защиту и прижал хозяев. Кротов забил в начале тайма и в середине, а в концовке мог делать хет-трик, но хозяев спас подкат Савичева. Это первые голы форварда в сезоне.

3. «Динамо»: прошлый тур не считается?

В матче с «Хабаровском» показалось, что месячная серия «Динамо» без голов ушла в прошлое, и не повторится. Хм, показалось. В Казани команда снова была типичной – в плохом смысле. Очередные 0:0, и фамилия Шунина должна быть на табло рядом с названиями клубов. Вратарь вытащил восемь ударов в створ. «Динамо» отбилось, и после игры Дмитрий Хохлов честно сказал: «По моментам «Рубин» наиграл на победу». Но, хотя игрой «Динамо» напоминает, что совсем недавно пять матчей обходилось без забитых голов, результат всё оправдывает. Четыре очка в двух матчах с новым тренером. И вот уже из зоны вылета команда перемещается в зону стыковых матчей. Впрочем, для болельщиков клуба есть и более приятные новости.

После восьми лет реконструкции обновление стадиона «Динамо» вышло на финишную прямую. Пока руководство ограничилось презентацией стадиона: он ещё не полностью готов, и официальное открытие ожидается весной 2018 года. Летом команда сможет играть на новом стадионе постоянно.

Новый стадион «Динамо» достроили. Почти На 22 октября было запланировано открытие стадиона «Динамо». Пока ограничились презентацией. Первого матча придётся подождать до 2018-го.

4.«Спартак»: соперник вне зоны поражения

«Спартак» удивил. 16 дальних ударов по гостевым воротам – это сильно. Правда, в створ попал всего один из них. Что случилось? Есть мнение, что это похмелье после «Севильи». Игроки приводят другую причину: что «Амкар» — для «Спартака» самый неудобный соперник из возможных, в силу умения сушить игру.

Вероятно, истина где-то посередине. Короткая обойма не позволяет применять необходимую ротацию, а опыта больших европейских матчей у «Спартака» нет. Эмоциональное выгорание неизбежно. Ну, и «Амкар» действительно прекрасно себя чувствует за линией мяча. Дело не только в оборонительном стиле, а именно в отказе от высокого прессинга. Его отсутствие лишало хозяев возможности проводить свои любимые атаки с большим количеством отрезающих соперников передач. В штрафной у них просто не было пространства. 16 дальних ударов это подтверждают.

«Нам проще с «Севильей», чем с «Амкаром». Глушаков и Таски объяснили всё А Селихов с Идову поспорили о пенальти. Но позже вратарь признал — можно было ставить.

0:0, разумеется, плохой результат. Но могло быть и хуже. С тем, что Селихов фолил на Идову в итоге согласились все: Идову, Селихов и Будогосский. Руководитель департамента судейства и инспектирования тоже признал, что судья допустил ошибку.

5. «Амкар»: бетон на поле, огонь в соцсетях

Сердар Таски после матча сказал, что «Амкар» поставил автобус у ворот. Того же мнения придерживалась и пресс-служба «Спартака». И опубликовала соответствующий пост в «Твиттере». «Амкар» не смолчал. Получилось не менее убедительно, чем на поле.

6. Урал – это Европа

Как известно, Уральские горы отделяют Европу от Азии. Точной линии раздела, впрочем, нет и о ней идут споры. Один футбольный клуб из Екатеринбурга может сказать новое слово в этой дискуссии: усилиями Александра Тарханова «Урал» может оказаться в еврокубках.

5 очков от еврокубков до ФНЛ. Чемпионат России очень слаб Доказываем цифрами.

«Урал» показывает неплохую игру низом, с неплохим качеством паса и большим количеством подходов к штрафной. Но Артём Фидлер назвал другую причину: «Лига Европы? Раз губернатор сказал – будем стремиться». Попасть в зону Лиги Европы, потому что так сказал губернатор? Это крутой подход к мотивированию команд в спорте. Интересно, никто не говорил «Уралу» побороться за первое место? Иначе трудно объяснить ответ клуба в «Твиттере» на ничью ЦСКА и «Зенита». Ответ «Урала» — первый комментарий.

7. ЦСКА: выгодная стратегия как замкнутый круг

Из года в года повторяется одна и та же ситуация. ЦСКА после трудного старта каким-то образом оптимизирует внутренние резервы и доказывает свою конкурентоспособность в чемпионате России. Параллельно доказывая свою неконкурентоспособность в Европе. Кажется, в этом сезоне всё повторится ещё раз.

ЦСКА в игре с «Зенитом» показал, насколько агрессивной может быть эта команда. Приятно удивил не качеством футбол (о, нет), но борьбой. Акинфеев, который бежит 80 метров на 10 минуте, чтобы объяснить судье, что тот неправ – косвенный, но сильный признак заведённости. Не говоря о стычке Фернандеса с Манчини. Это, конечно, здорово, если не считать того, что матч – зеркальное отражение матча с «Базелем» на неделе. Тогда Гончаренко назвал свою команду трусливой, и честное слово, точнее не скажешь.

Как бы там ни было, ЦСКА напугал «Зенит», показал, что может сминать соперника и не забил в первом тайме только из-за Лунёва. Правда, потом был противоположный второй тайм.

8. Манчини сам создаёт и преодолевает трудности

Нельзя списывать слабое начало «Зенита» на настрой ЦСКА. Гости были не готовы к расстановке с пятью защитниками, их схема 4-3-3 не сработала: группа атаки была отрезана от мяча, пока Кокорин не сместился чуть назад и не превратил её в 4-3-1-2. «Зенит» отбивался примерно полчаса, потом, примерно после неточного дальнего удара Полоза стал цепляться за мяч. А во втором тайме давил, как хозяева часом раньше.

Кокорин стал гораздо чаще оказывать на острие, особенно после выхода Дзюбы, который неплохо смотрелся в подыгрыше. Кокорин мог забивать дважды, но в целом ничья – не тот результат, который должен огорчать «Зенит» по такой игре. Тем временем оценку Манчини в «Зените» дал Марио Балотелли. Получилось в его фирменно стиле. Это забавно, но «Зенит», оторвавшись на четыре очка от преследователей месяц назад, сейчас уступает первое место «Локомотиву» по дополнительным показателям.

«Манчини в «Зените» — пустая трата времени». Балотелли как топ-эксперт Марио знает толк в трате времени.

9. «Локомотив» — первый

По случаю большого матча – «Локомотив» мог догнать «Зенит» — болельщики почти заполнили центральную трибуну стадиона. 12 тыс. зрителей, меньше половины от максимального количества, но больше, чем обычно.Почти одновременно с последними болельщиками на поле пошёл дождь со снегом. Символично, что судьба первого места решалась именно в этом матче. Самая тренерская команда РФПЛ, в которой нет звёзд, а есть группа игроков для борьбы за еврокубки и Сёмин, выжимающий из них максимум. И с другой стороны – команда, которую многие считают способной на большее, чем она показывает при Шалимове.

Игра получилось типичной для обеих команд. «Локомотив» невнятно выглядел в атаке в начале матча, но забил гол из ничего и с удовольствием стал мешать играть «Краснодару». Это хозяева умеют. Они пропустили два голевых момента во втором тайме, но, во-первых, и сами могли всё решать в контратаке три в одного (такое надо забивать), а в концовке сняли все вопросы. Команда на первом месте, а в ней даже нельзя выделить главную звезду. Зато можно выделить самых ответственных: Кверквелия и Фернандеш превращают эту команду в идеальное тактическое оружие.

Фернандеш: иногда страшно, когда Сёмин кричит или бросает бутылки Один из самых закрытых легионеров РФПЛ откровенно говорит о переводе в дубль при Смородской, работе с агентом Мендешем и любимых книгах.

10. Галицкий, Шалимов, многозначительный намёк и знак вопроса

Даже четыре поражения в РФПЛ подряд (пять подряд во всех турнирах) не превратили турнирную таблицу «Краснодара» в катастрофу по двум причинам. Во-первых, ещё месяц назад у «быков» был неплохой задел. Во-вторых, команды идут очень плотно, очки – то есть за прошедшее время упасть очень уж сильно было просто некуда. Проблема «Краснодара» не в турнирной таблице, а в динамике. Глядя на игру команды, очень, очень трудно сказать, что она прогрессирует и проигрывает, скажем из-за невезения. Хотя, Шалимов считает, что с игрой всё в порядке. Действительно, владение мяча и точность паса отличные – по этим показателям «Краснодар» делит первое место с «Зенитом». Правда, забить не может уже четыре матча.