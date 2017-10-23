Шалимов – аут? Три мысли по матчу «Локомотив» — «Краснодар»

1. Знаю, что мы с Сергеем Галицким сходимся в способе понимания игры: владелец «Краснодара» никогда не оценивает её по результату, оценивает только качество футбола. Если в матчах с «Зенитом» (ударные 15 минут в концовке, которые вполне могли принести ничью, и она не была бы незаслуженной) и ЦСКА (множество утонувших моментов у ворот Игоря Акинфеева) можно было хоть как-нибудь положительно оценить качество игры, то сегодня «Краснодара» на поле просто не было. И это близко к приговору для тренера – проблема не только и не столько в том, что команда не создавала моменты, но и в мелочах, которые создают картину игры.

Вот центральный защитник загоняет мяч на крайнего, и открытый Юрий Газинский должен получить его моментально, но защитник делает два лишних касания и в простой ситуации катит мяч так слабо, что обрез становится очевидным. Вот «Краснодару» настолько тяжело справиться с самим собой («Локомотив» особенно в прессинг не играет), что с фланга на фланг мяч приходится переводить пасом на 40 метров – естественно, в аут. Вот символ «Краснодара» дошалимовских времён — Жоаозиньо — отказывается добегать в оборону, раз, и в итоге у Михаила Лысова примерно полчаса, чтобы сделать прострел, который уже обречён стать голевым; вот Жоаозиньо отказывается добегать в оборону, два – у «Локомотива» ещё один момент из этой зоны. Так формируется качество игры, которое было сегодня отвратительным.

Выход, похоже, один – кризис этот при Шалимове не первый, все большие матчи проиграны, игроков, прогрессирующих при этом тренере практически нет, зато регрессирующих – уйма. Раньше главному «быку» ставили в заслугу доверие молодёжи, но сейчас исчезло и оно. Отставка прямо сейчас, пока сезон для «Краснодара» не потерян окончательно, станет логичным решением.

2. Да, у Юрия Сёмина методы иногда из каменного века. Да, «Локомотив» играет иногда утомительно, а ещё чаще – просто скучно. Всё так, но а) для тех, кто за «Локо» не болеет: если Сёмин по-прежнему во главе таблицы, то тренер вашей команды как минимум не сильнее; б) для тех, кто болеет за «Локо» и морщится от незрелищной игры: вы были в возрасте, предназначенном для восторгов, когда начинали поддерживать команду и просто не заметили, что и в те золотые времена Сёмина она была такой же незрелищной и прагматичной. Это во-первых.

Во-вторых, надо сказать, что Сёмин работает над проблемами команды. В Тирасполе их было три: провисала в буфере между линиями опорная зона; крайние защитники вжимались в штрафную; выход из-под прессинга работал плохо. Сегодня Сёмин решил две проблемы из трёх. Крайние защитники отработали шикарно, не дав создать ни одного качественного навеса/прострела активным краям гостей, а проблема прессинга решилась за счёт замены Эдера Фарфаном – вместо длинных выносов на глубоко сидящего на чужой половине нападающего «Локо» практиковал лишний быстрый пас, который помогал организовывать отходящий в середину поля перуанец. Остались сложности с опорной зоной (особенно чётко они просматривались в первые 20 минут), но это слишком глобальная проблема команды, за три дня её не решить.

«Локомотив» олдскулен и слишком зависим от индивидуальных действий лидеров, но Сёмин показывает, что в нашем чемпионате достаточно и этого. Поставь командную оборону и поддерживай атмосферу внутри коллектива, что поможет лидерам ни расслабиться, ни потерять кайфа от своих действий на поле – и ты будешь в топе.

3. Отдельно – про Фёдора Смолова. Притом что Шалимов действительно теряет контроль над происходящим, надо сказать, что и Смолов не чувствует себя своим в таком сочетании игроков и их кондиций. Фёдор был хорош, когда рядом гоняли футболисты, способные создать ему коридор: Ари за счёт умения отодвинуть соперника пятой точкой, Вандерсон (не нынешний) – за счёт движения, даже Мамаев (может быть, за счёт татуировок, это тайна). Кроме того, в лучших кондициях был Жоаозиньо, способный отдать классную передачу (ноль голевых в нынешнем сезоне) и Перейра, который очень зависим от атмосферы вокруг него (вряд ли сейчас можно назвать её идеальной).

Что есть сейчас? Вандерсон (нынешний) слишком однотипен – это всегда дриблинг+удар, и его, возможно, было бы разумнее попробовать в центре, в паре со Смоловым. Дело в том, что на фланге бразилец может пройти крайнего защитника, но тут же упирается в подстраховку от центрального, а в центре шансы 50 на 50 – обошёл защитника на дриблинге и почти наверняка получил открытую позицию для удара/острого пас. Сейчас Вандерсон больше отбирает у «Краснодара», чем даёт ему – да, иногда он создаёт мини-шедевры, как с «Анжи», но чаще получается так, что процент атак, в которых мяч доходит до Смолова, из-за Вандерсона сокращается.

Классон? Похожий на Смолова по типу игрок – он, скорее, любит пользоваться свободными зонами, чем их создаёт. Жоаозиньо плох, Перейра ищет себя. Получается, Смолову часто просто не с кем играть – в Черкизово за первый тайм на его счету было ноль ударов и ноль острых передач, а в начале второго Фёдору пришлось бегать за мячами на фланги, чтобы хоть как-то поучаствовать в атакующих действиях команды. Мягко говоря, не лучший вариант использования лучшего российского бомбардира последних лет.