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Текст: Григорий Телингатер
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

«Локомотив» безжалостно шутит. Даже Сёмин прикалывается

Аккуратно! В этой статье далеко не одна шутка!
23 октября 2017, понедельник. 23:50 Футбол
Россия - Премьер-Лига. 14-й тур
23 октября 2017, понедельник. 19:30 МСК
Локомотив М
Москва
2 : 0
Краснодар
Краснодар
1:0 – Миранчук – 25, 2:0 – Фернандеш – 85

Давно у «железнодорожников» не было настолько хорошего настроения. «Локомотив» догнал «Зенит» по очкам, а за счет большего количества побед даже обошел. После матча в подтрибунном помещении кто-то вопил: «Покажите мне таблицу!». Кажется, это были ребята из «Локо-ТВ».

На выходе со стадиона с журналистами поговорил председатель совета директоров «Локо». Вот что ответил Анатолий Мещеряков на вопрос о дисквалификации Тарасова (за четвёртую жёлтую в чемпионате):

– Дмитрий Тарасов теперь не сыграет с «Зенитом»? Тем хуже для «Зенита»!

В другой ситуации эта фраза могла прозвучать обидно для футболиста. Но не сейчас, когда «Локо» на самом верху и всё воспринимается на позитиве.

Стёб продолжил Алексей Миранчук. Он подколол брата и даже тренера.

– Сёмин сказал, что сегодня была лучшая игра сезона. Согласны?
– Он это говорил и после «Динамо», и после ЦСКА… Стабильность!

– Не обиделись на брата, когда он не отдал передачу в контратаке?
– Он всё правильно сделал – там защитник перекрывал. Но сейчас всё равно пойду «напихаю» ему!

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

У Юрия Сёмина с чувством юмора в этот вечер тоже был порядок. Пресс-конференцию он завершил обращением к журналистам:

– Почему все такие грустные? Из-за того, что «Зенит» на втором месте?

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Правда, перед этим Сёмин говорил вполне серьёзно.

– Хорошая игра, причём очень дисциплинированная. Сегодня была настоящая команда, которая боролась за первое место.

– Чего ждёте от следующего матча с «Зенитом»?
– Встретимся с фаворитом в Питере. Полный стадион. Внедрили бы видеоповторы – вообще было бы замечательно! Хочется суперобъективности. Я оценил это в Тирасполе. Если в Молдавии есть такая система, то и в России должна быть.

– Тарасов из-за перебора жёлтых карточек пропустит следующий матч. Насколько готов Коломейцев к матчу с «Зенитом»?
– Есть время. Посмотрим по физическим показателям.

– В этом туре основная тенденция – жалобы на судейство. У вас есть претензии к бригаде этого матча?
– Нет. У меня бывают иной раз во время встречи. Тут был один эпизод – он ошибся, а мы гол забили.

– Команде проще в роли догоняющего или лидера?
– Мы ещё не были в роли, в которой оказались сейчас. Поэтому сложно оценить. Вообще, сегодня такой момент для нас… Очень важный.

Кому сейчас не до шуток, так это Игорю Шалимову. Его будущее в «Краснодаре» уже далеко не очевидно. Так что можно понять, почему седовласый тренер выглядел мрачно.

– Неважная игра с нашей стороны, – начал Шалимов. – Мы в сложной ситуации: ноль голов, четыре поражения подряд. Боролись с командами, которые выше нас в таблице. Нужно успокоиться, разобраться с происходящим. Следующая игра для нас очень важна.

– «Краснодар» все ключевые матчи проиграл. У вас есть объяснение?
– Сейчас сказать не могу. Каждая встреча индивидуальна, мы их разбираем. Сегодня была очень плохая игра. Вот с «Зенитом» – равная. В матчах с «Локо» и ЦСКА мы не забили. Важно ещё и то, как развивается матч. Надо стараться не пропускать и первыми забивать.

– Всё чаще можно встретить мнение, что у вас не получается. Давление чувствуете?
– Когда четыре поражения и ноль голов, оно есть. Но надо работать и тренироваться дальше. Это неприятно, но не настолько, чтобы мы опустили руки со словами «всё пропало».

– Со стороны руководства чувствуете доверие?
– Разговора не было. Руководство всё держит под контролем.

За тренера вступился нападающий «Краснодара» Вандерсон. Бразилец – единственный футболист «быков», кто пообщался в смешанной зоне.

– Много критикуют Шалимова. Заслуженно?
– Думаю, нет. Не скидывайте всю ответственность на одного человека. В плохой игре виноваты все — от голкипера до массажиста.

– В первых турах «Краснодар» забивал после роскошных комбинаций. Где теперь та игра?
– По ходу сезона случаются взлёты и спады. Так у всех команд. Нужно быть к этому готовым и выбираться из ситуации.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
ФК Краснодар ФК Локомотив Алексей Миранчук Вандерсон Игорь Шалимов Юрий Сёмин
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