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Текст: «Чемпионат»
Фото: Reuters

Лучшие фанаты — у «Селтика», самые гостеприимные — у «Боруссии» Д

Как ФИФА раздавала призы, а «Локомотив» обходил «Зенит». Обзор новостей дня.
24 октября 2017, вторник. 00:15 Футбол

Криштиану Роналду — лучший футболист 2017 года

Нападающий «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду признан лучшим футболистом 2017 года по версии ФИФА. Он опередил в споре за это звание Лионеля Месси («Барселона») и Неймара («Барселона»/«ПСЖ»).

В этом году Роналду выиграл с «Реалом» чемпионат и Суперкубок Испании, Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА. Португалец стал лучшим бомбардиром Лиги чемпионов-2016/17, забив 12 голов в 13 матчах.

Роналду выиграл приз ФИФА The Best во второй раз подряд. Также 32-летний форвард по два раза выигрывал «Золотой мяч» и «Золотой мяч ФИФА» и один раз — награду «Игрок года ФИФА» в 2008 году.

Фото можно посмотреть в «твиттере» Marca.

Буффон признан лучшим голкипером 2017 года

Голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон признан лучшим вратарём 2017 года по версии ФИФА. 39-летний Буффон опередил в споре за это звание Кейлора Наваса («Реал») и Мануэля Нойера («Бавария»). Награду на церемонии в Лондоне вручил бывший голкипер «Манчестер Юнайтед» Петер Шмейхель.

«Горжусь, что выиграл этот приз в таком возрасте. Хотел бы завершить карьеру в футболе фантастической победой», — сказал Буффон после получения награды.

В этом году Буффон выиграл с «Ювентусом» чемпионат и Кубок Италии, а также дошёл до финала Лиги чемпионов.

Видео можно посмотреть в «твиттере» «Ювентуса».

Зидан — лучший тренер года по версии ФИФА

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан стал лучшим тренером 2017 года по версии ФИФА. В споре за это звание он опередил главного тренера «Челси» Антонио Конте и рулевого «Ювентуса» Массимилиано Аллегри. Приз лучшему тренеру на церемонии в Лондоне вручил Клаудио Раньери, признанный лучшим наставником 2016 года.

В 2017 году «Реал» под руководством Зидана выиграл чемпионат и Суперкубок Испании, Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА.

Фотографию можно посмотреть в «твиттере» издания Squawka.

Фанаты «Селтика» получили приз ФИФА

Фанаты «Селтика» удостоены приза лучшим болельщикам, вручаемый Международной федерации футбола. В споре за это звание они опередили поклонников дортмундской «Боруссии» и «Копенгагена». Награду представителям шотландского клуба вручил бывший игрок «Анжи», «Барселоны» и «Интера» Самуэль Это'О.

ФИФА отметил «Селтик» за перформанс, посвящённый 50-летию победы шотландского клуба в Кубке европейских чемпионов 1967 года.

Болельщики «Боруссии» попали в тройку в связи с тем, что, когда из-за теракта около автобуса немецкой команды на один день был отложен матч Лиги чемпионов с «Монако», дортмундские фанаты предлагали через социальные сети ночлег поклонникам монегасков, приехавшим на игру. Фанаты «Копенгагена» во время празднования завоевания титула передали чемпионский кубок болельщику с ограниченными возможностями.

Видео можно посмотреть на официальном канале ФИФА в YouTube.

Жиру получил премию имени Пушкаша за самый красивый гол года

Гол форварда «Арсенала» Оливье Жиру, забившего пяткой в ворота «Кристал Пэлас», признан самым красивым в 2017 году по версии ФИФА.

Жиру получил премию имени Ференца Пушкаша, которая вручается с 2009 года футболисту (независимо от пола), забившему самый красивый гол года. Обладателями титула становились Криштиану Роналду, Хамит Алтынтоп, Неймар, Мирослав Стох, Златан Ибрагимович, Хамес Родригес, Фаиз Субри и Венделл Лира.

Помимо Жиру, на премию Пушкаша претендовали Дейна Кастельянос (женская сборная Венесуэлы U17) и Оскарине Масулуке («Барока»). Видео голов можно посмотреть в YouTube.

«Локомотив» нанёс «Краснодару» пятое поражение подряд и догнал «Зенит»

«Локомотив» выиграл у «Краснодара» в матче 14-го тура российской футбольной Премьер-Лиги. Встреча проходила в Москве на стадионе «РЖД Арена (Локомотив)» и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев. «Краснодар» потерпел пятое поражение во всех турнирах подряд.

На 25-й минуте Алексей Миранчук подобрал мяч, отскочивший от Джефферсона Фарфана после прострела Михаила Лысова слева, и попал в того же Фарфана, а от него мяч отскочил в сетку ворот. На 85-й минуте Мануэл Фернандеш со штрафного пробил с правой ноги в левую верхнюю часть ворот.

«Локомотив» (29 очков) догнал «Зенит» и делит с ним первое место по количеству очков, лидируя в турнирной таблице по дополнительным показателям. «Краснодар» (21) — шестой.

Россия - Премьер-Лига. 14-й тур
23 октября 2017, понедельник. 19:30 МСК
Локомотив М
Москва
2 : 0
Краснодар
Краснодар
1:0 – Миранчук – 25, 2:0 – Фернандеш – 85

«Эвертон» объявил об увольнении Кумана с поста главного тренера

«Эвертон» на официальном сайте объявил, что Рональд Куман покинул должность главного тренера команды. Председатель клуба, совет директоров и главный акционер поблагодарили специалиста за работу в последние 16 месяцев, а также за то, что «Эвертон» в прошлом сезоне занял седьмое место в таблице АПЛ.

54-летний специалист работал с «ирисками» с 2016 года. В текущем сезоне «Эвертон» под руководством Кумана после девяти туров занимал место в зоне вылета из Премьер-лиги, находясь на 18-й позиции. Последним матчем голландца в «Эвертоне» стала домашняя игра с «Арсеналом» (2:5).

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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ФК Локомотив Джанлуиджи Буффон Зинедин Зидан Криштиану Роналду Обзор главных событий дня
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